Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο

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Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ορκίστηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (12/6) τα νέα μέλη της κυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό που ανακοινώθηκε την προηγούμενη Δευτέρα, αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργου Κώτσηρα.

Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υφυπουργός αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική ορκίστηκε ο Δημήτρη Μαρκόπουλου.

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Παράλληλα, ο Τάσου Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει καθήκοντα υφυπουργού Εξωτερικών, με αρμοδιότητα τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ενώ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υφυπουργός ορκίστηκε η Μαριλένας Σούκουλη, στη θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά.

Στην τελετή ορκωμοσίας παρευρέθηκε και η Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, η οποία είχε υποβάλει παραίτηση από τη θέση της υφυπουργού και αναλαμβάνει τον ρόλο του μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού, σύμφωνα με τη σχετική θεσμική πρόβλεψη.

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