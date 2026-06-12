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Χρηστίδης: Μετά από 7 χρόνια ακρίβειας, η πρόταση Μητσοτάκη είναι ένα στρογγυλό τραπέζι με τα σούπερ μάρκετ;
Πολιτική
12:37 - 12 Ιουν 2026

Χρηστίδης: Μετά από 7 χρόνια ακρίβειας, η πρόταση Μητσοτάκη είναι ένα στρογγυλό τραπέζι με τα σούπερ μάρκετ;

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Την ανάγκη για άμεσες πολιτικές εξελίξεις, αλλά και για την επιστροφή της δημόσιας συζήτησης στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών, υπογράμμισε ο Βουλευτής και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης σε τηλεοπτική συνέντευξη στον ΣΚΑΙ, την Παρασκευή (12/6).   

Τόνισε ότι η χώρα βρίσκεται ουσιαστικά σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, επισημαίνοντας ότι η πολιτική και κοινοβουλευτική αστάθεια δεν μπορεί να συνεχιστεί.

«Το βασικό ερώτημα για τη χώρα είναι αν μπορεί η πραγματική οικονομία να συνεχίσει να λειτουργεί υπό αυτές τις συνθήκες και αν η Βουλή μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά με δεκάδες ανεξάρτητους βουλευτές και κόμματα που διαλύονται, την ώρα που οι πολίτες περιμένουν απαντήσεις και λύσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι «η χώρα δεν αντέχει αυτή την ανασφάλεια, για την οποία ευθύνεται η κυβέρνηση».

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης και διαδοχικές αλλαγές στα αρμόδια υπουργεία, οι πολίτες εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές ανατιμήσεις και μειωμένη αγοραστική δύναμη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj6xf0mv1ikx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Επτά χρόνια αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, με δέκα υπουργούς να έχουν περάσει από το Ανάπτυξης, δέκα υπουργούς Οικονομίας, δέκα υπουργούς να ελέγχουν το εμπόριο, δέκα υπουργούς να ελέγχουν τα σουπερμάρκετ. Η λύση λοιπόν, μετά από εφτά χρόνια είναι το στρογγυλό τραπέζι με τα σούπερ μάρκετ; Δηλαδή το στρογγυλό τραπέζι θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια;», διερωτήθηκε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj6x7d7zcpsx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στάθηκε, επίσης, στην ανάγκη το πολιτικό σύστημα να επικεντρωθεί στα ζητήματα που απασχολούν καθημερινά τους πολίτες, όπως η ακρίβεια, η υγεία, τα εργασιακά και το κυκλοφοριακό, σχολιάζοντας ότι «για πολύ καιρό, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, συζητούσαμε για πράγματα εσωτερικής ατζέντας. Αυτό είναι κάτι το οποίο τελείωσε πολύ πρόσφατα με τις αποφάσεις που έχουμε πάρει. Είναι προφανές ότι συνεδριακές αποφάσεις αλλάζουν μόνο με συνεδριακές αποφάσεις. Αυτό πρέπει να το σεβαστούμε όλοι και να προχωρήσουμε».

Παράλληλα, σημείωσε ότι κανείς δεν επιθυμεί διαγραφές και πως η συλλογική προσπάθεια πρέπει να επικεντρωθεί στην ενίσχυση της πολιτικής παρουσίας και των ποσοστών του κόμματος μέσα από την ανάδειξη των προγραμματικών του θέσεων.

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι στρατηγικός στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι «η πολιτική αλλαγή με προγραμματική αντιπαράθεση και έναν διαφορετικό δρόμο. Αυτή είναι η στρατηγική την οποία έχει το ΠΑΣΟΚ. Είναι διατυπωμένη με σαφήνεια και αυτήν θα ακολουθήσουμε».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj6xie2xi6ch?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj6xh4jnu98p?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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