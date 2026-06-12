ΕΛΣΤΑΤ: Στο +18,4% οι τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Απρίλιο

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Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Απριλίου 2025, παρουσίασε αύξηση 18,4% έναντι μείωσης 6,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2025 με το 2024.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη Μαρτίου 2026, παρουσίασε αύξηση 2,2% έναντι μείωσης 3,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαΐου 2025 - Απριλίου 2026, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2024 - Απριλίου 2025, παρουσίασε μείωση 0,2% έναντι μείωσης 2,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Απριλίου 2026, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2025

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 18,4%, τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, οφείλεται:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 31,1%

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 2,5%

Στην αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 18,4% συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

2. Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Απριλίου 2026, σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2026

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 2,2%, τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2026, οφείλεται:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 3,3%

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,5%

Στην αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 2,2%, συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής: