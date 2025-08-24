Λαβρόφ - Οι όροι της Ρωσίας για ειρήνη: Ουδετερότητα της Ουκρανίας και εγγυήσεις από διεθνή δύναμη

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, σε πρόσφατη συνέντευξή του, ανέφερε πως μια ομάδα κρατών, ανάμεσα τους και μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, θα μπορούσε να προσφέρει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters είχε αναφέρει την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιμένει σε βασικούς όρους για την επίτευξη συμφωνίας. Συγκεκριμένα, απαιτεί η Ουκρανία:

να παραδώσει πλήρως την περιφέρεια Ντονμπάς στα ανατολικά,

να αποκηρύξει οριστικά την προοπτική ένταξης στο ΝΑΤΟ,

να υιοθετήσει ουδέτερο καθεστώς και

να απαγορεύσει την παρουσία δυτικών στρατιωτικών δυνάμεων στο έδαφός της.

Ο Λαβρόφ, σε δηλώσεις του στο αμερικανικό δίκτυο NBC News, επιβεβαίωσε ότι το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας είχε τεθεί και στο παρελθόν, στις άκαρπες συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης το 2022, αλλά και σε διαβουλεύσεις μεταξύ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ.

Εκείνες οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονταν σε μια πιθανή μόνιμη ουδετερότητα της Ουκρανίας, με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ - Βρετανία, Κίνα, Γαλλία, Ρωσία και ΗΠΑ - καθώς και από άλλες χώρες.

Ο Λαβρόφ πρότεινε η ομάδα εγγυητριών δυνάμεων να περιλαμβάνει επίσης χώρες όπως η Γερμανία και η Τουρκία, προσθέτοντας πως η Ουκρανία θα πρέπει:

να παραμείνει ουδέτερη,

να μην ενταχθεί σε καμία στρατιωτική συμμαχία και

να μην διαθέτει πυρηνικά όπλα.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ ήταν ξεκάθαρος στο ότι η Μόσχα δεν πρόκειται να αποδεχτεί την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Επιπλέον, τόνισε την ανάγκη προστασίας των ρωσόφωνων πληθυσμών στην Ουκρανία και υπογράμμισε ότι πρέπει να υπάρξει συζήτηση για τα εδαφικά ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών.