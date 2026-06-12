Τσίπρας: Ξέρω ακριβώς τι θέλω να κάνω και πώς – Ο Μητσοτάκης ξέρει ότι θα χάσει

Στις χθεσινές αιχμές του Κυριάκου Μητσοτάκη απάντησε σήμερα (Παρασκευή, 12/6) από το ΟΤ Forum ο Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας πως το δίλημμα των επόμενων εκλογών δεν είναι σταθερότητα ή χάος, αλλά στασιμότητα ή πρόοδος και διαφθορά ή εντιμότητα.

«Η επόμενη εκλογική αναμέτρηση δεν θα είναι περίπατος, ας μην κάνει όνειρα ο κ. Μητσοτάκης για τρίτη τετραετία, η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα είναι μία αμφίρροπη αναμέτρηση». Αμφισβήτησε και την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις εκλογές: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι θα υπάρχει μία κάλπη, αλλά δεν έχει σταθερές αρχές είναι σαν τον Γκράουτσο Μαρξ, ξέρει πολύ καλά ότι στην δεύτερη μάχη θα χάσει γι αυτό το λέει για μία κάλπη. Η σταθερότητα δεν κρίνεται σε έναν μήνα μεταξύ των εκλογών. Εμείς πιστεύουμε ότι και στην πρώτη θα χάσει», είπε ο πρώην πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στον κ. Μητσοτάκη.

Παράλληλα, σχολιάζοντας την αποστροφή του πρωθυπουργού πως «ο λαός του έχει πάρει τρεις φορές το δίπλωμα», ο κ. Τσίπρας είπε: «Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζεις του κανόνες όχι όταν χάνεις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα πέντε χρόνια και δεν παραβίασα κανέναν κανόνα της δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα που δεν έχει παραβιάσει» και συμπλήρωσε:

«Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές, προχώρησε σε μία πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για την συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων όπως τα Τέμπη, έχει κάνει την χώρα μόνιμο πελάτη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, έχει μοιράσει κρατικό χρήμα σε ημέτερους χρήμα με απευθείας αναθέσεις και το ευρωπαϊκό με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεπώς εάν κάποιος όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι δεν θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κ. Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνά επτά χρόνια».

Σχετικά με τις εκλογικές του ήττες, δε, απάντησε πως «στη ζωή κάποιες μάχες κερδίζεις και κάποιες χάνεις. Σημασία έχει να μαθαίνεις από τις ήττες και να είσαι πιο προσηλωμένος για τις επόμενες μάχες. Είμαι πολύ ευτυχής που ο κ. Μητσοτάκης με αντιμετωπίζει με αυτή την αλαζονεία. Το μεγαλύτερο λάθος είναι να αντιμετωπίζεις με αλαζονεία τους πολιτικούς σου αντιπάλους. Είμαι παθών».

Σχολιάζοντας τη φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη «δεν ξέρω αν υπάρχει εντιμόμετρο…», ο κ. πρόεδρος της ΕΛΑΣ είπε πως «ευτυχώς που δεν υπάρχει “εντιμόμετρο” γιατί θα το είχε μηδενίσει» και προσέθεσε:

«Όταν όταν το 97% των πολιτών λέει στις δημοσκοπήσεις ότι στην χώρα κυριαρχεί η διαφθορά, το 70% ζητά πολιτική αλλαγή και το 50% λέει ότι ζούσε καλύτερα το 2019 από ότι σήμερα, είμαι υπερήφανος για δύο λόγους: Ο πρώτος είναι ότι στην πλειοψηφία της κοινής γνώμης, παρά τα λάθη και τις παραλείψεις μου η διακυβέρνησή μου έχει καταγραφεί ως μία έντιμη πορεία. Ο δεύτερος είναι ότι κυβερνήσαμε στις πιο δύσκολες συνθήκες της μεταπολίτευσης, παρά ταύτα η αίσθηση των πολιτών είναι ότι στο τέλος περνούσαν καλύτερα από ότι σήμερα που οι συνθήκες είναι πολύ πιο ευνοϊκές».

Τι θα κρίνει την επόμενη μέρα

Αναφερόμενος στις επικείμενες εκλογές, ο ίδιος τόνισε πως η «οικονομία παίζει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις». Σημείωσε, ωστόσο, ότι δεν είναι το μόνο που θα μετρήσει στην επόμενη κάλπη, αφού σημαντικές παράμετροι είναι ακόμη «η ποιότητα της δημοκρατίας και το όραμα που έχουμε για την χώρα και αν μπορούμε να βάλουμε την χώρα σε μία πορεία κανονικότητας».

«Και το θέτουν αυτό ακόμη και οι πρώην πρωθυπουργοί της συντηρητικής παράταξης. Η διαφθορά, η αναξιοκρατία, το πελατειακό κράτος, η καθυστέρηση στην απόδοση της δικαιοσύνης επηρεάζουν και την οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών», συμπλήρωσε.

Όσο για τη δική του πορεία, είπε πως «κάθε άνθρωπος αλλάζει αλλά ταυτόχρονα μένει ίδιος» και εξήγησε:

«Έχω συσσωρευμένη εμπειρία και είναι σημαντικό να είναι κανείς στην πολιτική όχι μόνο για να διαμαρτύρεται αλλά για να αλλάζει την ζωή των ανθρώπων, δηλαδή να κυβερνά. Έχω νίκες, ήττες, εμπειρίες. Πριν από 10 χρόνια ήξερα τι θέλω να κάνω αλλά δεν ήξερα πως ακριβώς πώς γίνεται. Τώρα και ξέρω τι θέλω αλλά και πώς ακριβώς να το κάνω».

Όσον αφορά, δε, στις συνεργασίες είπε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα που είχε πρόταγμα την ενότητα της Αριστεράς. Μόνο που όλες οι άλλες δυνάμεις της Αριστεράς ήταν απέναντι. Η ενότητα έγινε στην κάλπη μόνο το 2015 και το 2019. Πιστεύω ότι η ενότητα θα επιτευχθεί ξανά στην κάλπη στις επόμενες εκλογές».

Οι βασικές του προτεραιότητες

Αναφέρθηκε, ακόμη, στις 5 βασικές του προτεραιότητες, τονίζοντας τα εξής:

(α) Αντιμετώπιση της ακρίβειας και το υψηλό ενεργειακό κόστος. «Έχουμε βρει τρόπο να μειωθεί κατά 30% το ενεργειακό κόστος στα νοικοκυριά», είπε χαρακτηριστικά.

(β) Το δεύτερο είναι το ζήτημα της στέγης κι ένα δημόσιος φορέας διαχείρισης των κόκκινων δανείων και της διαχείρισης των ακινήτων.

(γ) Μείωση του κόστους μετακίνησης με τα ΜΜΜ για τα λαϊκά στρώματα

(δ) Νέα γενιά: κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων

(ε) Ενίσχυση των γιατρών των νοσηλευτών καθώς και των δασκάλων και καθηγητών.

Δεν είμαστε όλοι ίδιοι

Σχετικά με την ΕΛΑΣ, ο κ. Τσίπρας είπε πως «δεν έχουμε κλειστές πόρτες ούτε προκρατημένες θέσεις first class. Η ανταπόκριση των πολιτών είναι μεγάλη», ενώ τόνισε πως «δεν είμαστε όλοι ίδιοι» και είπε για τη δική του πορεία:

«Εγώ μεγάλωσα σε μεσοαστική οικογένεια, σε ένα τριάρι 100 τ.μ δεν πήγα στο “Κολάμπια”, έμαθα αγγλικά σε συνοικιακό φροντιστήριο γι αυτό δεν έχω προφορά, ασχολήθηκα με την πολιτική από όραμα γιατί πιστεύω ότι μπορείς να κάνεις την ζωή των πολιτών καλύτερη. Ο βασικός μου πολιτικός αντίπαλος έχει μία εντελώς διαφορετική διαδρομή. Όμως δεν μπορεί να με κατηγορήσει κανείς για τις προθέσεις και για την εντιμότητά μου. Μόνο οι παραβατικοί θέλουν να μας πείσουν ότι είμαστε όλοι ίδιοι».

Αμφισβήτησε, δε, το success story της κυβέρνησης, λέγοντας πως το 2018 και 2019 η χώρα είχε ρυθμούς ανάπτυξης όσο και στην συνέχεια και υποστηρίζοντας πως η ανεργία μειώνεται με τον ίδιο ρυθμό όπως και επί της δικής του κυβέρνησης, ενώ αντίθετα το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο έχει αυξηθεί.

Άσκησε, δε, συνολική κριτική για το «μοντέλο Μητσοτάκη», λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Δοκιμάσαμε τον κ. Μητσοτάκη, δοκιμάσαμε αυτό το μοντέλο πολιτικής. Ζούμε επτά χρόνια την ίδια μέθοδο που οδήγησε την χώρα στην χρεοκοπία: πελατειακό κράτος, διαφθορά, ανισότητες, διακυβέρνηση από μία ολιγαρχία. Είμαι εδώ για να ξεβολέψω τα πράγματα και εκείνους που λένε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Είμαι εδώ για να πω στους πολίτες ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Είμαι εδώ για να είμαι χρήσιμος για τον τόπο. Αν δεν υπήρχε το μεγάλο κενό στην αντιπολίτευση, αν δεν ήταν κολλημένες οι δημοσκοπικές βελόνες, και αν ήταν πραγματικό το success story της κυβέρνησης δεν θα ήμουν εδώ, θα έκανα κάτι άλλο».

Όσο για τα σκάνδαλα κυρίως των υποκλοπών είπε ότι ο ίδιος δεν θα κλείσει κανέναν φυλακή, αλλά δεν θα εμποδίσει την δικαιοσύνη να αποδώσει ευθύνες και τόνισε πως μία προοδευτική κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να κουκουλωθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών γιατί είναι βαθιές οι πληγές στο σώμα της δημοκρατίας, είπε. Επίσης διαβεβαίωσε ότι «δεν θα φτιάξω ένα κλειστό κύκλωμα χειραγώγησης της δικαιοσύνης και προστασίας δικής μου».