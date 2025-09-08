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Euroxx: Ανέβασε την τιμή-στόχο της Jumbo στα 42 ευρώ - «Βλέπει» περιθώριο ανόδου 38,6%
Αναλύσεις
11:45 - 08 Σεπ 2025

Euroxx: Ανέβασε την τιμή-στόχο της Jumbo στα 42 ευρώ - «Βλέπει» περιθώριο ανόδου 38,6%

Reporter.gr Newsroom
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Η Euroxx προχώρησε σε αύξηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της Jumbo στα 42 ευρώ από 30,5 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας τη σύσταση overweight, καθώς εκτιμά περιθώριο ανόδου περίπου 38,6% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, η αναθεώρηση αντικατοπτρίζει τις επικαιροποιημένες προβλέψεις για τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας.

Η Jumbo συνεχίζει να επιδεικνύει ανθεκτικότητα απέναντι στο αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον, ενώ επωφελείται από τις θετικές συναλλαγματικές εξελίξεις και τη σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστους μεταφορών.

Παράλληλα, αν και ο ανταγωνισμός στη ρουμανική αγορά ενισχύεται, η εταιρεία απαντά με πιο επιθετική στρατηγική επέκτασης, θέτοντας ως στόχο το διπλασιασμό του δικτύου καταστημάτων της έως το 2033.

Με βάση τις εκτιμήσεις της Euroxx, η μετοχή εμφανίζει δείκτη P/E στο 11,3 και EV/EBITDA στο 7,3 για το 2026, γεγονός που υποδηλώνει διψήφιο discount σε σχέση με τους ανταγωνιστές της.

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