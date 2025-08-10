Πόλεμος στην Ουκρανία: Η αντιπρόταση των Ευρωπαίων στη «δεύτερη Γιάλτα» των Τραμπ - Πούτιν

Μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις (Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία) σε συντονισμό με το Κίεβο ετοίμασαν ένα κοινό σχέδιο για την κατάρτιση οδικού χάρτη για μια μόνιμη ειρήνευση στην Ουκρανία. Το σχέδιο παρουσιάστηκε στον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ενόψει της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν τον Δεκαπενταύγουστο. Κεντρικό μήνυμα να μην πάρουν μόνοι τους αποφάσεις ερήμην της Ουκρανίας.

Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία, Μεγάλη Βρετανία, Φινλανδία και Κομισιόν εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, στην οποία χαιρετίζουν μεν τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά επισημαίνουν πως «τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία». Ως προς τις κινήσεις Τραμπ, αναφέρουν ότι μόνο μια προσέγγιση που συνδυάζει την ενεργό διπλωματία, τη στήριξη της Ουκρανίας και την πίεση στη Ρωσία θα μπορούσε να αποφέρει αποτελέσματα.

Τα παραπάνω έρχονται, καθώς υπάρχουν πληροφορίες περί συμφωνίας Τραμπ - Πούτιν για εκεχειρία, με αντάλλαγμα ουκρανικά εδάφη.

Η αντιπρόταση

Όπως αποκαλύπτει η Wall Street Journal, οι Ευρωπαίοι (Εμανουέλ Μακρόν, Κιρ Στάρμερ και Φρίντριχ Μερτς) απορρίπτουν κατηγορηματικά την πρόταση Πούτιν να αναγνωρίσει όλη την περιοχή του Ντονμπάς στην Ανατολική Ουκρανία ως ρωσική επικράτεια με αντάλλαγμα κατάπαυση του πυρός και διαπραγματεύσεις. Θεωρούν ότι προϋπόθεση για διαπραγματεύσεις περί ενδεχόμενων εδαφικών παραχωρήσεων είναι η κατάπαυση του πυρός.



Ταυτόχρονα οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι απαιτούν να δοθούν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής για μελλοντική ένταξη στο ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει σε διεθνή και γερμανικά μέσα, εδαφικές αλλαγές θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μόνο σε αμοιβαία βάση: αν το Κίεβο αποσύρει στρατεύματα από μια περιοχή, το ίδιο θα πρέπει να πράξει και η Μόσχα σε άλλη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, η οποία επικαλείται δύο ανώτατους ευρωπαίους αξιωματούχους, oι Ευρωπαίοι κατέστησαν σαφές ότι δεν θα δεχθούν μια «δεύτερη Γιάλτα», όπως όταν Αμερικανοί και Ρώσοι «χώρισαν» την Ευρώπη προς το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στη Διάσκεψη της Γιάλτας συμμετείχε και η Μεγάλη Βρετανία. Οι Ευρωπαίοι φοβούνται επίσης ότι Τραμπ και Πούτιν θα μπορούσαν να καταλήξουν στην Αλάσκα σε μια συμφωνία αφήνοντας εκτός την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους.

Ο Ζελένσκι απηύθυνε από το Κίεβο για άλλη μια φορά έκκληση προς πάσα κατεύθυνση για σεβασμό της εδαφικής κυριαρχίας της Ουκρανίας, τάχθηκε υπέρ μιας διαρκούς και βιώσιμης ειρήνης στην Ουκρανία και προειδοποίησε Ευρωπαίους και Τραμπ ότι ο Πούτιν τους «εξαπατά».

Σύμφωνα με πηγή από τον Λευκό Οίκο ένα τέτοιο σενάριο «είναι απολύτως πιθανό». Βέβαια, ο Πούτιν έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θέλει να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Ουκρανό πρόεδρο.