Κλιμακώνει τον εμπορικό πόλεμο ο Τραμπ – Δασμοί 30% σε ΕΕ και Μεξικό από 1η Αυγούστου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το Σάββατο (12/7) ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμό 30% σε προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 1η Αυγούστου.

Ο Τραμπ αποκάλυψε τους νέους συντελεστές σε επιστολές προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και την πρόεδρο του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ, τις οποίες ανήρτησε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Η ΕΕ επεδίωκε τουλάχιστον μια προκαταρκτική συμφωνία που θα τη γλίτωνε από το να γίνει ο τελευταίος αποδέκτης μιας επιστολής του Τραμπ που υπαγορεύει νέους, οριζόντιους δασμούς στις εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, δεν απέφυγε τελικά το «χτύπημα» του Τραμπ, παρά το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές είχαν πρόσφατα σηματοδοτήσει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις τους, αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος απέσυρε την απειλή να επιβάλει δασμούς 50% στο μπλοκ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έστειλε παρόμοιες επιστολές σε 23 άλλους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, μεταξύ των οποίων ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Βραζιλία, καθορίζοντας γενικούς δασμούς που κυμαίνονται από 20% έως 50%.

Οι επιστολές ως επί το πλείστον πλαισιώνουν τα νέα επίπεδα δασμών ως απαραίτητο μέρος των προσπαθειών της κυβέρνησης Τραμπ να δημιουργήσει γρήγορα ένα πιο «αμοιβαίο» παγκόσμιο εμπορικό τοπίο.

Ο Τραμπ είχε επιχειρήσει να το κάνει αυτό με μία κίνηση με την ανακοίνωση των δασμών της «ημέρας απελευθέρωσης» στις 2 Απριλίου, όταν επέβαλε σχεδόν παγκόσμιο δασμό 10% και επέβαλε υψηλότερους δασμούς στις εισαγωγές από σχεδόν 60 μεμονωμένες χώρες.

Η ανακοίνωση είχε προκαλέσει μεγάλο κύμα sell off στις παγκόσμιες αγορές. Ο Τραμπ έθεσε παύση 90 ημερών σε όλους σχεδόν τους υψηλότερους δασμούς μια εβδομάδα αργότερα.

Οι εμπορικοί αξιωματούχοι του πρότειναν τότε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να συνάψουν έως και 90 νέες εμπορικές συμφωνίες κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος. Αλλά μέχρι τη λήξη της παύσης την Τετάρτη, η κυβέρνηση είχε καταρτίσει μόνο προκαταρκτικές συμφωνίες με το Ηνωμένο Βασίλειο και το Βιετνάμ.

Ο Τραμπ παρέτεινε τη Δευτέρα την εν λόγω δασμολογική παύση έως την 1η Αυγούστου. Οι δασμολογικοί συντελεστές που καθόρισε στην πρόσφατη φουρνιά επιστολών του είναι όλοι προγραμματισμένοι να αρχίσουν να ισχύουν την ίδια ημέρα.

Ο Τραμπ δήλωσε στο NBC News την Πέμπτη ότι σχεδιάζει να αυξήσει το βασικό ποσοστό των παγκόσμιων δασμών του έως και 20%.

"Θα πούμε απλώς ότι όλες οι υπόλοιπες χώρες θα πληρώσουν, είτε είναι 20% είτε 15%. Θα το επεξεργαστούμε αυτό τώρα", δήλωσε ο Τραμπ.