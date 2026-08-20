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Κύπρος: Παρά λίγο σύγκρουση τουρκικού μαχητικού με Boeing – «Συναγερμός» από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
Ειδήσεις
21:19 - 20 Αυγ 2026

Κύπρος: Παρά λίγο σύγκρουση τουρκικού μαχητικού με Boeing – «Συναγερμός» από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Reporter.gr Newsroom
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Ανησυχία για την ασφάλεια των πολιτικών πτήσεων στον κυπριακό εναέριο χώρο προκαλούν οι καταγγελίες της Παγκύπριας Συντεχνίας Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΠΑΣΕΕΚ) για σχεδόν συνεχή δραστηριότητα τουρκικών στρατιωτικών αεροσκαφών και UAV σε κρίσιμες αεροπορικές διαδρομές και κοντά στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται περιστατικό κατά το οποίο, σύμφωνα με την ΠΑΣΕΕΚ, η έγκαιρη παρέμβαση ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας απέτρεψε επικίνδυνη σύγκλιση τουρκικού στρατιωτικού αεροσκάφους με επιβατικό Boeing 737-800.

Πώς αποφεύχθηκε η σύγκλιση

Το περιστατικό αφορούσε το τουρκικό αεροσκάφος TUAF770, το οποίο, σύμφωνα με την καταγγελία, δεν ανταποκρινόταν στις κλήσεις του Κέντρου Ελέγχου Λευκωσίας και φέρεται να αποκλίνει από την προβλεπόμενη πορεία του, ανεβαίνοντας προς το επίπεδο πτήσης FL360, περίπου στα 36.000 πόδια.

Την ίδια στιγμή, η πολιτική πτήση TOM56T, με Boeing 737-800, πραγματοποιούσε κάθοδο προς το FL350. Οι ελεγκτές εντόπισαν εγκαίρως τη σύγκλιση των δύο πορειών και διέκοψαν την κάθοδο του Boeing, αποτρέποντας περαιτέρω προσέγγιση.

Δεν σημειώθηκε σύγκρουση, τραυματισμός ή ζημιές.

Η ΠΑΣΕΕΚ υποστηρίζει ότι το περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο και ότι η αυξημένη τουρκική στρατιωτική δραστηριότητα προσθέτει σημαντική επιχειρησιακή πίεση στους ελεγκτές, ιδιαίτερα εν μέσω της αυξημένης θερινής εναέριας κυκλοφορίας.

«Υψηλό το επίπεδο ασφάλειας», απαντά η Πολιτική Αεροπορία

Το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας της Κύπρου επιχείρησε να καθησυχάσει, υπογραμμίζοντας ότι το επίπεδο αεροπορικής ασφάλειας παραμένει ιδιαίτερα υψηλό.

Όπως αναφέρει, η παρουσία τουρκικών αεροσκαφών στο Nicosia FIR αποτελεί διαχρονικό επιχειρησιακό δεδομένο και αντιμετωπίζεται από τους ελεγκτές σε καθημερινή βάση. Παράλληλα, σημειώνει ότι η συνεχής επιτήρηση και η ετοιμότητα του προσωπικού επέτρεψαν την έγκαιρη αναγνώριση της πιθανής σύγκλισης και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.

Η διαμάχη για το Nicosia FIR

Το περιστατικό έρχεται σε ένα ήδη ιδιαίτερα ευαίσθητο περιβάλλον. Η Κυπριακή Δημοκρατία θεωρεί ότι το Nicosia FIR καλύπτει ολόκληρο το νησί, ενώ στο βόρειο τμήμα λειτουργεί ξεχωριστό σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, με επίκεντρο το αεροδρόμιο της Τύμπου.

Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει επανειλημμένα προβλήματα συντονισμού, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας.

Η ένταση έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, με την Τουρκία να έχει ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στα κατεχόμενα, ενώ αντίστοιχα περιστατικά παρεμβολών ή διαφωνιών για την εναέρια κυκλοφορία έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει δημόσια τουρκική τοποθέτηση ειδικά για το περιστατικό TUAF770–TOM56T.

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