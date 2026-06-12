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Θεοδωρικάκος: Παραγωγικότητα, δημογραφικό, μείωση ανισοτήτων: Η εθνική πρόκληση για την Ελλάδα του 2030
Πολιτική
13:16 - 12 Ιουν 2026

Θεοδωρικάκος: Παραγωγικότητα, δημογραφικό, μείωση ανισοτήτων: Η εθνική πρόκληση για την Ελλάδα του 2030

Reporter.gr Newsroom
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Για το ισχυρό πλέγμα προστασίας των καταναλωτών απέναντι σε φαινόμενα αισχροκέρδειας και καταχρηστικών συμπεριφορών που δημιουργεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, μίλησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στο 7ο OT FORUM για τα 100 Χρόνια του Οικονομικού Ταχυδρόμου.

«Πήραμε μέτρα προστασίας των καταναλωτών για τα οποία η αντιπολίτευση δε λέει απολύτως τίποτα. Επιβάλλαμε ξανά πλαφόν στα κέρδη της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ και αν δεν το είχαμε πράξει, οι τιμές των προϊόντων θα ήταν πολύ πιο ακριβές. Από την ημέρα που λάβαμε το μέτρο του πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων, είναι 67 φορές περισσότερες οι μειώσεις τιμών στα προϊόντα. Χωρίς αυτό το μέτρο θα είχαμε 3-4 μονάδες υψηλότερο πληθωρισμό τροφίμων», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης συνέχισε λέγοντας πως «έχω πει στη βιομηχανία τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ με τους οποίους βρίσκομαι σε συστηματικό διάλογο, ότι για να πάρουμε πίσω το μέτρο του πλαφόν, θα πρέπει να μειώσουν τις τιμές σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Μέχρι τότε, το πλαφόν θα υπάρχει και θα είναι αντικείμενο ελέγχου για να προστατεύει τους καταναλωτές».

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για τις σχέσεις των καταναλωτών με τις τράπεζες, το οποίο βγαίνει σε δημόσια διαβούλευση, επισήμανε πως «αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Θα μπει πλαφόν 30% έως 50% στην επιβάρυνση στο αρχικό κεφάλαιο, καταργούνται τα ψιλά γράμματα, ο πολίτης θα μπορεί επίσης να μιλάει με φυσικό πρόσωπο και όχι με μηχάνημα για να μάθει λεπτομέρειες και επιπλέον θα γίνει σαφές και ξεκάθαρο το δικαίωμα υπαναχώρησης από μια δανειακή σύμβαση μέσα σε 14 ημέρες. Θα αφορά συμβάσεις από τις 20 Νοεμβρίου και έπειτα, διότι δεν το επιτρέπει η ευρωπαϊκή οδηγία να έχει αναδρομική ισχύ. Το νομοσχέδιο ελπίζω να το στηρίξουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Ανάπτυξης.

Για το νέο παραγωγικό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως είναι η τριπλή η πρόκληση της επόμενης τετραετίας στην πορεία για την Ελλάδα του 2030: παραγωγικότητα, αντιμετώπιση του δημογραφικού και μείωση περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων. «Αποτελεί εθνικό στόχο, εθνικό στοίχημα και απαιτεί εθνική στρατηγική για να είναι βιώσιμη η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια και να πορευτεί με ασφάλεια, σιγουριά και αυτοπεποίθηση σε έναν πολύ ανταγωνιστικό κόσμο. Η πολιτική που ακολουθούμε, οδηγεί σε μια πιο παραγωγική οικονομία, σε καλύτερους μισθούς και αφορά όλη την κοινωνία. Τα παιδιά μας για να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα θα πρέπει να μπορούν να μείνουν εδώ, να δουλέψουν εδώ, να δημιουργήσουν επιχειρήσεις εδώ. Επειδή αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, θα πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις στήριξης», όπως ανέφερε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε πως το πρόβλημα της στέγασης και των ενοικίων είναι το μεγαλύτερο απ’ όλα. «Τα ενοίκια έχουν διπλασιαστεί και αρκετοί συμπολίτες μας αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και αυτό σχετίζεται με το παραγωγικό μοντέλο που έχουμε, γιατί πέφτει πολύ μεγάλο βάρος για την ανάπτυξη της οικονομίας στα ακίνητα. Για αυτό η κυβέρνηση δίνει ένα ενοίκιο τον χρόνο. Κάτι που δεν έκανε καμία άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν, ούτε ο κ. Τσίπρας που θυμίζω ότι έλεγε ότι θα καταστρέψει τα μνημόνια μέσα σε μια μέρα».

Υπογράμμισε επίσης πως τόσο ο ίδιος όσο και η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας υπηρετούν μια αξία: διαφάνεια παντού, για τους πάντες και για τα πάντα. Τόνισε πως με συντονισμένες ενέργειες το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει φέρει πίσω στα δημόσια ταμεία ως τώρα 126 εκατ. ευρώ από εκατοντάδες επενδυτικά σχέδια παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων που δεν ολοκληρώθηκαν, ενώ για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ σημείωσε πως «είναι σκάνδαλο δεκαετιών, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι πήραν πολλά περισσότερα χρήματα από αυτά που δικαιούνταν. Πρέπει να τα επιστρέψουν πίσω και η δικαιοσύνη να κάνει αυτό που πρέπει και να τους τιμωρήσει. Όσο για τα πολιτικά πρόσωπα, αποδεικνύεται ότι άνθρακας ο θησαυρός. Από εκεί που έλεγαν για ζημιά εκατομμυρίων ευρώ, φαίνεται πως η ζημιά ήταν πολύ περιορισμένη και ορισμένοι κρεμάστηκαν στα μανταλάκια χωρίς λόγο. Όμως, επειδή σεβόμαστε τον θεσμό της δικαιοσύνης, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να λάμψει η αλήθεια».

Τέλος, για τις επόμενες εκλογές και πότε αυτές θα πραγματοποιηθούν, ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε πως «ο Πρωθυπουργός έκλεισε την συζήτηση. Μια κάλπη και οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Θα επιλέξουμε Πρωθυπουργό, κόμμα που θα κυβερνήσει και ποιός θα είναι στην αντιπολίτευση».

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