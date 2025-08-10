Φορολογικές ελαφρύνσεις και παρεμβάσεις για το στεγαστικό στο «καλάθι» της ΔΕΘ

Φορολογικές ελαφρύνσεις και παρεμβάσεις για το στεγαστικό σχεδιάζει το Μέγαρο Μαξίμου σε συνεργασία με το οικονομικό επιτελείο ενόψει της παρουσίας του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Παραδοσιακά, η κυβέρνηση θέλει να περάσει το μήνυμα πως με τις παρεμβάσεις της στηρίζει τη μεσαία τάξη και τις ευάλωτες ομάδες.

Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη πρόκειται να ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό του 2026 το προσχέδιο του οποίου θα κατατεθεί στη Βουλή στις 6 Οκτωβρίου καθώς και στο νέο Μεσοπρόθεσμο Διαρθρωτικό Σχέδιο 2026-2029 που θα υποβάλλει η κυβέρνηση στις Βρυξέλλες.

Το οικονομικό επιτελείο έχει εξασφαλίσει δημοσιονομικό χώρο ύψους 1,5 δισ. ευρώ, ο οποίος θα αξιοποιηθεί για την κάλυψη του κόστους του πακέτου της ΔΕΘ. Αυτό σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΜΠΕ θα περιλαμβάνει μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές με επίκεντρο τα μεσαία εισοδηματικά κλιμάκια, παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.



Μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται είναι και η μείωση του φορολογικού συντελεστή για τα ενοίκια παράλληλα με κίνητρα προς τους ιδιοκτήτες προκειμένου να διαθέσουν στην αγορά κατοικίες που παραμένουν κλειστές και εντείνουν το πρόβλημα στέγασης.

Στο νέο Μεσοπρόθεσμο Διαρθρωτικό Σχέδιο 2026-2029 θα αποτυπώνονται οι οροφές των δημοσίων δαπανών για τα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για την ετήσια αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών που έχει ήδη καθοριστεί στο 3,6% για το 2026, στο 3,1% για το 2027 και στο 3% για το 2028. Στις διαβουλεύσεις με τις Βρυξέλλες αναμένεται να οριστικοποιηθεί και ο αντίστοιχος ρυθμός αύξησης τους για το 2029. Το νέο Μεσοπρόθεσμο θα προβλέπει ότι η Ελλάδα θα διατηρήσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια, σημαντικά υψηλότερους από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Υπενθυμίζεται ότι εφέτος ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας εκτιμάται στο 2,3%. Παράλληλα θα προβλέπεται ότι η Ελλάδα θα παραμείνει και τα επόμενα χρόνια σε τροχιά επίτευξης υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων. Σημειώνεται ότι και εφέτος το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού αναμένεται να υπερβεί τον αρχικό στόχο του 2,4% του ΑΕΠ με τις εκτιμήσεις να το ανεβάζουν στα επίπεδα του 3,5%. Πρόκειται για σημαντική υπέρβαση του στόχου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά καθώς το 2024 εκτινάχθηκε στο 4,8% του ΑΕΠ.