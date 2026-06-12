Ρίσκο επιβίωσης για τον Μητσοτάκη η στρατηγική της μίας κάλπης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης «εγκαινίασε» τη στρατηγική της μίας κάλπης στη συνέντευξη που παραχώρησε την Πέμπτη (12/6) στον ΑΝΤ1. Πρόκειται μία επιλογή με ρίσκο, που μοιάζει ωστόσο με μονόδρομο.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη ΝΔ μακριά από την αυτοδυναμία και υπάρχει η πεποίθηση δεύτερων ή και τρίτων εκλογών για να υπάρξει κυβέρνηση.

Η λογική αυτή, όμως, ενισχύει τη χαλαρή ψήφο στις πρώτες εκλογές, κάτι που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει πάση θυσία να αποφύγει. Γιατί ξέρει πως αν πάρει κάτω από 25% τότε θα έχει μεγάλες εσωκομματικές αντιδράσεις.

Συνεπώς, επιλέγει τη στρατηγική της μίας κάλπης, γιατί έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες να προσεγγίσει πιο εύκολα ένα ποσοστό 30% που σε δεύτερες εκλογές μπορεί να του φέρει τελικά την αυτοδυναμία.

Το κυριότερο, όμως, είναι ότι έτσι θα αποφύγει τις εσωκομματικές τριβές που ενδεχομένως θα ζητήσουν αλλαγή ηγεσίας.

Υπάρχει βέβαια και το ρίσκο της αποτυχίας. Αν δηλαδή με στρατηγική της μίας κάλπης δεν πιάσει το πολυπόθητο 25%, τότε θα είναι αντιμέτωπος με μία αντικειμενική αποτυχία.