ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Λαγκάρντ: Κρίσιμη η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών - Κίνδυνος αποσταθεροποίησης αν εμπλακούν οι κυβερνήσεις
Ειδήσεις
21:10 - 24 Αυγ 2025

Λαγκάρντ: Κρίσιμη η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών - Κίνδυνος αποσταθεροποίησης αν εμπλακούν οι κυβερνήσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, απηύθυνε προειδοποίηση σχετικά με την ανάγκη διατήρησης της ανεξαρτησίας των υπευθύνων χάραξης νομισματικής πολιτικής, τονίζοντας πως η εμπλοκή των κυβερνήσεων στις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών, όπως ο καθορισμός επιτοκίων, μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία των οικονομιών.

Σε δηλώσεις της στο πρόγραμμα "Sunday Morning Futures" του Fox News, τις οποίες επικαλείται το Bloomberg, η Λαγκάρντ ανέφερε: «Η ανεξαρτησία κάθε κεντρικής τράπεζας είναι εξαιρετικά σημαντική. Οφείλουμε να λογοδοτούμε και να απαντούμε σε όλες τις ερωτήσεις, για εμένα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και για τις ΗΠΑ, στο Κογκρέσο. Όμως η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών είναι ζωτικής σημασίας».

Η πρόεδρος της ΕΚΤ υπενθύμισε την εμπειρία της από τη θητεία της στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), όπου, όπως είπε, είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τις συνέπειες όταν η ανεξαρτησία μιας κεντρικής τράπεζας τίθεται υπό αμφισβήτηση: «Γίνεται δυσλειτουργική και αρχίζει να αναλαμβάνει ρόλους που δεν της αναλογούν», εξήγησε. «Το επόμενο στάδιο είναι η αποσταθεροποίηση. Η κατάσταση γίνεται ασταθής, αν όχι χειρότερη. Συνεπώς, θεωρώ ότι αυτό το ζήτημα δεν πρέπει καν να τίθεται προς συζήτηση».

Οι δηλώσεις της έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος της Federal Reserve (Fed), Τζερόμ Πάουελ, δέχεται έντονες επικρίσεις από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επειδή δεν προχωρά σε μειώσεις επιτοκίων.

Η Λαγκάρντ συμμετείχε στο ετήσιο συμπόσιο της Fed στο Τζάκσον Χολ του Ουαϊόμινγκ, όπου αρκετοί κεντρικοί τραπεζίτες και αξιωματούχοι εξέφρασαν τη στήριξή τους στον Πάουελ, ενόψει της προγραμματισμένης ομιλίας του.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Hellenic Train: Μετεπιβίβαση επιβατών του Οδοντωτού σε εφεδρική αμαξοστοιχία για την επιστροφή στο Διακοπτό
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Hellenic Train: Μετεπιβίβαση επιβατών του Οδοντωτού σε εφεδρική αμαξοστοιχία για την επιστροφή στο Διακοπτό

Στα άκρα η σύγκρουση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ για πρωτογενές πλεόνασμα και φορολογία: Αντεγκλήσεις και ερωτήματα χωρίς απαντήσεις
Οικονομία

Στα άκρα η σύγκρουση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ για πρωτογενές πλεόνασμα και φορολογία: Αντεγκλήσεις και ερωτήματα χωρίς απαντήσεις

Λαβρόφ - Οι όροι της Ρωσίας για ειρήνη: Ουδετερότητα της Ουκρανίας και εγγυήσεις από διεθνή δύναμη
Ειδήσεις

Λαβρόφ - Οι όροι της Ρωσίας για ειρήνη: Ουδετερότητα της Ουκρανίας και εγγυήσεις από διεθνή δύναμη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στο «πράσινο» οι ευρωαγορές μετά την απόφαση της ΕΚΤ για αύξηση των επιτοκίων
Χρηματιστήρια

Στο «πράσινο» οι ευρωαγορές μετά την απόφαση της ΕΚΤ για αύξηση των επιτοκίων

Πρόεδρος ifo: Η αύξηση των επιτοκίων είναι η σωστή κίνηση τώρα
Ειδήσεις

Πρόεδρος ifo: Η αύξηση των επιτοκίων είναι η σωστή κίνηση τώρα

Λαγκάρντ (ΕΚΤ): Ομόφωνη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μ.β. – «Αναγκαία και μήνυμα σταθερότητας»
Ειδήσεις

Λαγκάρντ (ΕΚΤ): Ομόφωνη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μ.β. – «Αναγκαία και μήνυμα σταθερότητας»

ΕΚΤ: Αύξηση επιτοκίων στο 2,25% – Στροφή στη νομισματική πολιτική με φόντο τον πληθωρισμό λόγω Μέσης Ανατολής
Ειδήσεις

ΕΚΤ: Αύξηση επιτοκίων στο 2,25% – Στροφή στη νομισματική πολιτική με φόντο τον πληθωρισμό λόγω Μέσης Ανατολής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
11/06/2026 - 22:40

Επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης με κάθε επισημότητα ο Μουρίνιο

Υγεία
11/06/2026 - 22:20

Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: Πώς «μπλοκάρουν» τη συγκέντρωση και τη νοητική ταχύτητα

Ειδήσεις
11/06/2026 - 22:10

Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών

Ειδήσεις
11/06/2026 - 21:50

Politico: «Ρήγμα» στην ΕΕ για τον προϋπολογισμό των 2 τρισ. ευρώ - Έντονη αντιπαράθεση Βορρά - Νότου

Υγεία
11/06/2026 - 21:30

3ο ΣΦΕΕ Summit: Πώς μπορεί να μειωθεί το clawback

Υγεία
11/06/2026 - 21:15

Παιδικό άγχος: Πότε γίνεται διαταραχή και πώς να το αντιμετωπίσετε

Ειδήσεις
11/06/2026 - 21:08

Ο Τραμπ ακυρώνει τις επιθέσεις στο Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη έχει «εγκρίνει» τη συμφωνία

Πολιτική
11/06/2026 - 21:05

Κατρίνης: Το ΠΑΣΟΚ δε δίνει λευκή επιταγή στις αδιαφανείς πρακτικές της κυβέρνησης στα εξοπλιστικά

Πολιτική
11/06/2026 - 20:46

Μητσοτάκης: Άδικη η κριτική Καραμανλή και Σαμαρά για τα ελληνοτουρκικά - Εκλογές το 2027

Ειδήσεις
11/06/2026 - 20:31

Κάλας: Η επιστροφή σε πόλεμο πλήρους κλίμακας θα είχε τεράστιο κόστος για τη Μέση Ανατολή

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
11/06/2026 - 20:17

Μετρό Θεσσαλονίκης: Τέλη Ιουλίου αναμένεται να παραδοθεί η επέκταση προς Καλαμαριά

Ανακοινώσεις
11/06/2026 - 20:06

ΑΔΜΗΕ: Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από τη Γενική Συνέλευση μέχρι €530 εκατ.

Χρηματιστήρια
11/06/2026 - 20:06

Στο «πράσινο» οι ευρωαγορές μετά την απόφαση της ΕΚΤ για αύξηση των επιτοκίων

Επιχειρήσεις
11/06/2026 - 19:53

Μια από τις μεγαλύτερες προσφορές για την SpaceX IPO: Η BlackRock επενδύει $5 δισ.

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:47

Κερατέα: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:44

Γέφυρα Γκόρντι Χάου: Η πολυαναμενόμενη σύνδεση Καναδά–ΗΠΑ οδηγείται σε επ’ αόριστον αναβολή

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:33

Διδασκάλου: Η παραίτησή μου δεν συνδέεται με την υπόθεση της Πολεοδομίας

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:32

Έληξε το lockdown στο Πεντάγωνο - Λάθος «συναγερμός»

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:27

ΗΠΑ: Ιδιαίτερα αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας για το Μουντιάλ

Ναυτιλία
11/06/2026 - 19:19

ΟΛΘ: Επιτάχυνση για τον Προβλήτα 6 και τα έργα σύνδεσης του λιμανιού

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:18

Χαλάνδρι: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παραγωγής παράνομων φαρμάκων και ουσιών ντόπινγκ - 14 συλλήψεις

Ειδήσεις
11/06/2026 - 19:02

Στη φυλακή ο 37χρονος Παλαιστίνιος - Ανεπαρκή τα στοιχεία υποστηρίζει ο δικηγόρος του

Ανακοινώσεις
11/06/2026 - 18:57

Autohellas: Ενοποιημένος κύκλος εργασιών €220,9 εκατ., με EBITDA €51,6 εκατ.

Περιβάλλον
11/06/2026 - 18:46

Το El Niño είναι εδώ και ενισχύεται ραγδαία - Τι σημαίνει αυτό για τον καιρό

Πολιτική
11/06/2026 - 18:46

Χατζηδάκης: Η «Ατζέντα 2030» η απάντηση της ΝΔ απέναντι στην τοξικότητα και τις ανέξοδες υποσχέσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11/06/2026 - 18:39

Συναντήσεις Παπασταύρου με Chevron & ExxonMobil στο Χιούστον για την επικείμενη γεώτρηση στο Block 2

Ειδήσεις
11/06/2026 - 18:36

Πρόεδρος ifo: Η αύξηση των επιτοκίων είναι η σωστή κίνηση τώρα

Ανακοινώσεις
11/06/2026 - 18:35

LAMDA Development: Άσκηση δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης ομολογιών €320 εκατ.

Οικονομία
11/06/2026 - 18:13

Πιερρακάκης για ESM: Η ελληνική ανάκαμψη δείχνει τη δύναμη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και των μεταρρυθμίσεων

Ειδήσεις
11/06/2026 - 18:13

Ιράν: Ενίσχυση αντιαεροπορικής και αποβατικής άμυνας στο Χαργκ ενόψει πιθανής αμερικανικής επιχείρησης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ