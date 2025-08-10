ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Φορολογικές ελαφρύνσεις και παρεμβάσεις για το στεγαστικό στο «καλάθι» της ΔΕΘ
Πολιτική
11:41 - 10 Αυγ 2025

Φορολογικές ελαφρύνσεις και παρεμβάσεις για το στεγαστικό στο «καλάθι» της ΔΕΘ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Φορολογικές ελαφρύνσεις και παρεμβάσεις για το στεγαστικό σχεδιάζει το Μέγαρο Μαξίμου σε συνεργασία με το οικονομικό επιτελείο ενόψει της παρουσίας του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Παραδοσιακά, η κυβέρνηση θέλει να περάσει το μήνυμα πως με τις παρεμβάσεις της στηρίζει τη μεσαία τάξη και τις ευάλωτες ομάδες.

Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη πρόκειται να ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό του 2026 το προσχέδιο του οποίου θα κατατεθεί στη Βουλή στις 6 Οκτωβρίου καθώς και στο νέο Μεσοπρόθεσμο Διαρθρωτικό Σχέδιο 2026-2029 που θα υποβάλλει η κυβέρνηση στις Βρυξέλλες.

Το οικονομικό επιτελείο έχει εξασφαλίσει δημοσιονομικό χώρο ύψους 1,5 δισ. ευρώ, ο οποίος θα αξιοποιηθεί για την κάλυψη του κόστους του πακέτου της ΔΕΘ. Αυτό σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΜΠΕ θα περιλαμβάνει μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές με επίκεντρο τα μεσαία εισοδηματικά κλιμάκια, παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται είναι και η μείωση του φορολογικού συντελεστή για τα ενοίκια παράλληλα με κίνητρα προς τους ιδιοκτήτες προκειμένου να διαθέσουν στην αγορά κατοικίες που παραμένουν κλειστές και εντείνουν το πρόβλημα στέγασης.

Στο νέο Μεσοπρόθεσμο Διαρθρωτικό Σχέδιο 2026-2029 θα αποτυπώνονται οι οροφές των δημοσίων δαπανών για τα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για την ετήσια αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών που έχει ήδη καθοριστεί στο 3,6% για το 2026, στο 3,1% για το 2027 και στο 3% για το 2028. Στις διαβουλεύσεις με τις Βρυξέλλες αναμένεται να οριστικοποιηθεί και ο αντίστοιχος ρυθμός αύξησης τους για το 2029. Το νέο Μεσοπρόθεσμο θα προβλέπει ότι η Ελλάδα θα διατηρήσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια, σημαντικά υψηλότερους από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Υπενθυμίζεται ότι εφέτος ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας εκτιμάται στο 2,3%. Παράλληλα θα προβλέπεται ότι η Ελλάδα θα παραμείνει και τα επόμενα χρόνια σε τροχιά επίτευξης υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων. Σημειώνεται ότι και εφέτος το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού αναμένεται να υπερβεί τον αρχικό στόχο του 2,4% του ΑΕΠ με τις εκτιμήσεις να το ανεβάζουν στα επίπεδα του 3,5%. Πρόκειται για σημαντική υπέρβαση του στόχου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά καθώς το 2024 εκτινάχθηκε στο 4,8% του ΑΕΠ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ψηφιακά λύματα μολύνουν τους σωλήνες πληροφοριών μας: Μην «πίνετε» από τη λεκάνη
Τεχνολογία

Ψηφιακά λύματα μολύνουν τους σωλήνες πληροφοριών μας: Μην «πίνετε» από τη λεκάνη

Γιατί μία μοτοσυκλέτα / σκούτερ χάνει αξία: Η αλήθεια για την εμπορική απαξίωση
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί μία μοτοσυκλέτα / σκούτερ χάνει αξία: Η αλήθεια για την εμπορική απαξίωση

Ανδρουλάκης: Στο ναδίρ η αξιοπιστία της κυβέρνησης - Ποιες μεταρρυθμίσεις προτείνει το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Στο ναδίρ η αξιοπιστία της κυβέρνησης - Ποιες μεταρρυθμίσεις προτείνει το ΠΑΣΟΚ

Φωτιά στην Κερατέα: Δορυφορική εικόνα αποτυπώνει την καταστροφή
Περιβάλλον

Φωτιά στην Κερατέα: Δορυφορική εικόνα αποτυπώνει την καταστροφή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας και της εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης ElevenLabs για το ψηφιακό κράτος
Ειδήσεις

Μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας και της εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης ElevenLabs για το ψηφιακό κράτος

Ενόχληση στο Μαξίμου για τις αιχμηρές ατάκες Καραμανλή για τις υποκλοπές
Πολιτική

Ενόχληση στο Μαξίμου για τις αιχμηρές ατάκες Καραμανλή για τις υποκλοπές

Μητσοτάκης: Επεκτείνεται η επιδότηση του Diesel για τον Ιούνιο - Αιχμές κατά ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα
Πολιτική

Μητσοτάκης: Επεκτείνεται η επιδότηση του Diesel για τον Ιούνιο - Αιχμές κατά ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα 

Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο: Τα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα
Πολιτική

Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο: Τα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:36

Χρυσοχοΐδης από Χαλκιδική: Ενισχύουμε τις Υπηρεσίες με 200 αστυνομικούς, ώστε να συνεχίσει να είναι ασφαλής

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:35

ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε 60ήμερη εκεχειρία – Αναμένουν την τελική έγκριση Τραμπ

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:30

Φλέγεται ξανά ο Λίβανος – Νεκροί άμαχοι και παιδιά από ισραηλινές επιδρομές

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:29

Μήνυμα Χαμενεΐ: Εθνική ενότητα απέναντι σε πιέσεις και πολιτική αποσταθεροποίης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
28/05/2026 - 17:17

Συνάντηση Παπασταύρου με Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος: Η προστασία του περιβάλλοντος αφορά την καθημερινότητα

Χρηματιστήρια
28/05/2026 - 17:06

Wall: Ο πληθωρισμός καθησυχάζει, αλλά το πετρέλαιο και η Μέση Ανατολή ανησυχούν τις αγορές

Πολιτική
28/05/2026 - 16:53

Συνάντηση Δένδια - Θεοδωρικάκου για την υλοποίηση του προγράμματος «ΘΩΡΑΞ»

Πολιτική
28/05/2026 - 16:48

Τασούλας και Δένδιας «ενωμένοι» ενάντια στην απειλή από την Τουρκία

Ειδήσεις
28/05/2026 - 16:44

Επιμένει ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ – «Φρένο» από τη Fed στις μειώσεις επιτοκίων

Ναυτιλία
28/05/2026 - 16:33

Ποσειδώνια 2026: Η ναυτιλία στο επίκεντρο γεωπολιτικής, ενέργειας και ανάπτυξης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
28/05/2026 - 16:32

Η αιμοδοσία και η εγγραφή δοτών μυελού των οστών είναι πιο απλές απ’ όσο πιστεύουμε

Ειδήσεις
28/05/2026 - 16:25

Κάλας: Ρωσική παγίδα η πρόταση για διαπραγματεύσεις μέσω ειδικού απεσταλμένου

Ειδήσεις
28/05/2026 - 16:23

Temu για πρόστιμο των €200 εκατ.: Υπερβολικό, εξετάζουμε την αντίδραση μας

Υγεία
28/05/2026 - 16:15

Η Κίνα καταναλώνει σχεδόν το ήμισυ των τσιγάρων παγκοσμίως – Γιατί δεν μπορεί να το κόψει;

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 16:13

METRO ΑΕΒΕ: Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €26,5 εκατ., αυξημένα κατά 14,7%

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
28/05/2026 - 16:08

Ευρωπαϊκή αποστολή στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις: «Απαιτούνται διαφάνεια και αυστηροί έλεγχοι»

Πολιτική
28/05/2026 - 16:00

Μαρινάκης για ΠΑΣΟΚ: «Θεωρίες που θα ζήλευαν ακόμη και οι ψεκασμένοι»

Πολιτική
28/05/2026 - 15:54

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ευρωβουλευτές μιλούν για συγκάλυψη, παράνομες ενισχύσεις και ζημιά €800 εκατ.

Οικονομία
28/05/2026 - 15:50

«Καμπανάκι» ΔΝΤ για τα κόκκινα δάνεια: Ζητά αυστηρότερη εποπτεία στους Servicers

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 15:42

Πλαστικά Κρήτης: Ανασυγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ της εταιρείας

Ναυτιλία
28/05/2026 - 15:30

Τα Ποσειδώνια ανοίγουν τις πύλες τους αναδεικνύοντας τη δυναμική της ναυτιλίας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/05/2026 - 15:20

Νίκος Σαλακάς: Ο ανθρώπινος παράγοντας στο επίκεντρο του μετασχηματισμού και της ανάπτυξης της Alpha Bank

Ειδήσεις
28/05/2026 - 15:05

Η Τουρκία μπλοκάρει την Κύπρο από τις διεργασίες της COP31

Ανεμοδείκτης
28/05/2026 - 14:53

Ούτε 2015, ούτε 2019, ούτε 2023

Ειδήσεις
28/05/2026 - 14:45

Η ΕΕ χτυπά την Temu με πρόστιμο-μαμούθ €200 εκατ. για επικίνδυνα προϊόντα

Ειδήσεις
28/05/2026 - 14:45

Πώς και για πόσο μπορεί να αντέξει το Ιράν τον οικονομικό πόνο του αμερικανικού αποκλεισμού;

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 14:35

Όμιλος ΑΒΑΞ και ΑΠΘ: Έως τις 12 Ιουνίου οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό που «χτίζει» τη νέα γενιά πολιτικών μηχανικών

Οικονομία
28/05/2026 - 14:31

Θεοδωρόπουλος: Σύγκλιση με την Ευρώπη μέσω επενδύσεων και αύξησης παραγωγικότητας

Πολιτική
28/05/2026 - 14:22

Ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τις δημοσκοπήσεις: Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης

Πολιτική
28/05/2026 - 14:17

O Θεοδωρικάκος κάνει... έκκληση σε βιομηχανία τροφίμων και σούπερ μάρκετ να ρίξουν τις τιμές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ