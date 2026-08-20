«Φρένο» στην οικοδομική δραστηριότητα της ευρωζώνης – Πτώση 1,3% τον Ιούνιο

Σε πτωτική τροχιά πέρασε εκ νέου η κατασκευαστική παραγωγή τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 2026, μετά τη μικρή ανάκαμψη που είχε καταγραφεί τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.

Με βάση τα εποχικά διορθωμένα δεδομένα, η παραγωγή στον κατασκευαστικό κλάδο μειώθηκε κατά 1,3% στην ευρωζώνη και κατά 1% στην ΕΕ τον Ιούνιο, ενώ τον Μάιο είχε καταγραφεί αύξηση 0,2% και 0,1% αντίστοιχα.

Σε επίπεδο χωρών, τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση παρουσίασαν η Σλοβακία, με την παραγωγή να υποχωρεί κατά 4,6%, η Ουγγαρία με μείωση 3,9% και η Γαλλία, όπου η πτώση διαμορφώθηκε στο 2,9%.

Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη ενίσχυση της κατασκευαστικής δραστηριότητας κατέγραψε η Ρουμανία, με άνοδο 4,9%, ενώ ακολούθησαν η Σουηδία με 2% και η Ολλανδία με 1%.

Σε ετήσια βάση, η εικόνα ήταν επίσης μεικτή. Η παραγωγή στις κατασκευές μειώθηκε κατά 0,7% στην ευρωζώνη, ενώ στην ΕΕ παρουσίασε οριακή αύξηση 0,2% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025.

Τη μεγαλύτερη ετήσια συρρίκνωση σημείωσε η Ισπανία, με την κατασκευαστική παραγωγή να υποχωρεί κατά 8,5%. Ακολούθησαν η Ουγγαρία, με πτώση 5%, και η Γαλλία, με μείωση 4,5%.

Αντίθετα, η Σλοβενία εμφάνισε τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση, καθώς η κατασκευαστική δραστηριότητα ενισχύθηκε κατά 22,9%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Ρουμανία, με άνοδο 18,4%, ενώ η Φινλανδία ακολούθησε με αύξηση 12%.