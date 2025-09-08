Ευρωζώνη: «Βουτιά» της επενδυτικής εμπιστοσύνης τον Σεπτέμβριο

Η εικόνα για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω, καθώς ο σχετικός δείκτης έπεσε από τις -13 μονάδες στις -18,8, υποδηλώνοντας ότι οι επενδυτές εκτιμούν όλο και πιο αρνητικά τις παρούσες συνθήκες. Παράλληλα, και ο δείκτης προσδοκιών ακολούθησε καθοδική πορεία, μειούμενος από τις 6 μονάδες στις μόλις 0,8, γεγονός που δείχνει σχεδόν πλήρη εξάντληση της αισιοδοξίας για το άμεσο μέλλον της οικονομίας.

Η ανάλυση του Sentix επισημαίνει πως η συνήθης εποχική ανάκαμψη που παρατηρείται κατά το φθινόπωρο δεν διαφαίνεται φέτος. Επιπλέον, αυξανόμενες ανησυχίες προκύπτουν στον εξαγωγικό τομέα, λόγω του νέου εμπορικού συμφωνητικού με τις ΗΠΑ. Η αβεβαιότητα σχετικά με τις μελλοντικές εμπορικές σχέσεις και οι πιθανές πιέσεις στα περιθώρια κερδοφορίας των εξαγωγικών επιχειρήσεων εντείνουν το κλίμα επιφυλακής στις αγορές.

Η εν λόγω πτώση στην επενδυτική εμπιστοσύνη αποτυπώνει μια γενικότερη επιφύλαξη απέναντι στις οικονομικές προοπτικές της Ευρωζώνης, καθώς εμπορικές και γεωπολιτικές προκλήσεις συνεχίζουν να επηρεάζουν το επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το κλίμα αστάθειας ενδέχεται να παραμείνει έντονο και τους επόμενους μήνες.