DoValue Greece: Νέα υπηρεσία IRIS Payments για άμεση και δωρεάν εξόφληση οφειλών

Η doValue Greece ενδυναμώνει το ψηφιακό της οικοσύστημα με την εισαγωγή της υπηρεσίας IRIS Payments, μιας καινοτόμου λύσης που δίνει τη δυνατότητα στους δανειολήπτες να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους γρήγορα, με ασφάλεια και χωρίς καμία χρέωση.

Η νέα υπηρεσία, που εντάσσεται πλήρως στις ψηφιακές υποδομές της εταιρείας, αξιοποιεί το διατραπεζικό σύστημα πληρωμών της ΔΙΑΣ Α.Ε., το οποίο τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος και παρέχεται από τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων: Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Credia Bank και Viva Wallet.

Μέσω της αξιοποίησης τεχνολογιών αιχμής και εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης, η doValue Greece διαμορφώνει μια πιο απλή και ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης για τον οφειλέτη, ενισχύοντας την ευκολία, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα.

Η υπηρεσία IRIS Payments προσφέρει:

Άμεση μεταφορά χρημάτων σε πραγματικό χρόνο από τον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη

σε πραγματικό χρόνο από τον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη Απλότητα : Πρόσβαση μέσω του My e-Servicing Portal στο www.dovaluegreece.gr, χωρίς εισαγωγή IBAN ή άλλων τραπεζικών στοιχείων

: Πρόσβαση μέσω του My e-Servicing Portal στο www.dovaluegreece.gr, χωρίς εισαγωγή IBAN ή άλλων τραπεζικών στοιχείων Ασφάλεια : Υψηλά πρότυπα διατραπεζικής ασφάλειας και διαφάνειας

: Υψηλά πρότυπα διατραπεζικής ασφάλειας και διαφάνειας Ταχύτητα : Επιβεβαίωση και καταχώρηση της συναλλαγής σε πραγματικό χρόνο

: Επιβεβαίωση και καταχώρηση της συναλλαγής σε πραγματικό χρόνο Δωρεάν χρήση: Χωρίς καμία επιβάρυνση για το χρήστη

Ο κ. Τάσος Πανούσης, Διευθύνων Σύμβουλος της doValue Greece, δήλωσε: «Στη doValue Greece παραμένουμε προσηλωμένοι στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην παροχή καινοτόμων λύσεων που εξυπηρετούν ουσιαστικά τους πελάτες μας. Με την ενσωμάτωση της υπηρεσίας IRIS Payments, δημιουργούμε ένα νέο πρότυπο για την πληρωμή οφειλών — απλό, άμεσο και χωρίς κόστος — ενισχύοντας τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη στη σχέση μας με τον πελάτη».

Από την πλευρά της, η κ. Σταυρούλα Καμπουρίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΙΑΣ Α.Ε., τόνισε: «Η συνεργασία μας με τη doValue αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την καθιέρωση των άμεσων πληρωμών ως καθημερινό εργαλείο για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Από την 1η Νοεμβρίου όλες οι επιχειρήσεις στη χώρα θα υποχρεούνται να αποδέχονται πληρωμές τύπου IRIS, γεγονός που επιταχύνει τη μετάβαση σε μια νέα εποχή συναλλαγών. Μέσα από το IRIS, οι πληρωμές γίνονται απλές, ασφαλείς και δωρεάν για τον χρήστη. Στη ΔΙΑΣ επενδύουμε διαρκώς σε κρίσιμες υποδομές πληρωμών που στηρίζουν την οικονομία και ανοίγουν τον δρόμο για την επόμενη μέρα του ψηφιακού χρηματοπιστωτικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα και την Ευρώπη».