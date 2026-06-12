Σαμαράς για απόφαση ΣτΕ για το νόμο Κατσέλη: Funds, servicers και τράπεζες να επιστρέψουν τα ποσά

Δήλωση-παρέμβαση για την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σχετικά με τον νόμιμο εκτοκισμό των ρυθμίσεων του νόμου Κατσέλη έκανε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Σε δήλωσή του, ο κ. Σαμαράς υποστήριξε ότι η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου δικαιώνει πολίτες που, όπως ανέφερε, επιβαρύνθηκαν επί σειρά ετών από λανθασμένο τρόπο υπολογισμού των οφειλών τους.

«Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον νόμιμο εκτοκισμό των ρυθμίσεων του ν. 3869/2010 είναι ιστορική δικαίωση για χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά που επί χρόνια επιβαρύνθηκαν με εσφαλμένο τρόπο υπολογισμού των οφειλών τους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως, υπογραμμίζοντας πως «σε ένα κράτος δικαίου οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης εφαρμόζονται, δεν επαναδιαπραγματεύονται».

Παράλληλα, κάλεσε funds, εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) και τράπεζες να προχωρήσουν άμεσα στον επανυπολογισμό των οφειλών, στη διόρθωση των υπολοίπων και στην επιστροφή ποσών που, όπως υποστήριξε, εισπράχθηκαν αχρεωστήτως.

«Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για καθυστερήσεις», ανέφερε, ζητώντας την άμεση συμμόρφωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων με την απόφαση.

Ο κ. Σαμαράς απηύθυνε, επίσης, μήνυμα προς την κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι έχει «αυστηρή υποχρέωση» να διασφαλίσει την ενιαία και καθολική εφαρμογή της δικαστικής κρίσης. Όπως προειδοποίησε, οποιαδήποτε καθυστέρηση ή προσπάθεια περιορισμού των συνεπειών της απόφασης θα υπονόμευε την ασφάλεια δικαίου και θα μπορούσε να οδηγήσει χιλιάδες πολίτες σε νέο κύκλο δικαστικών διενέξεων.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο πρώην πρωθυπουργός επισήμανε ότι «η Δικαιοσύνη αποφάσισε» και υπογράμμισε πως «κανείς δεν νομιμοποιείται να μετατρέψει μια αμετάκλητη δικαστική κρίση σε πεδίο διαπραγμάτευσης ή καθυστέρησης».