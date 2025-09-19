Με απόφαση του ΟΗΕ ο Αμπάς θα συμμετάσχει στις εργασίες της 80ής Συνόδου

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να επιτρέψει στον Παλαιστίνιο Πρόεδρο, Μαχμούντ Αμπάς, να μιλήσει στην ετήσια συνάντηση των παγκόσμιων ηγετών την επόμενη εβδομάδα μέσω βιντεοσύνδεσης, έπειτα από την άρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να του χορηγήσουν βίζα για να ταξιδέψει προσωπικά.

«Το Κράτος της Παλαιστίνης μπορεί να υποβάλει μια ηχογραφημένη δήλωση του Προέδρου του, η οποία θα αναπαραχθεί στην Αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης», αναφέρεται στην απόφαση, η οποία εγκρίθηκε με 145 ψήφους υπέρ, 5 κατά και 6 αποχές.

Κατά ψήφισαν το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Δημοκρατία του Παλάου, η Παραγουάη και το Ναουρού. Αποχή δήλωσαν έξι χώρες: η Αλβανία, η Ουγγαρία, η Βόρεια Μακεδονία, τα νησιά Φίτζι, η Παπούα Νέα Γουινέα και ο Παναμάς.

Σημειώνεται ότι η απόφαση αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την έκκληση της Παλαιστινιακής Αρχής προς την Ουάσιγκτον να επαναφέρει τη βίζα του Αμπάς, προκειμένου να μπορέσει να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, να ηγηθεί της παλαιστινιακής αντιπροσωπείας και να απευθυνθεί αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση.

Ο Αμπάς περιλαμβάνεται μεταξύ των περίπου 80 Παλαιστινίων αξιωματούχων των οποίων οι βίζες ανακλήθηκαν από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, επικαλούμενο λόγους εθνικής ασφάλειας.