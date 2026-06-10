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Optima bank: Εντυπωσιακές προσφορές άνω των €2,2 δισ. για το ομόλογο – Υπερκάλυψη 11 φορές
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
19:37 - 10 Ιουν 2026

Optima bank: Εντυπωσιακές προσφορές άνω των €2,2 δισ. για το ομόλογο – Υπερκάλυψη 11 φορές

Reporter.gr Newsroom
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Η Optima bank ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγου πρόσθετων κεφαλαίων κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 - AT1) ύψους €200 εκατ. Η συναλλαγή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την Optima bank, καθώς ενισχύει τη συνολική κεφαλαιακή της διάρθρωση και διασφαλίζει τις προϋποθέσεις για περαιτέρω δυναμική ανάπτυξη των μεγεθών της.  

Η έκδοση επιβεβαιώνει τη σταθερά ανοδική πορεία της τράπεζας, που τα τελευταία χρόνια καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη και υψηλή κερδοφορία, με έμφαση στην ποιότητα του ενεργητικού και τη βιώσιμη δημιουργία αξίας.

Ισχυρή ζήτηση από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα

Η έκδοση προσέλκυσε εξαιρετικά ισχυρό ενδιαφέρον, με συνολική ζήτηση που ξεπέρασε τα €2,2 δισ., οδηγώντας σε:

  • Υπερκάλυψη κατά 11 φορές
  • Μείωση του επιτοκίου κατά 50 μ.β. (από την αρχική ένδειξη του 7,25% σε 6,75%)
  • Συμμετοχή άνω του 75% από ξένους θεσμικούς επενδυτές

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία των συντονιστών της συναλλαγής:

  • Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υπερκάλυψη που έχει καταγραφεί σε ελληνική έκδοση ομολόγου σε ευρώ
  • Αποτελεί τη μεγαλύτερη υπερκάλυψη που έχει επιτευχθεί σε έκδοση € AT1 ελληνικού εκδότη
  • Καταγράφεται ως η υψηλότερη υπερκάλυψη σε έκδοση € AT1 στην Ευρώπη από την αρχή του έτους

Η ισχυρή ανταπόκριση αντανακλά την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στο επιχειρηματικό μοντέλο και τις προοπτικές της Optima bank.

Ο CEO της Optima bank, κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης, δήλωσε: ‘’Η έκδοση ομολόγου AT1 αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Optima bank, ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή μας βάση και τη δυνατότητά μας να υποστηρίξουμε τη δυναμική ανάπτυξή μας. Η ανταπόκριση της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στο επιχειρηματικό μας μοντέλο και στις προοπτικές της τράπεζας.’’

Η Morgan Stanley SE ενήργησε ως global coordinator της συναλλαγής και μαζί με την
Goldman Sachs Bank Europe SE και την BNP Paribas ενήργησαν από κοινού ως joint bookrunners. Co-manager της συναλλαγής ήταν η Optima bank.

Οι νομικές εταιρείες DLA Piper και Sardelas Petsa Law Firm ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Optima bank στη συναλλαγή και η Clifford Chance και Bernitsas Law Firm ως σύμβουλοι των διοργανωτών της έκδοσης.

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