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Λευκός Οίκος: Στα σκαριά σχέδιο για κρατικό μερίδιο 10% στην Intel
Ειδήσεις
21:59 - 18 Αυγ 2025

Λευκός Οίκος: Στα σκαριά σχέδιο για κρατικό μερίδιο 10% στην Intel

Reporter.gr Newsroom
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Σε προχωρημένες συζητήσεις για την απόκτηση μεριδίου στην Intel φέρεται να βρίσκεται η κυβέρνηση Τραμπ, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να μετατρέψει τις ΗΠΑ σε κύριο μέτοχο του τεχνολογικού κολοσσού.

Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση του θέματος, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να μετατρέψει έως και το σύνολο των 10,9 δισ. δολαρίων σε επιχορηγήσεις που προβλέπει ο νόμος Chips and Science Act για την Intel σε μετοχικό κεφάλαιο. Με βάση την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση της εταιρείας, αυτό θα αντιστοιχούσε σε μερίδιο περίπου 10%.

Το σενάριο βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση και δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ενώ ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε η Intel έχουν σχολιάσει επίσημα. Η είδηση οδήγησε τις μετοχές της Intel σε βουτιά 5,5%, αντιστρέφοντας την ισχυρή ανοδική πορεία της περασμένης εβδομάδας.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος φέρεται να εξετάζει ανάλογες κινήσεις σε άλλες τεχνολογικές και στρατηγικές εταιρείες. Ήδη το Υπουργείο Άμυνας έχει προχωρήσει στην απόκτηση μεριδίου 400 εκατ. δολαρίων στην MP Materials, αποκτώντας τον έλεγχο της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η Intel έχει ήδη λάβει προκαταβολικά 2,2 δισ. δολάρια, με την υπόλοιπη χρηματοδότηση να εκταμιεύεται βάσει προόδου στην παραγωγή.

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