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Ευρωπαϊκά ομόλογα: Ράλι μετά το «σήμα» Τραμπ για ειρήνη στη Μέση Ανατολή
Ομόλογα
13:10 - 12 Ιουν 2026

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Ράλι μετά το «σήμα» Τραμπ για ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Τα ευρωπαϊκά ομόλογα σημειώνουν ισχυρή άνοδο, καθώς η πτώση των τιμών του πετρελαίου συνδέεται με τις ανανεωμένες προσδοκίες για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή.  

Τη σημερινή κίνηση οδηγούν κυρίως οι βραχυπρόθεσμοι τίτλοι, καθώς η αποκλιμάκωση στο ενεργειακό κόστος ενίσχυσε τις εκτιμήσεις των επενδυτών ότι περιορίζονται οι πιθανότητες για νέες αυξήσεις επιτοκίων. Οι αποδόσεις των διετών βρετανικών κρατικών ομολόγων υποχωρούν κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώνονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο εβδομάδων, στο 4,20%, ενώ των αντίστοιχων γερμανικών μειώνονται περίπου κατά 10 μονάδες βάσης, στο 2,58%.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι εξελίξεις αυτές ακολουθούν μια απότομη μεταστροφή στη στάση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε την Πέμπτη ότι μια συμφωνία με το Ιράν βρίσκεται κοντά, αν και προηγουμένως είχε απειλήσει με στρατιωτικά πλήγματα και ενέργειες κατά των πετρελαϊκών υποδομών της χώρας. Η αλλαγή αυτή θεωρείται ακόμη μία κίνηση που αυξάνει τη μεταβλητότητα στις αγορές.

Η αναλύτρια στρατηγικής πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων της Mizuho International, Εβελίν Γκόμεζ-Λίχτι, σημείωσε ότι τα ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα αντιδρούν στα πιο αισιόδοξα νέα που διαμορφώνονται, με την πτώση του πετρελαίου να λειτουργεί ως βασικός παράγοντας του ράλι. Όπως ανέφερε, είναι εύλογο η αγορά να ενσωματώνει μεγαλύτερη αισιοδοξία για πιθανή επίλυση.

Παράλληλα, οι επενδυτές έχουν περιορίσει πλέον τα στοιχήματα για νέες αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα στο υπόλοιπο του έτους, μετά την πρόσφατη αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης. Την ίδια ώρα, μειώνονται και οι πιθανότητες η Τράπεζα της Αγγλίας να προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων πριν από το τέλος του έτους.

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