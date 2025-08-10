Κοινό μήνυμα Ευρωπαίων ηγετών σε Πούτιν - Τραμπ: Μην αποφασίσετε χωρίς την Ουκρανία

Εμανουέλ Μακρόν, Τζόρτζια Μελόνι, Κρίστιαν Μερτς, Ντόναλντ Τουσκ, Κιρ Στάρμερ, Άλεξ Στουμπ και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπέγραψαν κοινή ανακοίνωση εν όψει της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, που στο επίκεντρό της θα έχει το ουκρανικό.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ζητούν να διατηρηθεί η πίεση στη Ρωσία για την επίτευξη της ειρήνης και επαναλαμβάνουν τη στήριξή τους στην Ουκρανία.

Το Κίεβο ανησυχεί πως Τραμπ και Πούτιν θα συμφωνήσουν εκεχειρία χωρίς να λάβουν υπόψιν τις δικές του θέσεις και φυσικά ανησυχεί πως θα το πιέσουν να δεχθεί μία συμφωνία που θα περιλαμβάνει και παραχώρηση εδαφών.

Η κοινή δήλωση

«Χαιρετίζουμε το έργο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να σταματήσει η σφαγή στην Ουκρανία» και «είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε το έργο αυτό σε διπλωματικό επίπεδο, καθώς και συνεχίζοντας την ουσιαστική στρατιωτική και οικονομική υποστήριξή μας στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης αυτής μέσω του έργου της συμμαχίας των προθύμων, και διατηρώντας και επιβάλλοντας περιοριστικά μέτρα στη Ρωσική Ομοσπονδία», αναφέρει κοινή ανακοίνωση ευρωπαίων ηγετών.

«Η Ουκρανία έχει την ελευθερία επιλογής για το πεπρωμένο της. Ουσιαστικές διαπραγματεύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο στο πλαίσιο κατάπαυσης του πυρός ή μείωσης των εχθροπραξιών. Η πορεία προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς την Ουκρανία. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην αρχή ότι τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία. Η τρέχουσα γραμμή επαφής θα πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων.



Επαναλαμβάνουμε ότι η απρόκλητη και παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι, του Μνημονίου της Βουδαπέστης και των διαδοχικών ρωσικών δεσμεύσεων. Υπογραμμίζουμε την ακλόνητη δέσμευσή μας στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας», σημειώνουν στην κοινή τους δήλωση οι Ευρωπαίοι ηγέτες.



Το κείμενο προσυπογράφουν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζα Μελόνι, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, η πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Άλεξ Στουμπ.