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Χρηματιστήριο: Προσπάθεια εδραίωσης πάνω από τις 2.600 μονάδες - Τα κυριότερα σημεία παρακολούθησης
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11:57 - 21 Αυγ 2026

Χρηματιστήριο: Προσπάθεια εδραίωσης πάνω από τις 2.600 μονάδες - Τα κυριότερα σημεία παρακολούθησης

Reporter.gr Newsroom
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Η σημερινή (21/8) λήξη των συμβολαίων Αυγούστου στα ΣΜΕ θέτει στο επίκεντρο τη συναλλακτική εικόνα των τραπεζών και των blue chips. Τεχνικά, η ζώνη 2.592–2.600 μονάδων για τον ΓΔ και οι 3.000 μονάδες για τον ΔΤΡ αποτελούν τα βασικά σημεία αναφοράς.

Στο άνοιγμα της συνεδρίασης της Παρασκευής (21/8) το κλίμα είναι θετικό και ο ΓΔ βρίσκεται σε τροχιά εδραίωσης πάνω από τις 2.600 μονάδες.

Τα κυριότερα σημεία παρακολούθησης, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή:

• Τράπεζες: ΠΕΙΡ, ΕΥΡΩΒ και ΑΛΦΑ έκλεισαν με ήπια κέρδη, ενώ η ΕΤΕ υποχώρησε στις δημοπρασίες. Παρακολουθούμε την ΠΕΙΡ στην περιοχή €10,05–10,10, την ΕΥΡΩΒ στα €4,50, την ΑΛΦΑ στη στήριξη των €4,40 και την ΕΤΕ στην περιοχή €16,50–16,60.

OPTIMA / CREDIA: Η Optima κατέγραψε νέο υψηλό στα €11,83, με τα €11,50 ως κοντινό σημείο αναφοράς. Η CrediaBank έκλεισε στα €0,979 και τυχόν υπέρβαση του €1,00 θα αποτελούσε θετική τεχνική ένδειξη.

ΜΟΗ / ΕΛΠΕ: Παραμένουν στο επίκεντρο μετά τα νέα υψηλά, με το Brent να στηρίζει το επενδυτικό ενδιαφέρον. Για τη ΜΟΗ, επιπλέον καταλύτη αποτελεί το rebalancing των δεικτών MSCI στο τέλος του μήνα, ενώ κοντινή στήριξη εντοπίζεται στα €58,50.

ΓΕΚΤΕΡΝΑ / MTLN: Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έκλεισε στα €44,82 μετά από ισχυρή αντίδραση· υπέρβαση των €45,15 θα βελτίωνε περαιτέρω την εικόνα. Για τη Metlen, η ανάκτηση της περιοχής €49,00–49,50 αποτελεί το επόμενο τεχνικό ζητούμενο.

ΚΡΙ ΚΡΙ: Νέο ιστορικό υψηλό στα €31,00, με τη μετοχή να παραμένει στο επίκεντρο ενόψει της ένταξής της στον MSCI Small Cap. Σημείο αναφοράς η διακράτηση των €30,00.

• EEE / CENER / ΕΛΧΑ: Παρακολουθούμε την πορεία της EEE μετά το πρόσφατο placement στο Λονδίνο, καθώς και τυχόν τεχνική αντίδραση σε Cenergy και ΕΛΧΑ μετά την πρόσφατη διόρθωση

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