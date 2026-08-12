Η διαδικασία για τη διόρθωση εγγραφών «αγνώστου ιδιοκτήτη» λόγω χρησικτησίας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 125/Α/4-8-2026 ο Ν. 5326/2026 του υπουργείου Δικαιοσύνης, με το άρθρο 61 του οποίου εισάγεται μια νέα, πλήρως τυποποιημένη διαδικασία για την αναγνώριση κυριότητας λόγω έκτακτης χρησικτησίας σε νομείς ακινήτων τα οποία εμφανίζονται στο Κτηματολόγιο ως “αγνώστου ιδιοκτήτη”. Η βασική αλλαγή στη διαδικασία αυτή, στην οποία εμπλέκονται και οι υπηρεσίες του Δημοσίου, είναι ότι η κτηματολογική διαμεσολάβηση γίνεται υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συζήτηση των αγωγών των ενδιαφερομένων, δεδομένου ότι χωρίς αυτήν, οι αγωγές αυτές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Α. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης που είναι επί δεκαετίες νομέας ενός ακινήτου, για να το εγγράψει στο Κτηματολόγιο ως περιουσιακό του στοιχείο θα πρέπει να:

*Επιλέξει κτηματολογικό διαμεσολαβητή (νομικό) από ειδικό μητρώο.

*Καταχωρίσει φύλλο βασικών στοιχείων στο Κτηματολόγιο.

*Προσκομίσει συγκεκριμένα αποδεικτικά χρησικτησίας (τουλάχιστον 2 + 2 ένορκες βεβαιώσεις + Ε9 δεκαετίας).

*Περιμένει 30 ημέρες πριν από την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία.

*Ολοκληρώσει τη διαμεσολάβηση και καταθέσει το πρακτικό στο δικαστήριο και στο Κτηματολόγιο, αφού πρώτα.

*Υποβάλει στην ΑΑΔΕ δήλωση φόρου χρησικτησίας.

Το Δημόσιο συμμετέχει υποχρεωτικά στη διαμεσολάβηση και η μη έγκαιρη αποστολή εγγράφων από τις υπηρεσίες του δημιουργεί τεκμήριο μη προβολής δικαιωμάτων.

Η διαδικασία είναι πλέον πιο ασφαλής, πιο προβλέψιμη, αλλά και πιο απαιτητική για τους πολίτες, οι οποίοι πρέπει να έχουν προετοιμάσει πλήρη φάκελο πριν την ξεκινήσουν.

Κεντρική φιλοσοφία του άρθρου 61

Το άρθρο 61 εισάγει ριζική αλλαγή στη διαδικασία αναγνώρισης κυριότητας λόγω έκτακτης χρησικτησίας σε ακίνητα με ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» στο Κτηματολόγιο:

1. Η διαμεσολάβηση γίνεται πλέον υποχρεωτική και προαπαιτούμενο της αγωγής.

Χωρίς Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία, είναι απαράδεκτη η συζήτηση της αγωγής στο δικαστήριο.

2. Εισάγεται νέος ειδικός θεσμός: ο “κτηματολογικός διαμεσολαβητής”.

Πρέπει να είναι νομικός, διαπιστευμένος, και εγγεγραμμένος σε ειδικό μητρώο.

3. Το Δημόσιο υποχρεώνεται να συμμετέχει στη διαμεσολάβηση.

Με εκπροσώπηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ή έμμισθους δικηγόρους.

4. Θεσπίζεται αυστηρό πλαίσιο αποδεικτικών στοιχείων χρησικτησίας.

Ο διαμεσολαβητής πρέπει να διαπιστώσει ότι υπάρχουν τουλάχιστον 2 έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία + 2 ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων + Ε9 δεκαετίας.

5. Το πρακτικό διαμεσολάβησης μπορεί να οδηγήσει σε διόρθωση εγγραφής χωρίς δίκη.

6. Εισάγονται πειθαρχικές κυρώσεις για υπαλλήλους που δεν αποστέλλουν εγκαίρως στοιχεία περί δικαιωμάτων του Δημοσίου.

Πλήρης ερμηνεία ανά ενότητα

§1 — Τροποποίηση περ. δ) παρ. 2 άρθρου 6 ν. 2664/1998

A. Υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης

Πριν από τη συζήτηση της αγωγής ο ενάγων πρέπει να προσκαλέσει όλους τους εναγόμενους.

Η μη εμφάνιση εναγομένων οδηγεί σε επιβολή αυξημένης δικαστικής δαπάνης σε βάρος τους.

Αν επιτευχθεί συμφωνία, το πρακτικό διαμεσολάβησης καταχωρίζεται στο Κτηματολόγιο και διορθώνει την εγγραφή.

B. Γεωμετρικές μεταβολές

Αν ζητούνται μεταβολές στα διαγράμματα, θα πρέπει να επισυναφθεί τοπογραφικό γεωμετρικών μεταβολών, καιθώς και αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής στο Φορέα.

Γ. Συμμετοχή Δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ στη διαδικασία διαμεσολάβησης

Το Δημόσιο συμμετέχει υποχρεωτικά, εκπροσωπούμενο από ΝΣΚ ή έμμισθους δικηγόρους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν ακόμη και μέσω τηλεδιάσκεψης.

Δ. Ειδική διαδικασία ενημέρωσης του Δημοσίου

Ο διαμεσολαβητής ενημερώνει τους διαδίκους 30 ημέρες πριν, για την έναρξη της διαδικασίας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να στείλουν έγγραφο περί προβολής δικαιωμάτων του Δημοσίου κλπ. Αν δεν σταλεί σχετικό έγγραφο, δημιουργείται σε βάρος του τεκμήριο μη προβολής δικαιωμάτων.

E. Πειθαρχικές κυρώσεις

Η μη αποστολή εγγράφου στον διαμεσολαβητή αποτελεί ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα (άρθρο 109 ν. 3528/2007) των αρμόδιων δημοσίων υπαλλήλων.

Υποπερ. δα) — Ειδική διαδικασία για έκτακτη χρησικτησία σε «αγνώστου ιδιοκτήτη»

Αυτή είναι η μεγάλη καινοτομία του άρθρου.

1. Υποχρεωτική διαμεσολάβηση πριν από την αγωγή

Ο ενάγων προσφεύγει σε κτηματολογικό διαμεσολαβητή, καταχωρίζει φύλλο βασικών στοιχείων στο Κτηματολόγιο στο οποίο και καταβάλει πάγιο τέλος καταχώρισης. Η πρόσκληση για τη διαμεσολάβηση γίνεται 30 ημέρες μετά την καταχώριση στο Κτηματολόγιο, αλλιώς υπάρχει ακυρότητα του πρακτικού διαμεσολάβησης.

2. Αποδεικτικά στοιχεία χρησικτησίας (τουλάχιστον 2)

Ο διαμεσολαβητής πρέπει να διαπιστώσει ότι ο ενάγων διαθέτει:

α) αποδείξεις ΔΕΗ/ΟΤΕ/ύδρευσης στο όνομα του νομέα

β) μισθωτήρια ή αποδείξεις μισθωμάτων

γ) δηλώσεις σε δημόσιες/φορολογικές αρχές

δ) οικοδομική άδεια για ανέγερση ή επισκευή κτίσματος

ε) τοπογραφικά του επιδίκου βεβαίας χρονολογίας

στ) ιδιωτικό συμφωνητικό συνταχθέν τουλάχιστον προ 20 ετών με βεβαία χρονολογία

3. Υποχρεωτικές ένορκες βεβαιώσεις

Τουλάχιστον δύο ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων, με ρητή αναφορά σε 20ετή νομή του ακινήτου, με περιγραφή εμβαδού, θέσης και ορίων του, καθώς και συμπλήρωση 20ετίας έως την προσφυγή στη διαμεσολάβηση.

4. Υποχρεωτικό Ε9 δεκαετίας

Το ακίνητο θα πρέπει να έχει δηλωθεί στο Ε9 τουλάχιστον επί 10 έτη πριν τη διαμεσολάβηση, για την πληρωμή ΕΝΦΙΑ.

5. Πρακτικό διαμεσολάβησης

Ο διαμεσολαβητής επισυνάπτει όλα τα αποδεικτικά σε ενιαίο σώμα και κάνει ρητή αναφορά στο πρακτικό το οποίο καταχωρίζεται στο Κτηματολόγιο.

6. Δήλωση Δημοσίου περί μη προβολής δικαιωμάτων

Αν το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα στο συγκεκριμένο ακίνητο, μπορεί να δηλώσει ότι δεν αντιλέγει στη διόρθωση.

7. Δήλωση φόρου χρησικτησίας

Πριν την καταχώριση του πρακτικού στο Κτηματολόγιο, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει υποβάλλει στην ΑΑΔΕ δήλωση φόρου χρησικτησίας, ο οποίος ισούται με το φόρο μεταβίβασης ακινήτου (3%).

8. Εξαιρέσεις

Η διαδικασία αυτή δεν εφαρμόζεται σε δημόσια κτήματα ή κοινόχρηστα πράγματα.

9. Διόρθωση εγγραφών σε οριζόντιες/κάθετες ιδιοκτησίες

Για οριζόντιες/κάθετες ιδιοκτησίες με ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» υποβάλλεται αίτηση (και όχι αγωγή), εκτός αν ο αιτών επικαλείται έκτακτη χρησικτησία, οπότε θα πρέπει να ασκηθεί αγωγή.

10. Εναρξη ισχύος.

Η διάταξη του άρθρου 61 που προβλέπει την παραπάνω νέα διαδικασία θα αρχίσει να ισχύει από την 16η Σεπτεμβρίου 2026.

Β. ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

1. Ελέγξτε αν το ακίνητό σας εμφανίζεται στο Κτηματολόγιο ως «αγνώστου ιδιοκτήτη»

Αναζητήστε το ακίνητο στο Κτηματολόγιο μέσω του δικηγόρου σας που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του Κτηματολογίου, ή και του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου. Αν η ένδειξη είναι «αγνώστου ιδιοκτήτη», τότε η διαδικασία του άρθρου 61 εφαρμόζεται υποχρεωτικά.

2. Συγκεντρώστε εγκαίρως όλα τα αποδεικτικά της χρησικτησίας

Η νομή πρέπει να είναι 20ετής και να έχει συμπληρωθεί πριν την προσφυγή στη διαμεσολάβηση.

Πρέπει να προσκομίσετε τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω, σε έναν ενιαίο φάκελο με όλα τα στοιχεία, ώστε ο διαμεσολαβητής να τα επισυνάψει στο πρακτικό:

-Αποδείξεις ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης στο όνομά σας.

-Μισθωτήρια όπου εμφανίζεστε ως εκμισθωτής.

-Αποδείξεις είσπραξης μισθωμάτων.

-Δηλώσεις σε δημόσιες ή φορολογικές αρχές (π.χ. Ε9).

-Οικοδομική άδεια στο όνομά σας.

-Τοπογραφικά διαγράμματα βεβαίας χρονολογίας.

-Ιδιωτικό συμφωνητικό συνταχθέν τουλάχιστον προ 20 ετών με βεβαία χρονολογία.

Επιπλέον, είναι υποχρεωτικά:

-2 ένορκες βεβαιώσεις με αναφορά σε 20ετή νομή, θέση, όρια, εμβαδό.

-Ε9 δεκαετίας (τουλάχιστον 10 έτη πριν τη διαμεσολάβηση).

3. Επιλέξτε κτηματολογικό διαμεσολαβητή

Ο διαμεσολαβητής πρέπει να είναι διαπιστευμένος νομικός, εγγεγραμμένος στο ειδικό μητρώο κτηματολογικών διαμεσολαβητών.

Η επιλογή γίνεται από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, ή το δικηγόρο του

4. Καταχωρίστε το «φύλλο βασικών στοιχείων» στο Κτηματολόγιο

Ο διαμεσολαβητής συντάσσει το φύλλο και εσείς το καταθέτετε στο Κτηματολόγιο και πληρώνετε το πάγιο τέλος καταχώρισης. Η καταχώριση ολοκληρώνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

5. Προγραμματίστε την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία

Η πρόσκληση πρέπει να γίνει τουλάχιστον 30 ημέρες μετά την καταχώριση. Αν γίνει νωρίτερα υπάρχει ακυρότητα του πρακτικού.

Το Δημόσιο συμμετέχει υποχρεωτικά, εκπροσωπείται από ΝΣΚ ή έμμισθους δικηγόρους και μπορεί να συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Αν οι υπηρεσίες του Δημοσίου δεν στείλουν εγκαίρως έγγραφο περί προβολής δικαιωμάτων, τότε τακμαίρεται οτι δεν θα προβάλλει δικαιώματα στο ακίνητό σας.

6. Διεξαγωγή της διαμεσολάβησης

Κατά τη συνεδρία παρουσιάζετε όλα τα αποδεικτικά, ο διαμεσολαβητής ελέγχει την πληρότητά τους, συντάσσει το πρακτικό και επισυνάπτει όλα τα στοιχεία σε ενιαίο σώμα. Αν το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα, μπορεί να δηλώσει ότι δεν αντιλέγει στη διόρθωση.

7. Υποβάλετε τη δήλωση φόρου χρησικτησίας

Πριν την καταχώριση του πρακτικού στο Κτηματολόγιο πρέπει να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η δήλωση καταβολής φόρου χρησικτησίας, Αντίγραφο της δήλωσης επισυνάπτεται στο πρακτικό διαμεσολάβησης.

8. Κατάθεση πρακτικού στο δικαστήριο και στο Κτηματολόγιο

Το πρακτικό κατατίθεται στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου και στη συνέχεια καταχωρίζεται αμελλητί στο Κτηματολόγιο.

Στο κτηματολογικό φύλλο αναγράφεται ως αιτία κτήσης: «έκτακτη χρησικτησία».

9. Η διάταξη του άρθρου 61 θα αρχίσει να ισχύει από την 16η Σεπτεμβρίου 2026.

Γ. ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 61:

1. Στην περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 275), περί πρώτων εγγραφών και προθεσμίας αμφισβήτησης, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) προστίθεται υποπερ. δα), β) προστίθεται τελευταίο εδάφιο, και η περ. δ) διαμορφώνεται ως εξής:

«δ) Πριν από τη συζήτηση της αγωγής της περ. α) και επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης ο ενάγων οφείλει να προσκαλέσει, με την αγωγή ή με ιδιαίτερο δικόγραφο, όλους τους εναγόμενους, εκτός των προσώπων αγνώστου διαμονής, σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης ενώπιον κτηματολογικού διαμεσολαβητή που επιλέγεται από ειδικό μητρώο, το οποίο καταρτίζεται και τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης του άρθρου 10 του ν. 4640/2019 (Α’ 190). Σε περίπτωση αδικαιολόγητης μη εμφάνισης των εναγόμενων στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία επιβάλλεται αυξημένη δικαστική δαπάνη. Σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας, το πρακτικό του διαμεσολαβητή καταχωρίζεται στο κτηματολογικό φύλλο και διορθώνεται η ανακριβής κτηματολογική εγγραφή. Εάν με την αγωγή ζητούνται και γεωμετρικές μεταβολές στα κτηματολογικά διαγράμματα, επισυνάπτονται στο πρακτικό διαμεσολάβησης, επί ποινή ακυρότητας, το τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών και το αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής του στην ηλεκτρονική βάση του Φορέα, κατά τα οριζόμενα στην περ. ζ) της παρ. 3. Ως προς τα ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης, το περιεχόμενο και την ισχύ του πρακτικού διαμεσολάβησης εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6, στο άρθρο 7 με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας, και στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 4640/2019 (Α’ 190), αντίστοιχα. Αν μεταξύ των διαδίκων εναγόμενο είναι το Δημόσιο, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4640/2019 και κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, αυτοί συμμετέχουν στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης, στην οποία εκπροσωπούνται από τον αρμόδιο λειτουργό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και από τους υπηρετούντες νομικούς συμβούλους ή δικηγόρους με έμμισθη εντολή ή από δικηγόρους με ειδική προς τούτο πληρεξουσιότητα, αντιστοίχως. Οι εκπρόσωποι των προσώπων του έκτου εδαφίου λαμβάνουν μέρος στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία και υπογράφουν τα πρακτικά περάτωσης της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας, της υπαγωγής σε διαδικασία διαμεσολάβησης και της επίτευξης ή μη επίτευξης συμφωνίας. Για τα πρακτικά επίτευξης ή μη επίτευξης συμφωνίας εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4640/2019. Ειδικότερα οι αρμόδιοι λειτουργοί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους συμμετέχουν στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία, μέσω τηλεδιάσκεψης, εκτός εάν εγγράφως δηλώσουν στον Διαμεσολαβητή ότι επιθυμούν τη συμμετοχή τους με φυσική παρουσία. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου και σε κάθε περίπτωση, που εναγόμενο είναι το Δημόσιο, οι διάδικοι ενημερώνονται από τον διαμεσολαβητή εγγράφως τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργεια της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας και έως τη διενέργειά της παρέχεται στους αρμόδιους λειτουργούς έγγραφο των αρμόδιων Υπηρεσιών σχετικά με την προβολή ή μη δικαιωμάτων του Δημοσίου επί του δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή πρώτη εγγραφή. Σε περίπτωση μη παροχής του ανωτέρω εγγράφου παράγεται τεκμήριο περί μη προβολής δικαιωμάτων του Δημοσίου. Η μη αποστολή του ανωτέρω εγγράφου, καθώς και η μη έγκαιρη αποστολή του από τον υπάλληλο της αρμόδιας Υπηρεσίας συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές των περ. α) έως ε) του άρθρου 109 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26). Για τις προθεσμίες της διαμεσολάβησης με εναγόμενο το Δημόσιο εφαρμόζεται το άρθρο 11 του κ.δ. της 26.6/10.7.1944 (Α’ 139), περί δικαστικών διακοπών και αναστολής προθεσμιών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης, ορίζονται οι αμοιβές των διαμεσολαβητών και ρυθμίζονται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες για τον τρόπο καταβολής της αμοιβής.

δα) Για την άσκηση αναγνωριστικής αγωγής κυριότητας με αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία, επί ακινήτου για το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κτηματολόγιο η ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη», ο ενάγων υποχρεούται, πριν από τη συζήτηση της αγωγής, να προσφύγει σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης ενώπιον διαπιστευμένου κτηματολογικού διαμεσολαβητή κατόχου πτυχίου νομικής, ο οποίος επιλέγεται από ειδικό μητρώο. Ο επισπεύδων την κτηματολογική διαμεσολάβηση υποχρεούται να καταχωρίσει στο κτηματολόγιο το φύλλο βασικών στοιχείων, υπογεγραμμένο από τον κτηματολογικό διαμεσολαβητή, καταβάλλοντας πάγιο τέλος καταχώρισης. Η καταχώριση στο κτηματολογικό φύλλο ολοκληρώνεται υποχρεωτικά έως την επόμενη από την υποβολή της αίτησης καταχώρισης εργάσιμη ημέρα. Η πρόσκληση σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία λαμβάνει χώρα τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά την καταχώριση στο κτηματολογικό φύλλο. Η μη τήρηση της προθεσμίας αυτής συνεπάγεται την ακυρότητα του πρακτικού διαμεσολάβησης. Η μη διενέργεια της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης επιφέρει το απαράδεκτο της συζήτησης της αγωγής. Εφόσον κατά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης το Ελληνικό Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα επί του επίδικου ακινήτου, τα μέρη δύνανται να καταρτίσουν πρακτικό διαμεσολάβησης, κατά το άρθρο 8 του ν. 4640/2019 (Α’ 190), διά του οποίου το Ελληνικό Δημόσιο δηλώνει ότι δεν αντιλέγει στη διόρθωση της κτηματολογικής εγγραφής, λόγω μη προβολής δικαιωμάτων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Ο διαμεσολαβητής υποχρεούται να διαπιστώσει την προσκόμιση τουλάχιστον δύο (2) εκ των κάτωθι αποδεικτικών στοιχείων:

α) αποδείξεων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνίας και ύδρευσης στο όνομα του φερόμενου ως ενάγοντος,

β) μισθωτηρίων συμβολαίων στα οποία ο τελευταίος εμφανίζεται ως εκμισθωτής ή αποδείξεων είσπραξης μισθωμάτων,

γ) δηλώσεων ενώπιον δημόσιων ή φορολογικών αρχών,

δ) οικοδομικής άδειας,

ε) τοπογραφικών διαγραμμάτων βεβαίας χρονολογίας, ιδίως ως προσαρτώμενων σε τίτλους ιδιοκτησίας, συμβολαιογραφικές πράξεις, οικοδομικές άδειες και

στ) ιδιωτικού συμφωνητικού πώλησης ή διανομής το οποίο να έχει συνταχθεί τουλάχιστον είκοσι (20) έτη πριν από την προσφυγή στη διαδικασία της διαμεσολάβησης και να φέρει βεβαία χρονολογία. Απαιτείται, επίσης, η προσκόμιση στον διαμεσολαβητή τουλάχιστον δύο (2) ενόρκων βεβαιώσεων, οι οποίες να περιλαμβάνουν ρητή αναφορά σε εικοσαετή νομή, η οποία να έχει συμπληρωθεί έως την προσφυγή στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, προσδιορισμό του εμβαδού, της θέσης και των ορίων του ακινήτου, καθώς και η προσκόμιση Εντύπου Ε9 για την επίμαχη ιδιοκτησία τουλάχιστον δέκα (10) ετών πριν από την προσφυγή στη διαδικασία διαμεσολάβησης. Ακολούθως, ο διαμεσολαβητής, αφού διαπιστώσει την προσκόμιση των ανωτέρω αποδεικτικών στοιχείων, τα επισυνάπτει σε ενιαίο σώμα με το πρακτικό διαμεσολάβησης και κάνει σχετική αναφορά στο πρακτικό αυτό. Επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού διαμεσολάβησης, μετά την κατάθεσή του στη γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου, καταχωρείται αμελλητί στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο. Ως αναφερόμενη αιτία κτήσης στο κτηματολογικό φύλλο αναγράφεται η έκτακτη χρησικτησία. Πριν από την καταχώριση του πρακτικού διαμεσολάβησης στο κτηματολογικό φύλλο πρέπει να έχει υποβληθεί η δήλωση φόρου χρησικτησίας, αντίγραφο της οποίας συνυποβάλλεται με το πρακτικό. Οι διατάξεις της παρούσας περίπτωσης δεν εφαρμόζονται επί πραγμάτων που εμπίπτουν σε δημόσια κτήση ή είναι κοινόχρηστα.»

2. Στο δεύτερο εδάφιο της υποπερ. ββ) της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, η λέξη «ακόμη» αντικαθίσταται από τη λέξη «εκτός» και η υποπερ. ββ) διαμορφώνεται ως εξής:

«ββ) Κατ’ εξαίρεση όσων ορίζονται στην περ. α’, όταν πρόκειται για διόρθωση αρχικής εγγραφής επί γεωτεμαχίου με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 9 και ο δικαιούχος επικαλείται ως τίτλο κτήσης την έκτακτη χρησικτησία, ασκείται η αγωγή της παρ. 2 που απευθύνεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Όταν η διόρθωση αφορά σε οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη», αντί της αγωγής της παρ. 2 του άρθρου 6, ασκείται η αίτηση της περ. α’ της παρούσας παραγράφου, εκτός και εάν ο αιτών επικαλείται ως τίτλο κτήσης την έκτακτη χρησικτησία.»

3. Αναφορικά με υποθέσεις με αντικείμενο τη διόρθωση της εγγραφής ως αγνώστου ιδιοκτήτη και την αναγνώριση δικαιώματος κυριότητας λόγω έκτακτης χρησικτησίας, όπου έχει υπογραφεί πρακτικό επίτευξης συμφωνίας ενώπιον Κτηματολογικού Διαμεσολαβητή τα πρακτικά υποβάλλονται εκ νέου στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο και στην αίτησή τους επισυνάπτονται, εκτός από το πρακτικό, τα αποδεικτικά στοιχεία της υποπερ. δα) της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998.

Στράτος Ι. Παραδιάς

Δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω

Πρόεδρος ΠΟΜΙΔΑ - Επίτ. Πρόεδρος UIPI