Διαφημίσεις της Black Friday είναι, θα περάσουν...

Τα τελευταία χρόνια που η αμερικανική συνήθεια της Black Friday... ελληνοποιήθηκε έχει αρχίσει να χτίζει και μία παράδοση σχετικά με τις διαφημιστικές καμπάνιες για τις προσφορές της ημέρας αυτής.

Πέραν του ότι οι εκπτώσεις είναι πολύ μικρότερες από αυτές στις ΗΠΑ, είμαστε υποχρεωμένοι για 15 και πλέον ημέρες να βομβαρδιζόμαστε από διαφημίσεις «ιδιαίτερης» αισθητικής σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις.

Στην Ελλάδα η Black Friday είναι μία έξτρα εβδομάδα εκπτώσεων πριν από τις γιορτές και μία ευκαιρία για τις επιχειρήσεις με ηλεκτρονικά είδη να ξεστοκάρουν πριν τα Χριστούγεννα. Σεβαστό.

Δικαίωμά μας να φέρουμε την Black Friday στα μέτρα μας. Οι διαφημίσεις, όμως, γιατί πρέπει να είναι τόσο κιτς;

Πλέον, δεν είναι σύμπτωση, γιατί κάθε χρόνο η αισθητική στις καμπάνιες είναι παρόμοια. Λαϊκά άσματα, αναβίωση παλιών καλτ συγκροτημάτων και ατάκες από σειρές των 90s έχει και φέτος το μενού.

Το χειρότερο δε είναι πως αμέσως μετά τις διαφημίσεις της Black Friday, θα ακολουθήσουν οι χριστουγεννιάτικες των Jumbo!