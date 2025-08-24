Λαγκάρντ: Κρίσιμη η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών - Κίνδυνος αποσταθεροποίησης αν εμπλακούν οι κυβερνήσεις

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, απηύθυνε προειδοποίηση σχετικά με την ανάγκη διατήρησης της ανεξαρτησίας των υπευθύνων χάραξης νομισματικής πολιτικής, τονίζοντας πως η εμπλοκή των κυβερνήσεων στις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών, όπως ο καθορισμός επιτοκίων, μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία των οικονομιών.

Σε δηλώσεις της στο πρόγραμμα "Sunday Morning Futures" του Fox News, τις οποίες επικαλείται το Bloomberg, η Λαγκάρντ ανέφερε: «Η ανεξαρτησία κάθε κεντρικής τράπεζας είναι εξαιρετικά σημαντική. Οφείλουμε να λογοδοτούμε και να απαντούμε σε όλες τις ερωτήσεις, για εμένα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και για τις ΗΠΑ, στο Κογκρέσο. Όμως η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών είναι ζωτικής σημασίας».

Η πρόεδρος της ΕΚΤ υπενθύμισε την εμπειρία της από τη θητεία της στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), όπου, όπως είπε, είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τις συνέπειες όταν η ανεξαρτησία μιας κεντρικής τράπεζας τίθεται υπό αμφισβήτηση: «Γίνεται δυσλειτουργική και αρχίζει να αναλαμβάνει ρόλους που δεν της αναλογούν», εξήγησε. «Το επόμενο στάδιο είναι η αποσταθεροποίηση. Η κατάσταση γίνεται ασταθής, αν όχι χειρότερη. Συνεπώς, θεωρώ ότι αυτό το ζήτημα δεν πρέπει καν να τίθεται προς συζήτηση».

Οι δηλώσεις της έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος της Federal Reserve (Fed), Τζερόμ Πάουελ, δέχεται έντονες επικρίσεις από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επειδή δεν προχωρά σε μειώσεις επιτοκίων.

Η Λαγκάρντ συμμετείχε στο ετήσιο συμπόσιο της Fed στο Τζάκσον Χολ του Ουαϊόμινγκ, όπου αρκετοί κεντρικοί τραπεζίτες και αξιωματούχοι εξέφρασαν τη στήριξή τους στον Πάουελ, ενόψει της προγραμματισμένης ομιλίας του.