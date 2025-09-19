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Συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στις 25 Σεπτεμβρίου - Στο τραπέζι F-35 και στρατιωτικές συμφωνίες
Ειδήσεις
21:24 - 19 Σεπ 2025

Συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στις 25 Σεπτεμβρίου - Στο τραπέζι F-35 και στρατιωτικές συμφωνίες

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Παρασκευή (19/9) ότι στις 25 Σεπτεμβρίου θα υποδεχθεί στο Λευκό Οίκο τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι «είμαι στην ευχάριστη θέση να υποδεχθώ τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου».

Ακόμα, πρόσθεσε ότι στο επίκεντρο της συνάντησής του θα είναι πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης κλίμακας αγοράς αεροσκαφών Boeing, μιας σημαντικής συμφωνίας για τα F-16 και της συνέχισης των συνομιλιών για τα F-35, τις οποίες αναμένουμε να ολοκληρώσουμε με θετικό αποτέλεσμα.

Ο Ερντογάν επισκέφθηκε για τελευταία φορά τον Λευκό Οίκο το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, ενώ οι δύο άνδρες έχουν μια πολυτάραχη ιστορία.

Παρόλο που είχαν στενούς προσωπικούς δεσμούς κατά τη διάρκεια της θητείας του Τραμπ ως προέδρου το 2017-21, ήταν, επίσης, μια περίοδος τεταμένων διμερών σχέσεων λόγω διαφωνιών σχετικά με τους δεσμούς της Ουάσιγκτον με τους Κούρδους μαχητές στη Συρία και τους δεσμούς της Άγκυρας με τη Μόσχα.

Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία εξόργισε την κυβέρνηση Τραμπ το 2019 αγοράζοντας ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα S-400. Σε απάντηση, η Ουάσιγκτον ακύρωσε την προγραμματισμένη πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία και την απέκλεισε από ένα κοινό πρόγραμμα παραγωγής των αεροσκαφών.

Στη συνέχεια, η Τουρκία συμφώνησε σε μια συμφωνία για την αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-16.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/09/2025 - 21:41
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