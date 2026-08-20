«Φρένο» στην οικοδομική δραστηριότητα της ευρωζώνης – Πτώση 1,3% τον Ιούνιο

Με βάση τα εποχικά διορθωμένα δεδομένα, η παραγωγή στον κατασκευαστικό κλάδο μειώθηκε κατά 1,3% στην ευρωζώνη και κατά 1% στην ΕΕ τον Ιούνιο, ενώ τον Μάιο είχε καταγραφεί αύξηση 0,2% και 0,1% αντίστοιχα.
Σε επίπεδο χωρών, τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση παρουσίασαν η Σλοβακία, με την παραγωγή να υποχωρεί κατά 4,6%, η Ουγγαρία με μείωση 3,9% και η Γαλλία, όπου η πτώση διαμορφώθηκε στο 2,9%.
Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη ενίσχυση της κατασκευαστικής δραστηριότητας κατέγραψε η Ρουμανία, με άνοδο 4,9%, ενώ ακολούθησαν η Σουηδία με 2% και η Ολλανδία με 1%.
Σε ετήσια βάση, η εικόνα ήταν επίσης μεικτή. Η παραγωγή στις κατασκευές μειώθηκε κατά 0,7% στην ευρωζώνη, ενώ στην ΕΕ παρουσίασε οριακή αύξηση 0,2% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025.
Τη μεγαλύτερη ετήσια συρρίκνωση σημείωσε η Ισπανία, με την κατασκευαστική παραγωγή να υποχωρεί κατά 8,5%. Ακολούθησαν η Ουγγαρία, με πτώση 5%, και η Γαλλία, με μείωση 4,5%.
Αντίθετα, η Σλοβενία εμφάνισε τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση, καθώς η κατασκευαστική δραστηριότητα ενισχύθηκε κατά 22,9%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Ρουμανία, με άνοδο 18,4%, ενώ η Φινλανδία ακολούθησε με αύξηση 12%.