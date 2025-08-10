Χρηστίδης: Στη ΔΕΘ το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει πρόγραμμα με επίκεντρο την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση
11:59 - 10 Αυγ 2025

Στην ανάγκη διαφάνειας και λογοδοσίας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εστίασε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, τονίζοντας ότι «η αλήθεια είναι υποχρέωση απέναντι στους πολίτες, όχι παιχνίδι πολιτικής βούλησης».

Σε αυτό το πλαίσιο, κατήγγειλε τον «θεσμικό ευτελισμό της επιστολικής ψήφου» στη Βουλή και αναφέρθηκε στη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για επανακατάθεση αιτήματος προανακριτικής, σημειώνοντας ότι «το Σύνταγμα δεν είναι κουρελόχαρτο και κανείς δεν είναι ανέγγιχτος».

Σε ό,τι αφορά την πολιτική πορεία του ΠΑΣΟΚ, έκανε λόγο για «αγώνα διαρκείας με σχέδιο και αξιοπιστία», προαναγγέλλοντας ότι στη ΔΕΘ θα παρουσιαστεί ένα συνεκτικό πρόγραμμα με επίκεντρο την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση.

Τέλος, για το κρίσιμο ζήτημα της Μονής της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, επισήμανε την ανάγκη διεθνοποίησης του ζητήματος από την κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για πατριωτικό καθήκον υπεράσπισης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Δείτε αναλυτικά τη συνέντευξη στην εφημερίδα Real News:

- Ο κύβος ερρίφθη. Εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα μάθουμε ποτέ την αλήθεια, πιστεύετε; Και θα …τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι;

Η αλήθεια δεν είναι απλά παιχνίδι πολιτικής βούλησης. Είναι υποχρέωση απέναντι στους αγρότες μας, στους νέους που μένουν στην Ελλάδα, στους πολίτες που πληρώνουν φόρους και δικαιούνται διαφάνεια. Το ΠΑΣΟΚ ανέδειξε από την πρώτη στιγμή τις σκοτεινές γωνιές αυτής της υπόθεσης. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τρέμοντας τις αποκαλύψεις, προσπαθεί να χτίσει ασπίδες για τους Βορίδη και Αυγενάκη. Η επιμονή μας θα εξαντλήσει κάθε μέσο θεσμικής λογοδοσίας. Η ιστορία έχει δείξει πως όταν οι θεσμοί λειτουργούν περιχαρακωμένοι από την εκτελεστική εξουσία, η αδικία γίνεται σύστημα. Εμείς είμαστε εδώ για να το αλλάξουμε αυτό. Θέλουμε δικαιοσύνη για όλους.

- Στο ΠΑΣΟΚ εκτιμάτε ως άκυρη την ψηφοφορία επί της προανακριτικής και λέτε ότι θα επανέλθετε. Πώς; Θα επανακαταθέσετε το αίτημα σύστασης προανακριτικής; Θα ζητήσετε νέα ψηφοφορία; Τι ακριβώς θα κάνετε και πότε;

Η διαδικασία της προανακριτικής δεν είναι τυπικότητα, είναι πυλώνας του Κοινοβουλίου. Δεν θα επιτρέψουμε τον θεσμικό ευτελισμό της επιστολικής ΝΔ, που ζήσαμε την προηγούμενη Τετάρτη, να δημιουργήσει «δεδικασμένο». Θα επανέλθουμε θεσμικά, με πλήρες αίτημα και πολιτική αποφασιστικότητα. Δεν πρέπει να συνηθίσουμε την ιδέα πως ο νόμος είναι κενός περιεχομένου και ότι κάποιοι, λίγοι, μπορούν να ελίσσονται σε κάθε θεσμική χαραμάδα. Το Σύνταγμα δεν είναι κουρελόχαρτο, είναι η εγγύηση ότι δεν υπάρχουν «ανέγγιχτοι». Και αυτήν την εγγύηση θα την υπερασπιστούμε.

- Μπορεί τον Αύγουστο να μη γίνονται δημοσκοπήσεις, όμως στις μετρήσεις του τελευταίου διαστήματος δείχνει να υποχωρεί η κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ ωστόσο, δεν ανακάμπτει. Τις πταίει;

Η πολιτική ανάταξη είναι αγώνας διαρκείας. Το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει να μιλά με σοβαρότητα, προγραμματικό λόγο και θεσμική αξιοπιστία. Δεν καταφεύγουμε σε εύκολα συνθήματα. Η κρίση αντιπροσώπευσης είναι υπαρξιακή για τη Δημοκρατία. Δεν απαντάται με επικοινωνιακές κορώνες αλλά με σχέδιο, όπως αυτό που δουλεύουμε για τη νέα γενιά εργαζομένων, για τους χαμηλοσυνταξιούχους, για τη νέα παραγωγική Ελλάδα. Κυρίως χρειάζεται σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες και αυτό γίνεται μόνο με καθαρή φωνή.

- Τι θα πρέπει να περιμένουμε από τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ στην 3η Σεπτέμβρη και τη ΔΕΘ;

Να περιμένετε τόλμη. Αξιοπιστία. Σχέδιο. Στην 3η του Σεπτέμβρη τιμούμε την ιδρυτική πράξη του ΠΑΣΟΚ με τη ματιά στο μέλλον, όχι μόνο με αναφορές στο σπουδαίο παρελθόν. Στη ΔΕΘ, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει ένα συνεκτικό, ψηφιακά ώριμο, κοινωνικά δίκαιο πρόγραμμα. Όσον αφορά τον κοινοβουλευτικό τομέα της Εργασίας και της Κοινωνικής Ασφάλισης θα καταθέσουμε τη λευκή βίβλο των θέσεων μας για ασφαλή εργασία και αξιοπρεπή σύνταξη. Έτσι προχωρά το ΠΑΣΟΚ. Με όραμα, ριζωμένο στην κοινωνική δικαιοσύνη και προσαρμοσμένο στις ανάγκες μιας νέας εποχής που ζητά ηγεσίες με πυξίδα.

- Το ΠΑΣΟΚ “σήκωσε” από νωρίς την υπόθεση της Αγίας Αικατερίνης του Σινά. Δικαιώνεστε; Και πέραν αυτού, τι θεωρείτε ότι πρέπει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση;

Δικαιωνόμαστε γιατί κάναμε αυτό που υπαγορεύει ο πατριωτισμός μας. Να υπερασπιστούμε την πολιτιστική και θρησκευτική μας κληρονομιά. Η Αγία Αικατερίνη του Σινά δεν είναι απλώς ένα μνημείο, είναι σύμβολο διαχρονικής ελληνικότητας σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να διεθνοποιήσει το ζήτημα, να προσφύγει σε ευρωπαϊκά και διεθνή φόρα και να συνδέσει αυτήν την υπόθεση με το σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Εμείς στηρίξαμε στη Βουλή ότι έπρεπε, ήρθε η ώρα και η κυβέρνηση να κάνει όσα πρέπει γιατί η ιστορία θα κρίνει αυστηρά όσους άφησαν σπουδαίους θησαυρούς στην εγκατάλειψη.

- Η Λιβύη δεν κρύβει ότι …εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό. Πώς θα πρέπει να αντιδράσουν Ελλάδα και ΕΕ;

Η μεταναστευτική κρίση δεν είναι πεδίο μικροπολιτικής. Είναι ζήτημα επιβίωσης για την Ευρώπη και την Ελλάδα. Η Λιβύη εργαλειοποιεί τον ανθρώπινο πόνο και η Τουρκία εργαλειοποιεί την Λιβύη. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι απλός παρατηρητής πια, ειδικά στη βόρεια Αφρική. Διαφορετικά, η εξωτερική πολιτική της ΝΔ θα αφήσει πίσω της συντρίμμια. Η ΕΕ οφείλει να επαναπροσδιορίσει τη στάση της με βάση τη δίκαιη κατανομή βαρών, ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων και ουσιαστική διπλωματική πίεση προς την Τρίπολη.

