ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κλιμακώνει τον εμπορικό πόλεμο ο Τραμπ – Δασμοί 30% σε ΕΕ και Μεξικό από 1η Αυγούστου
Ειδήσεις
16:12 - 12 Ιουλ 2025

Κλιμακώνει τον εμπορικό πόλεμο ο Τραμπ – Δασμοί 30% σε ΕΕ και Μεξικό από 1η Αυγούστου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το Σάββατο (12/7) ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμό 30% σε προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 1η Αυγούστου.

Ο Τραμπ αποκάλυψε τους νέους συντελεστές σε επιστολές προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και την πρόεδρο του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ, τις οποίες ανήρτησε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Η ΕΕ επεδίωκε τουλάχιστον μια προκαταρκτική συμφωνία που θα τη γλίτωνε από το να γίνει ο τελευταίος αποδέκτης μιας επιστολής του Τραμπ που υπαγορεύει νέους, οριζόντιους δασμούς στις εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, δεν απέφυγε τελικά το «χτύπημα» του Τραμπ, παρά το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές είχαν πρόσφατα σηματοδοτήσει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις τους, αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος απέσυρε την απειλή να επιβάλει δασμούς 50% στο μπλοκ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έστειλε παρόμοιες επιστολές σε 23 άλλους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, μεταξύ των οποίων ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Βραζιλία, καθορίζοντας γενικούς δασμούς που κυμαίνονται από 20% έως 50%.

Οι επιστολές ως επί το πλείστον πλαισιώνουν τα νέα επίπεδα δασμών ως απαραίτητο μέρος των προσπαθειών της κυβέρνησης Τραμπ να δημιουργήσει γρήγορα ένα πιο «αμοιβαίο» παγκόσμιο εμπορικό τοπίο.

Ο Τραμπ είχε επιχειρήσει να το κάνει αυτό με μία κίνηση με την ανακοίνωση των δασμών της «ημέρας απελευθέρωσης» στις 2 Απριλίου, όταν επέβαλε σχεδόν παγκόσμιο δασμό 10% και επέβαλε υψηλότερους δασμούς στις εισαγωγές από σχεδόν 60 μεμονωμένες χώρες.

Η ανακοίνωση είχε προκαλέσει μεγάλο κύμα sell off στις παγκόσμιες αγορές. Ο Τραμπ έθεσε παύση 90 ημερών σε όλους σχεδόν τους υψηλότερους δασμούς μια εβδομάδα αργότερα.

Οι εμπορικοί αξιωματούχοι του πρότειναν τότε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να συνάψουν έως και 90 νέες εμπορικές συμφωνίες κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος. Αλλά μέχρι τη λήξη της παύσης την Τετάρτη, η κυβέρνηση είχε καταρτίσει μόνο προκαταρκτικές συμφωνίες με το Ηνωμένο Βασίλειο και το Βιετνάμ.

Ο Τραμπ παρέτεινε τη Δευτέρα την εν λόγω δασμολογική παύση έως την 1η Αυγούστου. Οι δασμολογικοί συντελεστές που καθόρισε στην πρόσφατη φουρνιά επιστολών του είναι όλοι προγραμματισμένοι να αρχίσουν να ισχύουν την ίδια ημέρα.

Ο Τραμπ δήλωσε στο NBC News την Πέμπτη ότι σχεδιάζει να αυξήσει το βασικό ποσοστό των παγκόσμιων δασμών του έως και 20%.

"Θα πούμε απλώς ότι όλες οι υπόλοιπες χώρες θα πληρώσουν, είτε είναι 20% είτε 15%. Θα το επεξεργαστούμε αυτό τώρα", δήλωσε ο Τραμπ.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/07/2025 - 20:48
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θέουτα: Πώς μια εβδομάδα χάους άνοιξε νέο μέτωπο στην Ευρώπη στη διαχείριση του μεταναστευτικού
Ειδήσεις

Θέουτα: Πώς μια εβδομάδα χάους άνοιξε νέο μέτωπο στην Ευρώπη στη διαχείριση του μεταναστευτικού

Reuters: «Άδειασαν» οι αμερικανικές αποθήκες από πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς
Ειδήσεις

Reuters: «Άδειασαν» οι αμερικανικές αποθήκες από πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Μέση Ανατολή: «Παράθυρο» ελπίδας για συμφωνία από Κατάρ και ΗΠΑ – Νέα «βουτιά» στο πετρέλαιο
Ειδήσεις

Μέση Ανατολή: «Παράθυρο» ελπίδας για συμφωνία από Κατάρ και ΗΠΑ – Νέα «βουτιά» στο πετρέλαιο

Μπέσεντ: Πιθανή συμφωνία με το Ιράν εντός 48 ωρών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Ειδήσεις

Μπέσεντ: Πιθανή συμφωνία με το Ιράν εντός 48 ωρών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
04/08/2026 - 19:18

Θέουτα: Πώς μια εβδομάδα χάους άνοιξε νέο μέτωπο στην Ευρώπη στη διαχείριση του μεταναστευτικού

Ανακοινώσεις
04/08/2026 - 18:44

Παπουτσάνης: Ισχυρή άνοδος κερδοφορίας στο εξάμηνο – «Βλέπει» διψήφια ανάπτυξη το 2026

Ειδήσεις
04/08/2026 - 18:25

Πολεμική Αεροπορία: Οι οδηγίες κατάταξης για τους νέους σπουδαστές της ΣΜΥΑ

Αναλύσεις
04/08/2026 - 18:21

FLEXOPACK: Ενεργοποιήθηκε το πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης – 82.400 νέες μετοχές εισάγονται στο ΧΑ

Αναλύσεις
04/08/2026 - 18:03

IDEAL Holdings: Ξεκινά πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών έως €1,75 εκατ. μέσω της Πειραιώς Χρηματιστηριακής

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:59

Σέρρες: Άγρια δολοφονία 68χρονου στο σπίτι του – Στο μικροσκόπιο συγγενικό πρόσωπο

Σχόλια Αγοράς
04/08/2026 - 17:52

Cenergy και τράπεζες υπέγραψαν την παραμονή του ΓΔ πάνω από τις 2.600 μονάδες

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:48

Αυστρία: Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης στους 40,8°C – Στο «κόκκινο» η ξηρασία

Magazino
04/08/2026 - 17:47

90 χρόνια από το Καθεστώς της 4ης Αυγούστου: Η δικτατορία του Μεταξά που σημάδεψε τον Μεσοπόλεμο

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:38

Reuters: «Άδειασαν» οι αμερικανικές αποθήκες από πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Πολιτική
04/08/2026 - 17:23

Μαξίμου: Διυπουργική σύσκεψη την Τετάρτη (5/8) για τις αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους

Ειδήσεις
04/08/2026 - 17:13

Μέση Ανατολή: «Παράθυρο» ελπίδας για συμφωνία από Κατάρ και ΗΠΑ – Νέα «βουτιά» στο πετρέλαιο

Οικονομία
04/08/2026 - 17:12

ΥΠΑΝ: Βλέπει να αποδίδει η συμφωνία για τη μείωση τιμών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
04/08/2026 - 17:04

ΑΑΔΕ: Νέα «έξυπνη» πλατφόρμα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Τι αλλάζει για τους παραγωγούς

Χρηματιστήρια
04/08/2026 - 16:56

Wall Street: Νέα ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Dow

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:44

Μπέσεντ: Πιθανή συμφωνία με το Ιράν εντός 48 ωρών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:27

Θέουτα: Στους 75 οι νεκροί μετανάστες – 70.000 έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:18

Η ΕΠΟ συντάσσεται με την UEFA και αποσύρει τη στήριξή της στον Ινφαντίνο

Πολιτική
04/08/2026 - 16:12

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση πορεύεται «χωρίς πρόγραμμα» στην ακτοπλοΐα, εμείς έχουμε σχέδιο

Πολιτική
04/08/2026 - 16:01

Ούτε η Μουτσάτσου έμεινε – Νέο κύμα αποχωρήσεων στην «Ελπίδα» της Καρυστιανού

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 15:42

Γερμανία: Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις απορρίπτουν τη μερική αναρρωτική άδεια

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 15:36

Ολοκληρώθηκε το «Youth’s Financial Literacy» της Πειραιώς σε συνεργασία με το The Tipping Point με τη συμμετοχή 2.589 μαθητών ανά την Ελλάδα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
04/08/2026 - 15:29

JP Morgan: Ανεβάζει τον πήχη για τον ΟΤΕ παρά τις πιέσεις στα έσοδα

Ειδήσεις
04/08/2026 - 15:18

Πυρκαγιές: Το 42% των δασών της Αττικής κάηκε τα τελευταία δέκα χρόνια

Ειδήσεις
04/08/2026 - 15:04

ΗΣΑΠ: Κλειστοί τρεις σταθμοί λόγω πτώσης κλαδιών – Πώς διεξάγονται τα δρομολόγια

Ειδήσεις
04/08/2026 - 15:00

Αβέβαιο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ μετά από νέα επίθεση – Εμπόδια στις διαπραγματεύσεις

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:57

ΕΛΑΣ: Πάνω από 2.300 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:44

Φωτιά στο υπόγειο των δικαστηρίων Πειραιά

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 14:41

Keele: Επίσημη υποβολή του φακέλου για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ιατρικής (MBChB) στην ΕΘΑΑΕ

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:40

Στο μικροσκόπιο των ευρωπαϊκών αρχών τα «έξυπνα γυαλιά» της Meta

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ