Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Οι περιοχές που αναμένονται ισχυρές καταιγίδες

Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού προχώρησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), με βάση τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα, προειδοποιώντας για σημαντική μεταβολή των καιρικών συνθηκών σήμερα, Παρασκευή (12/6).

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη πρόγνωση, στις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα προστέθηκαν η Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, ενώ σε ορισμένες περιοχές η κακοκαιρία θα διατηρηθεί έως και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Η επιδείνωση του καιρού θα εκδηλωθεί κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Αναλυτικότερα, ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες προβλέπονται:

Στη Μακεδονία από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες της Παρασκευής. Στη Χαλκιδική και την ανατολική Μακεδονία τα φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Στη Θεσσαλία και στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Ηπείρου από το μεσημέρι έως το βράδυ της Παρασκευής.

Στις Σποράδες και την Εύβοια από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου.

Στην ανατολική Στερεά Ελλάδα από το απόγευμα έως το βράδυ της Παρασκευής.

Στη Θράκη από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως στην περιοχή της Λήμνου, από το βράδυ της Παρασκευής έως το πρωί του Σαββάτου.

Η ΕΜΥ συνιστά στους πολίτες να παρακολουθούν τις νεότερες προγνώσεις και τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών, καθώς τα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται κατά τόπους να παρουσιάσουν ιδιαίτερη ένταση.