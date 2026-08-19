Άνοδος στις τιμές ακινήτων στα νησιά: Πρωταθλήτρια η Κρήτη - Η Αντίπαρος προσπέρασε τη Μύκονο

Η αγορά κατοικίας στα ελληνικά νησιά διατηρεί τη δυναμική της, με τις μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) πώλησης να κινούνται σταθερά ανοδικά κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Τα στοιχεία που από το Spitogatos Insights παρουσιάζουν πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον.

Τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο σημείωσε η Κρήτη, όπου η μέση ζητούμενη τιμή διαμορφώθηκε στα 2.250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, καταγράφοντας αύξηση 6,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Σε βάθος πενταετίας, η εξέλιξη στην Κρήτη είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή, καθώς από το δεύτερο τρίμηνο του 2021 έως το δεύτερο τρίμηνο του 2026 οι τιμές ενισχύθηκαν κατά 50%. Παράλληλα, τα Νησιά του Αιγαίου διατήρησαν την υψηλότερη μέση τιμή στα 2.941 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ετήσια αύξηση 5,9%, ενώ με τον ίδιο ρυθμό (+5,9%) αναπτύχθηκαν και τα Νησιά του Ιονίου, φτάνοντας τα 2.531 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Το ενδιαφέρον για την απόκτηση κατοικίας προέρχεται τόσο από το εξωτερικό όσο και από την εγχώρια αγορά. Στη διεθνή ζήτηση, την πρώτη θέση καταλαμβάνουν οι αγοραστές από τις ΗΠΑ, ενώ ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Γαλλία. Οι δυνητικοί αγοραστές από το εξωτερικό εστιάζουν κυρίως στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων, Κέρκυρας και Ηρακλείου. Όσον αφορά τους Έλληνες αγοραστές, τις πρώτες επιλογές τους αποτελούν επίσης οι Κυκλάδες, ενώ τη σχετική λίστα συμπληρώνουν η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, τα Νησιά του Αργοσαρωνικού, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και τα Δωδεκάνησα.

Κυκλάδες

Οι Κυκλάδες συγκαταλέγονται διαχρονικά στους πιο δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς της Ελλάδας, συνδυάζοντας κοσμοπολίτικα νησιά με πιο ήσυχες και εναλλακτικές επιλογές. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας κάθε νησιού διαμορφώνει ένα πολυσυλλεκτικό τοπίο, το οποίο αποτυπώνεται και στην αγορά κατοικίας.

Κατά το 2ο τρίμηνο του 2026, οι μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) πώλησης κατοικιών παρουσιάζουν διαφορετικές τάσεις στα επιμέρους νησιά. Μικρές ετήσιες μειώσεις, της τάξης του 1%-6%, καταγράφονται στη Μύκονο, τη Φολέγανδρο, τη Σαντορίνη, τη Σίκινο και την Άνδρο, ενώ η Νάξος παραμένει σε σχετικά σταθερά επίπεδα. Στον αντίποδα, η Αμοργός και η Αντίπαρος συγκαταλέγονται στα νησιά με τις εντονότερες ετήσιες αυξήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το 2ο τρίμηνο του 2026 η ΜΖΤ πώλησης κατοικιών στην Αντίπαρο ξεπέρασε εκείνη της Μυκόνου, σε μια αγορά με σημαντικά μικρότερο διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών προς πώληση.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύνθεση της διαθέσιμης προσφοράς στην Αντίπαρο, καθώς από τα 149 διαθέσιμα διαμερίσματα προς πώληση το 2ο τρίμηνο του 2026, τα 104 αφορούν νεόδμητες κατοικίες. Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, τις υψηλότερες ΜΖΤ πώλησης κατοικιών στις Κυκλάδες καταγράφουν η Αντίπαρος, με ΜΖΤ στα 7.600 €/τ.μ., η Μύκονος, με ΜΖΤ στα 7.059 €/τ.μ., και η Πάρος, με ΜΖΤ στα 5.263 €/τ.μ.

Επτάνησα

Τα Επτάνησα ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη φυσική ομορφιά τους, αποτελώντας σταθερά δημοφιλή επιλογή τόσο για Έλληνες όσο και για επισκέπτες από το εξωτερικό. Το ενδιαφέρον για τα νησιά του Ιονίου αποτυπώνεται και στην αγορά κατοικίας.

Κατά το 2ο τρίμηνο του 2026, οι μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) πώλησης κατοικιών κινούνται ανοδικά στα περισσότερα Επτάνησα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με μόνο τα Κύθηρα να καταγράφουν ετήσια μείωση στη ΜΖΤ. Τις υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις σημειώνουν οι Παξοί και η Κεφαλονιά. Οι Παξοί καταγράφουν την υψηλότερη ΜΖΤ πώλησης κατοικιών, στα 3.846 €/τ.μ., και ακολουθούν η Λευκάδα με ΜΖΤ στα 3.302 €/τ.μ. και η Κεφαλονιά με ΜΖΤ 2.531 €/τ.μ.

Σποράδες

Με το καταπράσινο φυσικό τοπίο, τις χαρακτηριστικές παραλίες και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε νησιού, οι Σποράδες αποτελούν έναν δημοφιλή προορισμό, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Στην αγορά κατοικίας, κατά το 2ο τρίμηνο του 2026, οι μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) πώλησης παρουσιάζουν σχετικά ήπιες ετήσιες μεταβολές στα περισσότερα νησιά των Σποράδων.

Η Σκιάθος παραμένει το νησί των Σποράδων με την υψηλότερη ΜΖΤ πώλησης κατοικιών, η οποία διαμορφώνεται στα 3.521 €/τ.μ., ενώ ακολουθούν η Αλόννησος με ΜΖΤ 2.667 €/τ.μ., η Σκύρος με ΜΖΤ 2.402 €/τ.μ. και η Σκόπελος με ΜΖΤ 2.154 €/τ.μ.

Κρήτη

Η Κρήτη, το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, συνδυάζει πλούσια ιστορία, ιδιαίτερο φυσικό τοπίο και πληθώρα διαφορετικών προορισμών, διατηρώντας το ενδιαφέρον για την αγορά κατοικίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Κατά το 2ο τρίμηνο του 2026, ανοδικά κινούνται οι μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) πώλησης κατοικιών στις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) της Κρήτης, με το Ρέθυμνο, τα Χανιά και το Ηράκλειο να καταγράφουν ετήσιες αυξήσεις σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Την υψηλότερη ΜΖΤ πώλησης κατοικιών εξακολουθεί να καταγράφει η Π.Ε. Χανίων, με ΜΖΤ 3.102 €/τ.μ., ενώ ακολουθούν η Π.Ε. Ρεθύμνου με ΜΖΤ 2.202 €/τ.μ., η Π.Ε. Ηρακλείου με ΜΖΤ 2.200 €/τ.μ. και η Π.Ε. Λασιθίου με ΜΖΤ 1.944 €/τ.μ.

Νησιά Βορείου Αιγαίου

Ξεχωριστή θέση ανάμεσα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου κατέχει η Ικαρία, με τον ιδιαίτερο τρόπο ζωής, τις παραδόσεις και τις πολιτιστικές της εκδηλώσεις να αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία του νησιού. Στην αγορά κατοικίας, κατά το 2ο τρίμηνο του 2026, όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου καταγράφουν ετήσια αύξηση στις μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) πώλησης κατοικιών σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Η Ικαρία διατηρεί την υψηλότερη ΜΖΤ πώλησης, η οποία διαμορφώνεται στις 1.846 €/τ.μ., και ακολουθούν η Χίος με 1.533 €/τ.μ., η Λέσβος με 1.136 €/τ.μ. και η Σάμος με 1.059 €/τ.μ.

Δωδεκάνησα

Με τον ιδιαίτερο νησιωτικό τους χαρακτήρα, τη φυσική ομορφιά και την πλούσια ιστορική τους κληρονομιά, τα Δωδεκάνησα αποτελούν δημοφιλή προορισμό για επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η δυναμική τους αποτυπώνεται και στην αγορά κατοικίας, όπου κατά το 2ο τρίμηνο του 2026 καταγράφονται διαφορετικές τάσεις στις μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) πώλησης.

Ιδιαίτερα ξεχωρίζουν η Λέρος και η Κάλυμνος, οι οποίες καταγράφουν σημαντικές ετήσιες αυξήσεις στις ΜΖΤ πώλησης κατοικιών σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, με την αύξηση στη Λέρο να διαμορφώνεται άνω του 30% και στην Κάλυμνο να διαμορφώνεται κοντά στο 20%.

Στην κορυφή των Δωδεκανήσων ως προς τις μέσες ζητούμενες τιμές βρίσκεται σταθερά η Πάτμος, με ΜΖΤ πώλησης 5.000 €/τ.μ., ενώ ακολουθούν η Αστυπάλαια με 4.000 €/τ.μ. και η Κάλυμνος με 2.759 €/τ.μ.