ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πυρά σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ με 6 νεκρούς - «Εξουδετερώθηκαν» οι δράστες
Ειδήσεις
11:55 - 08 Σεπ 2025

Πυρά σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ με 6 νεκρούς - «Εξουδετερώθηκαν» οι δράστες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Έξι άτομα σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν σοβαρά σε ένοπλη επίθεση Παλαιστινίων στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με πληροφορίες από το ΕΚΑΒ και την αστυνομία.

Η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom αναγνώρισε τους νεκρούς ως τρεις άνδρες στην ηλικία των 30 ετών, μία γυναίκα στην ηλικία των 50 ετών και έναν άνδρα στην ηλικία των 50 ετών. Τουλάχιστον 22 άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε τρία διαφορετικά ιατρικά κέντρα.

Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε ότι δύο «τρομοκράτες» άνοιξαν πυρ προς μια στάση λεωφορείου στο Ramot Junction, στα βόρεια προάστια της πόλης. Ένας αξιωματικός ασφαλείας και ένας πολίτης ανταπέδωσαν τα πυρά και «εξουδετέρωσαν» τους δράστες, πρόσθεσε.

Εν τω μεταξύ, ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ, Γκίντεον Σάαρ, ο οποίος βρίσκεται στη Βουδαπέστη, δήλωσε πως «έχουν τραυματιστεί αρκετοί, μεταξύ αυτών και μια έγκυος».

Δεν υπήρξε άμεση ανάληψη ευθύνης από καμία ένοπλη ομάδα, αν και η Χαμάς ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι πρόκειται για μία «ηρωική πράξη» και μία «φυσιολογική απάντηση» απέναντι στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Η αστυνομία, επίσης, ανέφερε ότι μεγάλος αριθμός αστυνομικών ασφαλίζει την περιοχή και ότι μονάδες εξουδετέρωσης βομβών διασφαλίζουν την ασφάλειά της, ενώ ομάδες εγκληματολόγων συλλέγουν στοιχεία.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/09/2025 - 14:14
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

DoValue Greece: Νέα υπηρεσία IRIS Payments για άμεση και δωρεάν εξόφληση οφειλών
Επιχειρήσεις

DoValue Greece: Νέα υπηρεσία IRIS Payments για άμεση και δωρεάν εξόφληση οφειλών

Euroxx: Ανέβασε την τιμή-στόχο της Jumbo στα 42 ευρώ - «Βλέπει» περιθώριο ανόδου 38,6%
Αναλύσεις

Euroxx: Ανέβασε την τιμή-στόχο της Jumbo στα 42 ευρώ - «Βλέπει» περιθώριο ανόδου 38,6%

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βενεζουέλα: Εφιάλτης για πάνω από 36.000 αγνοούμενους – 188 οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς
Ειδήσεις

Βενεζουέλα: Εφιάλτης για πάνω από 36.000 αγνοούμενους – 188 οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς

Νότιος Λίβανος: Δύο νεκροί από ισραηλινό πλήγμα με drone παρά την εκεχειρία
Ειδήσεις

Νότιος Λίβανος: Δύο νεκροί από ισραηλινό πλήγμα με drone παρά την εκεχειρία

Κατς: Το Ισραήλ δε θα αποχωρήσει από το νότιο Λίβανο, ακόμη και αν το ζητήσουν οι ΗΠΑ
Ειδήσεις

Κατς: Το Ισραήλ δε θα αποχωρήσει από το νότιο Λίβανο, ακόμη και αν το ζητήσουν οι ΗΠΑ

Ερντογάν: Το Ισραήλ δεν θέλει ειρήνη - Είναι δίκτυο μαζικών δολοφονιών
Ειδήσεις

Ερντογάν: Το Ισραήλ δεν θέλει ειρήνη - Είναι δίκτυο μαζικών δολοφονιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
26/06/2026 - 13:43

Ο Νίκος Νταμπίζας στο Allwyn Game Time: «Τα δύο φαβορί και ο πιθανός πρώτος σκόρερ του Παγκοσμίου»

Εμπορεύματα
26/06/2026 - 13:41

Πετρέλαιο: Πτώση 3% με φόντο την αποκλιμάκωση στο Ορμούζ - Κοντά στο 10% οι εβδομαδιαίες απώλειες

Πολιτική
26/06/2026 - 13:21

Τσίπρας: Οδηγίες προς ναυτιλλομένους στη συνεδρίαση τομεαρχών της ΕΛΑΣ και «καρφιά» για Μητσοτάκη  

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
26/06/2026 - 13:19

Alpha Bank για Γενική Συνέλευση 2026: Από την ανασυγκρότηση στη νέα εποχή ανάπτυξης

Πολιτική
26/06/2026 - 13:07

Ανδρουλάκης: Ηχηρό «όχι» στον «κατάπτυστο» εκλογικό νόμο για την Αυτοδιοίκηση

Ειδήσεις
26/06/2026 - 13:01

«Μετωπική» Τραμπ κατά της βρετανικής ηγεσίας - «Ακραία φιλελεύθερος» ο Μπέρναμ

Πολιτική
26/06/2026 - 12:58

Νέο σύστημα για τα δημοτικά τέλη – Αποσυνδέονται από τους λογαριασμούς ρεύματος

Ανεμοδείκτης
26/06/2026 - 12:53

Εξευτελισμός των θεατών στην υπερειδική του Ακρόπολις στο Ελληνικό

Πολιτική
26/06/2026 - 12:49

Διάστημα: Έρχεται η πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον ISS

Ειδήσεις
26/06/2026 - 12:39

Reuters: Βανς και Ρούμπιο σε διαφορετικό... σύμπαν για το Ιράν

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 12:37

Volkswagen: Απίστευτο σχέδιο αναδιάρθρωσης – Μέχρι 100.000 απολύσεις και λουκέτο σε 4 εργοστάσια

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 12:30

Καφούνης: Το εμπόριο μπορεί να αποτελέσει τον βασικό πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης της νησιωτικής Ελλάδας

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/06/2026 - 12:24

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 5,5% στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές το Δ' τρίμηνο του 2025

Πολιτική
26/06/2026 - 12:21

Παππάς: Υπάρχει θέμα προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του Φάμελλου

Υγεία
26/06/2026 - 12:10

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 6,24% στις μακροχρόνιες ασφαλίσεις υγείας

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 11:58

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Κλειδώνει» το 12ο κουπόνι του ομολογιακού – Πότε πληρώνονται οι τόκοι

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 11:57

Ευρώπη Holdings: Στο ταμπλό 3,43 εκατ. νέες μετοχές σε στελέχη και επιστροφή €0,31/μετοχή

Πολιτική
26/06/2026 - 11:54

Θεοδωρικάκος: Το πλαφόν οδήγησε σε μείωση τιμών σε 2.000 προϊόντα

Ειδήσεις
26/06/2026 - 11:49

ΕΕ: Παράταση του καθεστώτος προσωρινής προστασίας για τους Ουκρανούς πρόσφυγες μέχρι το 2028

Ειδήσεις
26/06/2026 - 11:42

Τραμπ για Ζελένσκι: Είναι γενναίος, κρατάει τη θέση του και τα πηγαίνει πολύ καλά

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
26/06/2026 - 11:36

Τσιτσιράγκος (Alpha Bank): Οι προκλήσεις για την ελληνική οικονομία μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης

Πολιτική
26/06/2026 - 11:34

Παπασταύρου: Η Ευρώπη πρέπει να έχει μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Αναλύσεις
26/06/2026 - 11:23

Χρηματιστήριο: Συνεχίζεται η διόρθωση, αλλά με τον ΓΔ κοντά στα πρόσφατα ρεκόρ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
26/06/2026 - 11:17

Ψάλτης: Η Alpha Bank περνά στον επόμενο κύκλο εξέλιξης – Οι τέσσερις άξονες της νέας στρατηγικής

Οικονομία
26/06/2026 - 11:06

Σε άμεση ισχύ οι μειώσεις δόσεων για τους δικαιούχους του νόμου Κατσέλη

Ειδήσεις
26/06/2026 - 10:57

Οι μεγαλύτεροι σεισμοί του τελευταίου αιώνα – Πού κατατάσσεται η Βενεζουέλα

Αναλύσεις
26/06/2026 - 10:55

ΧΑ: Απαιτείται η ανακατάληψη των 2495 μονάδων για τη διατήρηση της βραχυπρόθεσμης ανοδικής τάσης

Χρηματιστήρια
26/06/2026 - 10:44

Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές λόγω του κύματος ρευστοποιήσεων στην τεχνολογία

Το σκίτσο του ΚΥΡ
26/06/2026 - 10:40

Τι θα ψηφίσετε;

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
26/06/2026 - 10:33

Τράπεζα Καρδίτσας: Ενίσχυση μεγεθών με 17% αύξηση ενεργητικού το 2025

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ