Dimand: Δύο deals €158,3 εκατ. με τη ΔΕΔΔΗΕ για ακίνητα σε Ελαιώνα και Περιστέρι

Σε δύο σημαντικές συμφωνίες συνολικού ύψους 158,3 εκατ. ευρώ προχώρησε η Dimand, καθώς υπέγραψε συμβάσεις με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τόσο για την ανάπτυξη του νέου συγκροτήματος γραφείων της εταιρείας στον Ελαιώνα όσο και για την εξαγορά υφιστάμενων ακινήτων της ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή του Περιστερίου.

Όπως γνωστοποίησε η εισηγμένη, οι δύο συναλλαγές ολοκληρώθηκαν στις 30 Ιουλίου 2026 μέσω δύο θυγατρικών εταιρειών της, οι οποίες ανήκουν κατά 100% στον όμιλο, στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας που είχε προκηρύξει η ΔΕΔΔΗΕ.

Η πρώτη σύμβαση αφορά την πώληση ακινήτου από τη θυγατρική IQ Athens Μ.Α.Ε. προς τη ΔΕΔΔΗΕ, συνολικού τιμήματος 134,7 εκατ. ευρώ. Το ποσό θα καταβληθεί σε επιμέρους δόσεις, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στη σχετική συμφωνία.

Το ακίνητο βρίσκεται στον Ελαιώνα, στη συμβολή των οδών Ιεράς Οδού 87-93, Αγίου Πολυκάρπου και Χαρτεργατών, σε έκταση 32.381 τ.μ., όπου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η κατασκευή ενός νέου συγκροτήματος γραφείων συνολικής επιφάνειας 37.530 τ.μ.

Το νέο κτιριακό συγκρότημα αναμένεται να λάβει πιστοποίηση LEED Gold, βάσει των διεθνών προδιαγραφών βιώσιμης ανάπτυξης του U.S. Green Building Council (USGBC). Η ολοκλήρωση των εργασιών και η παράδοση του έργου στη ΔΕΔΔΗΕ έχει προγραμματιστεί για το 2028.

Απόκτηση ακινήτων στο Περιστέρι

Παράλληλα, η θυγατρική ΤΕΡΡΑ ΑΘΕΝΑ Μ.Α.Ε. προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης για την απόκτηση ακινήτων της ΔΕΔΔΗΕ στον Δήμο Περιστερίου, με το συνολικό τίμημα της συναλλαγής να ανέρχεται σε 23,6 εκατ. ευρώ.

Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει κτίριο γραφείων συνολικής επιφάνειας 19.004 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στη Λεωφόρο Κηφισού 62 και στις οδούς Λογοθέτου και Οικονομίδου, καθώς και δύο γειτονικά οικόπεδα εμβαδού 196 τ.μ. και 479 τ.μ. επί της οδού Οικονομίδου 31.

Η χρηματοδότηση της εξαγοράς θα καλυφθεί μέσω συνδυασμού ιδίων κεφαλαίων και τραπεζικού δανεισμού, με την απαραίτητη χρηματοδότηση να έχει ήδη εξασφαλιστεί από ελληνικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Με βάση τον στρατηγικό σχεδιασμό της Dimand, τα συγκεκριμένα ακίνητα πρόκειται να αναδιαμορφωθούν μέσω εκτεταμένων εργασιών ανακατασκευής, με στόχο τη μελλοντική αξιοποίησή τους για εμπορικούς σκοπούς.

Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι οι δύο αυτές συμφωνίες αποτελούν ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην ενίσχυση και διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της, εκτιμώντας παράλληλα ότι αναμένεται να συμβάλουν θετικά στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου τα επόμενα χρόνια.