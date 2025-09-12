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ΧΑ: Ψάχνει συνέχεια μετά την αμερικανική βοήθεια
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10:30 - 12 Σεπ 2025

ΧΑ: Ψάχνει συνέχεια μετά την αμερικανική βοήθεια

Reporter.gr Newsroom
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Η διάσπαση της κρίσιμης αντίστασης των 2035 μονάδων ήρθε τελικά με αμερικανική βοήθεια, μετά την επισημοποίηση του ενδιαφέροντος της Chevron για τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης , δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης και ταυτόχρονα ομπρέλα ασφαλείας στην χώρα για τις μελλοντικές γεωπολιτικές εξελίξεις.

Η συμμετοχή στο παραπάνω σχήμα της ελληνικής Helleniq Energy (ΕΛΠΕ) έφερε την μετοχή κοντά στα υψηλά έτους και έδωσε την απαραίτητη ώθηση στην αγορά (μαζί με τον όμιλο Βιοχάλκο, ΕΛΧΑ +5,2% και ΒΙΟ +3,5%) για το 1ο κλείσιμο πάνω από το pivot point μετά την 28η Αυγούστου.

Αναγκαία βέβαια η υποστήριξη των συγκεκριμένων επιπέδων και στην σημερινή συνεδρίαση, σε μια εβδομάδα που τρέχει με άνοδο +0,9% για τον ΓΔ και με εναλλαγές στους κλάδους και μετοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο, με ζητούμενο την αύξηση του τζίρου σε επίπεδα Αυγούστου (240+ εκ.)

Συνεχίζονται σταθερά οι εκθέσεις εγχώριων και διεθνών οίκων για ελληνικές εισηγμένες, όλες με θετικό πρόσημο και συστάσεις αγοράς όπως της Goldman Sachs για την ΑΛΦΑ με τιμή στόχο τα 4,1 ευρώ, της Alpha Finance για την Metlen με τιμή στόχο στα 71 ευρώ και της Wood & Co για την Bochgr με τιμή στόχο τα 9,34 ευρώ.

Τέλος, χθες ανακοινώθηκε η συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΗΕ και Cener για το καλώδιο διασύνδεσης Ηγουμενίτσας / Κέρκυρας, ενώ επιτυχημένη ήταν και η έξοδος της Τράπεζας Κύπρου (Bochgr) στις ομολογιακές αγορές με νέο 11ετές ομόλογο 300 εκ. και επιτοκίου 4,25% με υπερκάλυψη περίπου 10χ.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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