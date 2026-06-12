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Κυρανάκης κατά Ανδρουλάκη: Τα «δωρεάν» του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά
Πολιτική
13:02 - 12 Ιουν 2026

Κυρανάκης κατά Ανδρουλάκη: Τα «δωρεάν» του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά

Reporter.gr Newsroom
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Βολές εναντίον του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, εξαπέλυσε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, με αφορμή την πρόταση για δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.  

«Το ΠΑΣΟΚ κατά πάγια και ιστορική τακτική του, επιχειρεί να χρεώσει σιωπηρά τους φορολογούμενους, κάνοντας εύκολες υποσχέσεις. Δεν υπάρχει τίποτα “δωρεάν” στην πολιτική, απλά η μετακύλιση του κόστους σε κάποιους άλλους. Εξάλλου, τα “δωρεάν” του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτή τη χώρα», σημειώνει ο κ. Κυρανάκης.

Όπως σημειώνει, «προς ενημέρωση του ΠΑΣΟΚ, η Αθήνα διαθέτει ήδη ένα από τα χαμηλότερα εισιτήρια δημόσιων συγκοινωνιών στην Ευρώπη, ενώ οι φοιτητές μετακινούνται με έκπτωση 50% σε όλο το δίκτυο».

«Όσο ο κ. Ανδρουλάκης εξαγγέλλει “δωρεάν” εισιτήρια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στήριξε έμπρακτα τους νέους με την πλήρη κατάργηση του φόρου εισοδήματος για όσους είναι έως 25 ετών», τονίζει και προσθέτει:

«Παράλληλα, πενταπλασιάσαμε τους ελέγχους κατά της εισιτηριοδιαφυγής, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη για τους συνεπείς, ενώ επεκτείναμε τη λειτουργία των μέσων με το 24ωρο Μετρό τα Σάββατα, μια πρωτοβουλία που αγκαλιάστηκε από το σύνολο της νέα γενιάς. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι τα χρήματα που εισπράττει ο ΟΑΣΑ από τα εισιτήρια επανεπενδύονται σε νέους συρμούς και λεωφορεία, καθώς και αυξήσεις για τους εργαζόμενους που έχουν καταφέρει να πυκνώσουν τα δρομολόγια. Για παράδειγμα, μια από τις σημαντικές επενδύσεις που κάνει η ΣΤΑΣΥ αφορά στην ανακατασκευή συρμών που παραγγέλθηκαν από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ χωρίς κλιματισμό».

«Συμπερασματικά, ωραία η πρόταση για “δωρεάν” του κ. Ανδρουλάκη. Μπορούμε τώρα να έχουμε και τον λογαριασμό;», καταλήγει ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ.

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