Μαρινάκης: Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση από την επόμενη ημέρα

Την ανάγκη να προκύψει σταθερή κυβέρνηση αμέσως μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές επανέλαβε σήμερα (12/6) ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία.

Πιο αναλυτικά, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η χώρα δεν μπορεί να αντέξει μια νέα περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας, επισημαίνοντας πως οι βουλευτικές εκλογές είναι μία και μοναδική αναμέτρηση και ότι η Ελλάδα χρειάζεται κυβέρνηση από την επόμενη κιόλας ημέρα της κάλπης.

Όπως ανέφερε, η ΝΔ ζητά ισχυρή λαϊκή εντολή και αυτοδυναμία, εκτιμώντας ότι οι διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις καθιστούν τη σταθερότητα βασική προϋπόθεση για τη διακυβέρνηση της χώρας. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα σεβαστεί πλήρως την ετυμηγορία των πολιτών, τονίζοντας ότι ο ελληνικός λαός είναι ο τελικός κριτής κάθε εκλογικής διαδικασίας.

Αναφερόμενος στα σενάρια περί αλλαγής ηγεσίας στη ΝΔ με στόχο τη διευκόλυνση πιθανών μετεκλογικών συνεργασιών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι οι αποφάσεις για τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση λαμβάνονται από τους πολίτες και όχι από παρασκηνιακές διεργασίες.

Σχολιάζοντας τις συζητήσεις για την πολιτική επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, έκανε αναφορά στις εξελίξεις του 2015, υποστηρίζοντας ότι η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη υπήρξε αποτέλεσμα ευρύτερων πολιτικών επιλογών και της στάσης που τήρησαν τότε πολιτικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Μαρινάκης συνέδεσε την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας με τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν τα τελευταία χρόνια, κάνοντας αναφορά στη διαχείριση της πανδημίας, στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, στις παρεμβάσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στην προσέλκυση επενδύσεων. Όπως σημείωσε, οι πολιτικές επιλογές έχουν άμεσο αντίκτυπο στην πορεία της χώρας.

Την ίδια ώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι από το 2019 μέχρι σήμερα τα κόμματα της αντιπολίτευσης εστιάζουν κυρίως στην κριτική προς την κυβέρνηση, χωρίς να παρουσιάζουν ολοκληρωμένες εναλλακτικές προτάσεις διακυβέρνησης. Κατά τον ίδιο, η εικόνα αυτή συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος πολιτικής ρευστότητας στο χώρο της αντιπολίτευσης.

Αναφερόμενος στο κλίμα που επικρατεί στη Βουλή, έκανε λόγο για αυξημένη ένταση στον δημόσιο διάλογο, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ακραίοι χαρακτηρισμοί και οι αντιπαραθέσεις απομακρύνουν πολλούς πολίτες από την πολιτική διαδικασία. Υποστήριξε επίσης ότι ορισμένες πολιτικές δυνάμεις επιδιώκουν μεγαλύτερη δημοσιότητα μέσα από την ένταση και την προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, το οποίο χαρακτήρισε σημαντική θεσμική παρέμβαση. Όπως σημείωσε, μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες λειτουργίας με προσωρινό καθεστώς, τα περιφερειακά τηλεοπτικά μέσα αποκτούν πλέον οριστικό πλαίσιο αδειοδότησης.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, προηγήθηκε διετής διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, ενώ το νομοσχέδιο έτυχε ευρύτερης συζήτησης και υποστήριξης στη Βουλή. Όπως ανέφερε, το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει σαφείς κανόνες λειτουργίας για τους σταθμούς, ενώ δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να παρακολουθούν τα περιφερειακά κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Παράλληλα θεσπίζονται συγκεκριμένα κριτήρια για τη συμμετοχή των μέσων ενημέρωσης στις κρατικές διαφημιστικές καμπάνιες.

Σχετικά με τις δημόσιες παρεμβάσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, καθώς και τις τοποθετήσεις πρώην πρωθυπουργών για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση σέβεται όλες τις απόψεις, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται να μεταβάλει τον βασικό στρατηγικό της σχεδιασμό.

Όπως σημείωσε, κατά τα τελευταία χρόνια έχουν προχωρήσει σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως οι συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, η υλοποίηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω εξοπλιστικών προγραμμάτων και η συνεργασία με μεγάλες διεθνείς ενεργειακές εταιρείες.

Αναφερόμενος στις σχέσεις της κυβέρνησης με πρώην πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, υπογράμμισε ότι υπάρχει απόλυτος σεβασμός στην προσφορά τους, σημειώνοντας ότι προσωπικότητες όπως οι Κώστας Καραμανλής, Αντώνης Σαμαράς και Βαγγέλης Μεϊμαράκης συνέβαλαν καθοριστικά στη διαδρομή της παράταξης.

Σχολιάζοντας τα σενάρια για ενδεχόμενη ίδρυση νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά, ανέφερε ότι τέτοιες πολιτικές πρωτοβουλίες δεν πρέπει ούτε να υποτιμώνται ούτε να υπερεκτιμώνται. Εκτίμησε, ωστόσο, ότι το εκλογικό αποτέλεσμα του 2027 θα κριθεί κυρίως από την αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού έργου, την αξιοπιστία της κυβέρνησης και τις προτάσεις που θα κατατεθούν στους πολίτες.

Τέλος, αναφερόμενος στην υπόθεση των πολεοδομιών, υποστήριξε ότι μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν στοιχεία που να συνδέουν τα πρόσωπα που υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους με τις υπό διερεύνηση υποθέσεις. Επανέλαβε ότι η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει στο έργο της Δικαιοσύνης και ότι η τελική κρίση ανήκει αποκλειστικά στις αρμόδιες αρχές.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ακόμη ότι σειρά υποθέσεων που αφορούσαν κυκλώματα σε πολεοδομίες, σωφρονιστικά καταστήματα, δημοτικές υπηρεσίες και άλλους τομείς αποκαλύφθηκαν και εξαρθρώθηκαν από κρατικούς μηχανισμούς κατά τη διάρκεια της παρούσας κυβερνητικής θητείας, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής για την ενίσχυση της νομιμότητας και της διαφάνειας.

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