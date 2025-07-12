Ευρωπαϊκά αντίμετρα στους δασμούς Τραμπ προανήγγειλε η Φον ντερ Λάιεν

Η ΕΕ είναι έτοιμη να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει τα συμφέροντά της εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν στην επιβολή δασμών 30% στα ευρωπαϊκά προϊόντα από την 1η Αυγούστου, δήλωσε το Σάββατο (12/7) η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φον ντερ Λάιεν ανέφερε σε δήλωσή της ότι το μπλοκ παραμένει έτοιμο «να συνεχίσει να εργάζεται για την επίτευξη συμφωνίας έως την 1η Αυγούστου».

«Λίγες οικονομίες στον κόσμο φτάνουν το επίπεδο ανοίγματος και την προσήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δίκαιες εμπορικές πρακτικές», συνέχισε, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης αναλογικών αντίμετρων, αν χρειαστεί».

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήλπιζε ότι θα επιτευχθεί μία νέα εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ με γενικό δασμό στο 10%. Από την άλλη δεν επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι των Ευρωπαίων, καθώς ο Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και για δασμό 50%.

Να σημειωθεί ακόμη ότι αυτοί που πιέζουν περισσότερο από τα ευρωπαϊκά κράτη για επίτευξη εμπορικής συμφωνίας, και μάλιστα γρήγορα, είναι κατά κύριο λόγο οι Γερμανοί, οι οποίοι φοβούνται συνέπειες για την αυτοκινητιστική βιομηχανία.

Πλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να εφαρμόσει αντίμετρα, τα οποία αναμένεται να πλήξουν κατά κύριο λόγο πολιτείες που βρίσκονται υπό σταθερή επιρροή των Ρεπουμπλικανών, με την ελπίδα ότι θα ασκηθεί πίεση στον Τραμπ για χαλάρωση της στάσης του από το εσωτερικό του κόμματός του.