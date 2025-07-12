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Στο 50,4% η απορρόφηση του «Σπίτι μου ΙΙ» - Η πρόοδος στο πρόγραμμα «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου»
Ακίνητα
17:25 - 12 Ιουλ 2025

Στο 50,4% η απορρόφηση του «Σπίτι μου ΙΙ» - Η πρόοδος στο πρόγραμμα «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου»

Reporter.gr Newsroom
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Αναλυτικότερα, με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, έως το τέλος Ιουνίου οι εγκεκριμένες αιτήσεις για το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» ξεπερνούν τους 8.000 και για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών τις 2.000, όπως μεταδόθηκε στο Δελτίο της ΕΡΤ.

Συγκεκριμένα, έως το τέλος Ιουνίου, αναφορικά με το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» ο αριθμός των εγκεκριμένων αιτήσεων είχε ξεπεράσει τις 8.092 και το ποσοστό της απορρόφησης ήταν στο 50,1% % από 42 7% που ήταν στο τέλος Μαΐου.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αγοράς κατοικίας έχει συνολικό προϋπολογισμό 2 δισεκατομμυρία ευρώ.

Όσον αφορά τώρα το πρόγραμμα, «αναβαθμίζω το σπίτι μου», εδώ ο αριθμός των αιτήσεων ξεπερνά τις δύο χιλιάδες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 400 εκατομμύρια.

Μιλάμε για άτοκα δάνεια, τα οποία μπορεί να λάβει κάποιος μέχρι 25.000 ευρώ με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση της κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας.

Να δώσουμε και κάποια πρόσθετα στοιχεία, δεδομένου ότι ο αριθμός των δανείων συνολικά που έχουν εγκριθεί, είναι πάνω από 42 εκατομμύρια ευρώ. Το μέσο δάνειο ανέρχεται στα 22.000 ευρώ, με τη μέση ηλικία των ατόμων που έχουν υποβάλει αίτηση τα 53 έτη και τα μέσα τετραγωνικά των ακινήτων στα 135.

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