ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σαμαράς για απόφαση ΣτΕ για το νόμο Κατσέλη: Funds, servicers και τράπεζες να επιστρέψουν τα ποσά
Πολιτική
12:19 - 12 Ιουν 2026

Σαμαράς για απόφαση ΣτΕ για το νόμο Κατσέλη: Funds, servicers και τράπεζες να επιστρέψουν τα ποσά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Δήλωση-παρέμβαση για την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σχετικά με τον νόμιμο εκτοκισμό των ρυθμίσεων του νόμου Κατσέλη έκανε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Σε δήλωσή του, ο κ. Σαμαράς υποστήριξε ότι η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου δικαιώνει πολίτες που, όπως ανέφερε, επιβαρύνθηκαν επί σειρά ετών από λανθασμένο τρόπο υπολογισμού των οφειλών τους.

«Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον νόμιμο εκτοκισμό των ρυθμίσεων του ν. 3869/2010 είναι ιστορική δικαίωση για χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά που επί χρόνια επιβαρύνθηκαν με εσφαλμένο τρόπο υπολογισμού των οφειλών τους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως, υπογραμμίζοντας πως «σε ένα κράτος δικαίου οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης εφαρμόζονται, δεν επαναδιαπραγματεύονται».

Παράλληλα, κάλεσε funds, εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) και τράπεζες να προχωρήσουν άμεσα στον επανυπολογισμό των οφειλών, στη διόρθωση των υπολοίπων και στην επιστροφή ποσών που, όπως υποστήριξε, εισπράχθηκαν αχρεωστήτως.

«Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για καθυστερήσεις», ανέφερε, ζητώντας την άμεση συμμόρφωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων με την απόφαση.

Ο κ. Σαμαράς απηύθυνε, επίσης, μήνυμα προς την κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι έχει «αυστηρή υποχρέωση» να διασφαλίσει την ενιαία και καθολική εφαρμογή της δικαστικής κρίσης. Όπως προειδοποίησε, οποιαδήποτε καθυστέρηση ή προσπάθεια περιορισμού των συνεπειών της απόφασης θα υπονόμευε την ασφάλεια δικαίου και θα μπορούσε να οδηγήσει χιλιάδες πολίτες σε νέο κύκλο δικαστικών διενέξεων.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο πρώην πρωθυπουργός επισήμανε ότι «η Δικαιοσύνη αποφάσισε» και υπογράμμισε πως «κανείς δεν νομιμοποιείται να μετατρέψει μια αμετάκλητη δικαστική κρίση σε πεδίο διαπραγμάτευσης ή καθυστέρησης».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν χωράει διαπραγμάτευση η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους στο «νόμο Κατσέλη»
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν χωράει διαπραγμάτευση η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους στο «νόμο Κατσέλη»

Φαραντούρης: Φτάνει ο εμπαιγμός – Να εφαρμοστεί άμεσα η απόφαση για τα ρυθμισμένα δάνεια
Πολιτική

Φαραντούρης: Φτάνει ο εμπαιγμός – Να εφαρμοστεί άμεσα η απόφαση για τα ρυθμισμένα δάνεια

Αυξήσεις στους Μητροπολίτες: Κάποιοι... κακοπροαίρετοι τις συνδέουν με τις εκλογές
Ανεμοδείκτης

Αυξήσεις στους Μητροπολίτες: Κάποιοι... κακοπροαίρετοι τις συνδέουν με τις εκλογές

Το πολιτικό σκηνικό ξαναγράφεται: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν
Πολιτική

Το πολιτικό σκηνικό ξαναγράφεται: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
12/06/2026 - 13:58

«Κατρακυλά» το πετρέλαιο εν μέσω αισιοδοξίας για επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν - Στα $87 δολάρια το Brent

Αυτοδιοίκηση
12/06/2026 - 13:49

Πρωτοβουλία Δούκα για διαβούλευση σχετικά με τα Προσφυγικά της Λ. Αλεξάνδρας

Πολιτική
12/06/2026 - 13:44

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Κυρανάκη για τα δωρεάν εισιτήρια στους νέους έως 24 ετών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/06/2026 - 13:20

HELLENiQ ENERGY: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Empowering Future Leaders

Πολιτική
12/06/2026 - 13:16

Θεοδωρικάκος: Παραγωγικότητα, δημογραφικό, μείωση ανισοτήτων: Η εθνική πρόκληση για την Ελλάδα του 2030

Ανεμοδείκτης
12/06/2026 - 13:15

Ο Δένδιας, «σε περίπτωση που»...

Πολιτική
12/06/2026 - 13:11

Μαρινάκης: Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση από την επόμενη ημέρα

Ομόλογα
12/06/2026 - 13:10

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Ράλι μετά το «σήμα» Τραμπ για ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
12/06/2026 - 13:02

Κυρανάκης κατά Ανδρουλάκη: Τα «δωρεάν» του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12/06/2026 - 12:53

Παπαστράτος: Ο πιο ελκυστικός εργοδότης στην Ελλάδα για 6η συνεχή χρονιά

Ανεμοδείκτης
12/06/2026 - 12:53

Ρίσκο επιβίωσης για τον Μητσοτάκη η στρατηγική της μίας κάλπης

Πολιτική
12/06/2026 - 12:50

Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο

Ειδήσεις
12/06/2026 - 12:49

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Οι περιοχές που αναμένονται ισχυρές καταιγίδες

Πολιτική
12/06/2026 - 12:37

Χρηστίδης: Μετά από 7 χρόνια ακρίβειας, η πρόταση Μητσοτάκη είναι ένα στρογγυλό τραπέζι με τα σούπερ μάρκετ;

Πολιτική
12/06/2026 - 12:24

Τσίπρας: Ξέρω ακριβώς τι θέλω να κάνω και πώς – Ο Μητσοτάκης ξέρει ότι θα χάσει

Πολιτική
12/06/2026 - 12:19

Σαμαράς για απόφαση ΣτΕ για το νόμο Κατσέλη: Funds, servicers και τράπεζες να επιστρέψουν τα ποσά

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12/06/2026 - 12:19

ΕΛΣΤΑΤ: Στο +18,4% οι τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Απρίλιο

Ειδήσεις
12/06/2026 - 12:09

ΗΠΑ: Σχεδιάζουν σημαντική μείωση της στρατιωτικής παρουσίας που διαθέτουν στην Ευρώπη - Ανησυχία στο ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
12/06/2026 - 12:02

ΗΠΑ-Ιράν: Συμφωνία 14 σημείων με άνοιγμα Ορμούζ, αλλά και οικονομικά ανταλλάγματα στην Τεχεράνη

Ναυτιλία
12/06/2026 - 11:58

Από την Πρώτη Δημοτικού έως την πρώτη θέση εργασίας: 10 χρόνια Ημέρα Νέων στα Ποσειδώνια

Ακίνητα
12/06/2026 - 11:55

Στρατηγικό Ορόσημο για το Ελληνικό Κτηματολόγιο: Πλήρης Μετάπτωση στο G-Cloud

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
12/06/2026 - 11:44

7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης: Οι προσωπικότητες που θα συμμετάσχουν στο #ocin26

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/06/2026 - 11:43

ΥΠΕΝ: Πάνω από 6.000 νέοι δικαιούχοι στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Ειδήσεις
12/06/2026 - 11:36

Βρετανία: Νέος υπουργός Άμυνας ο Νταν Τζάρβις

Ειδήσεις
12/06/2026 - 11:26

Στενά του Ορμούζ: Ανεπιβεβαίωτες αναφορές για πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο

Ανακοινώσεις
12/06/2026 - 11:25

Εθνική Τράπεζα: Ξεκινά πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών έως €531,9 εκατ.

Χρηματιστήρια
12/06/2026 - 11:16

Σημαντικά κέρδη στις ευρωαγορές εν μέσω αισιοδοξίας για επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
12/06/2026 - 11:11

Ανδρουλάκης: Κανένας νέος δεν πρέπει να πληρώνει για να πάει στη σχολή και στη δουλειά

Ανακοινώσεις
12/06/2026 - 11:10

Trastor: Πώληση ακινήτου στη Λεωφόρο Κηφισίας αντί €9,9 εκατ.

Πολιτική
12/06/2026 - 11:05

Δημοσιονομική πειθαρχία και... ξερό ψωμί από τον Μητσοτάκη: «Πού θα βρω €1 δισ. για μείωση ΦΠΑ και ΕΦΚ;»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ