Hellenic Train: Μετεπιβίβαση επιβατών του Οδοντωτού σε εφεδρική αμαξοστοιχία για την επιστροφή στο Διακοπτό

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η επιχείρηση μεταφοράς των επιβατών που παρέμειναν στην ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία 1336, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό - Καλάβρυτα, στην περιοχή Τρικλιά. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη και με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Hellenic Train.

Οι επιβάτες μετεπιβιβάστηκαν με ασφάλεια σε εφεδρική αμαξοστοιχία, η οποία τους μεταφέρει πίσω στο Διακοπτό. Από εκεί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, έχει διατεθεί λεωφορείο της Hellenic Train, με σκοπό να μεταφέρει όσους το επιθυμούν στα Καλάβρυτα, τον αρχικό προορισμό του δρομολογίου.