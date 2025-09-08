Πυρά σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ με 6 νεκρούς - «Εξουδετερώθηκαν» οι δράστες

Έξι άτομα σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν σοβαρά σε ένοπλη επίθεση Παλαιστινίων στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με πληροφορίες από το ΕΚΑΒ και την αστυνομία.

Η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom αναγνώρισε τους νεκρούς ως τρεις άνδρες στην ηλικία των 30 ετών, μία γυναίκα στην ηλικία των 50 ετών και έναν άνδρα στην ηλικία των 50 ετών. Τουλάχιστον 22 άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε τρία διαφορετικά ιατρικά κέντρα.

Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε ότι δύο «τρομοκράτες» άνοιξαν πυρ προς μια στάση λεωφορείου στο Ramot Junction, στα βόρεια προάστια της πόλης. Ένας αξιωματικός ασφαλείας και ένας πολίτης ανταπέδωσαν τα πυρά και «εξουδετέρωσαν» τους δράστες, πρόσθεσε.

Εν τω μεταξύ, ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ, Γκίντεον Σάαρ, ο οποίος βρίσκεται στη Βουδαπέστη, δήλωσε πως «έχουν τραυματιστεί αρκετοί, μεταξύ αυτών και μια έγκυος».

Terror #shooting in the Ramot neighborhood of #Jerusalem

At least 16 people reportedly injured and two terrorists neutralized. pic.twitter.com/dhF3Fj0Y4F September 8, 2025

Δεν υπήρξε άμεση ανάληψη ευθύνης από καμία ένοπλη ομάδα, αν και η Χαμάς ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι πρόκειται για μία «ηρωική πράξη» και μία «φυσιολογική απάντηση» απέναντι στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Η αστυνομία, επίσης, ανέφερε ότι μεγάλος αριθμός αστυνομικών ασφαλίζει την περιοχή και ότι μονάδες εξουδετέρωσης βομβών διασφαλίζουν την ασφάλειά της, ενώ ομάδες εγκληματολόγων συλλέγουν στοιχεία.