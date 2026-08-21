ΗΠΑ: Στο 2,5% ο πήχης της ανάπτυξης το γ' τρίμηνο – Οι καταλύτες

Οι οικονομολόγοι εμφανίζονται πλέον πιο αισιόδοξοι για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας το τρίτο τρίμηνο, αναθεωρώντας ανοδικά τις προβλέψεις τους, καθώς ενισχύονται τόσο οι καταναλωτικές δαπάνες όσο και οι ιδιωτικές επενδύσεις, με σημαντική συμβολή των κεφαλαιουχικών δαπανών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Στην τελευταία μηνιαία έρευνα του Bloomberg, οι εκτιμήσεις για το ΑΕΠ των ΗΠΑ το τρίτο τρίμηνο τοποθετούν πλέον την ετήσια ανάπτυξη στο 2,5%, έναντι 2% που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι στην προηγούμενη έρευνα. Για τα επόμενα τρίμηνα, έως και το τέλος του 2027, οι προβλέψεις μεταβλήθηκαν ελάχιστα, παραμένοντας σε ένα σχετικά στενό εύρος μεταξύ 2% και 2,2%.

Οι προβλέψεις για πληθωρισμό και επιτόκια

Μικρές ήταν και οι αλλαγές στις εκτιμήσεις για την πορεία του πληθωρισμού έως το επόμενο έτος. Ο δείκτης τιμών των προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), από τον οποίο εξαιρούνται οι τιμές τροφίμων και ενέργειας, αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 3,2% το 2026, πριν υποχωρήσει στο 2,5% το 2027 σε ετήσια βάση.

Καθώς ο λεγόμενος δομικός δείκτης PCE δείχνει τάσεις επιβράδυνσης των πληθωριστικών πιέσεων, οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια έως τον Ιούλιο του επόμενου έτους.

«Οι επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν τον κύριο παράγοντα που οδηγεί στην αύξηση των επιχειρηματικών κεφαλαιουχικών δαπανών, ενώ οι δαπάνες των νοικοκυριών υψηλού εισοδήματος ευθύνονται για το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης των καταναλωτικών δαπανών», δήλωσε ο Τζέιμς Νάιτλι, επικεφαλής διεθνής οικονομολόγος της ING.

Οι αναλυτές του Bloomberg εκτιμούν παράλληλα ότι οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να ξεπεράσουν το 1 τρισ. δολάρια φέτος, ενώ το 2027 θα μπορούσαν να φτάσουν ή και να υπερβούν το 1,5 τρισ. δολάρια.

Επιπλέον, «τα πιο συγκρατημένα στοιχεία για την απασχόληση και τον πληθωρισμό, καθώς και η εντύπωση ότι ο νέος πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, ήταν λιγότερο διατεθειμένος να αυξήσει τα επιτόκια, έχουν οδηγήσει σε λιγότερο επιθετική τιμολόγηση, με την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο να εκτιμάται πλέον σε λιγότερο από 50%», ανέφερε ο Νάιτλι.

Ο κίνδυνος από τον πόλεμο στο Ιράν

Παρά τη βελτίωση των εκτιμήσεων για την ανάπτυξη, οι οικονομολόγοι εντοπίζουν σημαντικούς κινδύνους στις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας. Η κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και, κατ’ επέκταση, στο κόστος των καταναλωτικών αγαθών, ενώ παράλληλα θα μπορούσε να λειτουργήσει ανασταλτικά για την οικονομική ανάπτυξη.

Με τον πληθωρισμό να εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τον στόχο του 2% της Fed, μια παρατεταμένη διαταραχή στην προσφορά θα μπορούσε να περιπλέξει σημαντικά τις αποφάσεις των υπευθύνων χάραξης νομισματικής πολιτικής.

Παράλληλα, οι οικονομολόγοι υποβάθμισαν τις προβλέψεις τους για την αύξηση της απασχόλησης. Πλέον αναμένουν κατά μέσο όρο τη δημιουργία 66.000 νέων θέσεων εργασίας τον μήνα φέτος, ενώ αντίστοιχος ρυθμός αύξησης προβλέπεται και για το 2027.

Στην έρευνα του Bloomberg συμμετείχαν έως και 85 οικονομολόγοι και πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 14-19 Αυγούστου.