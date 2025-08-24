Στα άκρα η σύγκρουση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ για πρωτογενές πλεόνασμα και φορολογία: Αντεγκλήσεις και ερωτήματα χωρίς απαντήσεις

Με την επιστροφή από τις θερινές διακοπές, η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ φτάνει σε οριακό σημείο. Αφορμή στάθηκε η καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η πρώτη μετά το καλοκαίρι, όπου αναφέρθηκε στο πρωτογενές πλεόνασμα της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου, το οποίο υπερέβη τον στόχο κατά 1,2 δισ. ευρώ. Ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι το πλεόνασμα αυτό θα επιστραφεί στους πολίτες και αυτό ήταν η αφορμή να ξεκινήσει ένα ατέλειωτο γαϊτανάκι δηλώσεων.

Η φορολόγηση της μεσαίας τάξης έγινε πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οι τόνοι της αντιπαράθεσης ανεβαίνουν ενόψει της ΔΕΘ και της στήριξης της μεσαίας τάξης.

Η σημερινή δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για επιστροφή φόρων και στήριξη της μεσαίας τάξης πυροδότησε σφοδρή αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ, με τον εκπρόσωπο Τύπου, Κώστα Τσουκαλά, να μιλά για «οικονομική αιμορραγία των πολιτών» και να συμπληρώνει ότι «πανηγυρίζει για υπερπλεόνασμα 1,2 δισ. ευρώ, το οποίο προήλθε από υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης και των λαϊκών στρωμάτων».

Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αντέτεινε ότι το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει αντιφατική στάση, ζητώντας μέτρα στήριξης αλλά ταυτόχρονα καταγγέλλει την αύξηση των δημοσίων εσόδων, ενώ έθεσε τρία ερωτήματα:

Αν γνωρίζει το ΠΑΣΟΚ κάποιον φόρο που έχει αυξηθεί, υπενθυμίζοντας ότι από το 2019 η ΝΔ έχει καταργήσει ή μειώσει 72 φόρους, με μόνη εξαίρεση τον ΕΝΦΙΑ σε κλειστά ακίνητα τραπεζών και funds από το 2026. Υποστήριξε ότι η αύξηση των εσόδων οφείλεται στην ανάπτυξη, στη μείωση της ανεργίας και στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι ζητά πρόσθετη στήριξη χωρίς να εξηγεί πώς θα χρηματοδοτηθεί, υποστηρίζοντας ότι μόνο η υπεύθυνη πολιτική και η ανάπτυξη μπορούν να στηρίξουν ουσιαστικά τους πολίτες.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος δήλωσε: «Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος έχει περιορισμένη ή επιλεκτική μνήμη. Ιδού μερικά ερωτήματα για να του την φρεσκάρουμε» και συνέχισε: «Να του θυμίσουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος, που ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγορούσε την προηγούμενη κυβέρνηση για «ματωμένα πλεονάσματα». Τώρα που κάνει ακριβώς τα ίδια και χειρότερα, πανηγυρίζει για αυτά.

Τι άλλαξε και τον έκανε να μεταβάλλει άποψη; Έκανε λάθος τότε ή τώρα;

Ή μήπως είναι τελικά ο Πρωθυπουργός αυτός που ακολουθεί το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζοντας τη φοροεπιδρομή στα εισοδήματα;

Αναρωτιέται μάλιστα ο κ. Μαρινάκης γιατί ασκείται κριτική στην κυβέρνηση αφού -όπως λέει- δεν αύξησε κανένα φόρο.

Αν δεν θυμάται, τον προτρέπουμε να ρωτήσει τους ελεύθερους επαγγελματίες στους οποίους η κυβέρνηση επέβαλλε τεκμαρτή φορολόγηση και τους επιβάρυνε κατά τουλάχιστον 1.256 ευρώ συν επιπλέον προκαταβολή έως 13.900 ευρώ. Με την οριζόντια αντιμετώπιση μάλιστα, έδωσε οδό διαφυγής στα “μεγάλα ψάρια” που φοροαπέφευγαν.

Επίσης να μας ενημερώσει αφού τους ρωτήσει, αν υπήρχε το μέτρο αυτό στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το 2023 ή το απέκρυψαν σκόπιμα εξαπατώντας τους αυτοαπασχολούμενους και τους επιστήμονες της χώρας.

Τον παραπέμπουμε επιπλέον σε πρόσφατη μελέτη συστημικού πιστωτικού ιδρύματος που αναφέρει πως η επιλογή μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας , απέφερε φορολογικά έσοδα 800 εκατομμύρια το 2024 και αναμένεται να αποφέρει 1 δισ. το 2025.

Γνωρίζει ο κ. Μαρινάκης πόσο αυξήθηκε ποσοστιαία ο μέσος μισθός και πόσο αυξήθηκε ποσοστιαία η αντίστοιχη φορολογική επιβάρυνση σε αυτόν;

Πόσο αυξήθηκε ποσοστιαία η μέση σύνταξη και πόσο αυξήθηκε ποσοστιαία η αντίστοιχη φορολογική επιβάρυνση της;

Πόσο είναι το ποσοστό των φορολογικών εσόδων από ειδικούς φόρους κατανάλωσης στην Ελλάδα και ποιος ειναι ο αντίστοιχος μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ;

Πόσο είναι το ποσοστό των φορολογικών εσόδων από έμμεσους φόρους την Ελλάδα και ποιος είναι ο αντίστοιχος μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ;

Η διατήρηση της ίδιας έμμεσης φορολογίας όταν η αγοραστική δύναμη είναι καθηλωμένη λόγω της αύξησης του κόστους ζωής, συνιστά αύξηση φόρου ή όχι;

Ευτυχώς για την αλήθεια, δυστυχώς για την κυβέρνηση, οι πολίτες γνωρίζουν αν έχει αυξηθεί η φορολογία τους. Ξέρουν καλά πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει συνειδητά επιλέξει την επίθεση κατά της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της μεσαίας τάξης.

Το βιώνουν καθημερινά και τα “μαθηματικά” της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν να αλλάξουν αυτήν την οδυνηρή πραγματικότητα».

Θέση στη διαμάχη Μαρινάκη – Τσουκαλά πήρε και το Μαξίμου με τις κυβερνητικές πηγές να διαρρέουν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει «για τα καλά τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ στο τιμόνι της πολιτικής εξαπάτησης και των ανέξοδων υποσχέσεων. Με πιο απλά λόγια, 3 ξεκάθαρες αποδείξεις ότι έχουν πάρει για τα καλά τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ στο τιμόνι της πολιτικής εξαπάτησης και των ανέξοδων υποσχέσεων».

«Η Κυβέρνηση παίζει κρυφτό γιατί ξέμεινε από επιχειρήματα» ήταν – μετά από λίγο- η απάντηση του Κώστα Τσουκαλά, συμπληρώνοντας: «Μάλλον οι κυβερνητικές πηγές έχουν πρόβλημα κατανόησης. Απαντήσαμε στα δήθεν ερωτήματα. Υποδείξαμε τους φόρους που αυξήθηκαν. Θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα, που απαντώνται εύκολα με νούμερα.

Αλλά η Κυβέρνηση δεν απαντά, γιατί οι αριθμοί αποδεικνύουν το κυβερνητικό ψεύδος. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος μάλιστα αντικαταστάθηκε από κυβερνητικές πηγές.

Προφανώς δεν φταίει ο κ. Μαρινάκης. Δεν τον βοηθούν τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής, δεν του δίνουν επιχείρημα για να απαντήσει. Πλέον, η Κυβέρνηση παίζει κρυφτό γιατί ξέμεινε από επιχειρήματα. Ο κόσμος βγάζει εύκολα τα συμπεράσματά του. «Φεύγουν και αφήνουν πίσω τους συντρίμμια» όπως λέει και το τραγούδι».

Τι θέση πήρε η υπόλοιπη αντιπολίτευση

Θέση στο θέμα πήραν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης με τον ΣΥΡΙΖΑ να σχολιάζει ότι «Η χώρα χρειάζεται άλλη πολιτική. Με πάταξη των καρτέλ που αισχροκερδούν, μείωση των άδικων έμμεσων φόρων και ενίσχυση των εισοδημάτων» ενώ το ΚΚΕ τόνισε πως «Σταθερή αρχή και της κυβέρνησης του Kυρ. Μητσοτάκη είναι η μερίδα του λέοντος των πρωτογενών πλεονασμάτων που προέρχονται από την φοροαφαίμαξη των εργατικών λαϊκών στρωμάτων με τους άδικους άμεσους και έμμεσους φόρους να διοχετεύονται στη στήριξη των κερδών των μεγαλοεπιχειρηματιών».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος είπε χαρακτηριστικά: «Μόνο ένας «σαδιστής» θα χαιρόταν όταν επιβάλλει τόσους φόρους, γεμίζοντας με δυστυχία την καθημερινότητα των πολιτών».

«Το 2025 πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη για να διαχειριστεί τη μιζέρια που ο ίδιος δημιούργησε» σχολίασε σε ανάρτηση του ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης.

Με δήλωση της η Νίκη τονίζει: «Η “ΝΙΚΗ” καταγγέλλει ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζονται ως μεταμοντέρνοι είλωτες» και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου να τονίζει: «οι πυρκαγιές δεν είναι εποχικές ούτε οι άνθρωποι που πέφτουν στη φωτιά δεν αξίζουν να πετιούνται στα τάρταρα μετά από 6 μήνες υπηρεσίας».