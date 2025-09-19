Φάμελλος: Η ευλογιά στα αιγοπρόβατα απειλεί τη βιωσιμότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας

Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας ότι η εξάπλωση της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα στη Θεσσαλία και ειδικότερα στο νομό Λαρίσης προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς απειλεί άμεσα τη βιωσιμότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση, μέχρι στιγμής, έχει δείξει σοβαρή ανεπάρκεια στη διαχείριση της κρίσης, αφήνοντας εκτεθειμένους τόσο τους παραγωγούς όσο και την εθνική παραγωγή τροφίμων.

Βασική προτεραιότητα είναι να διασφαλιστεί η συνέχεια της κτηνοτροφικής λειτουργίας. Αυτό απαιτεί, σύμφωνα με τον κ. Φάμελλο, επιτάχυνση των αποζημιώσεων, άμεση κατάρτιση ενός οργανωμένου και μακροπρόθεσμου σχεδίου και ουσιαστική στήριξη με διπλασιασμό των κτηνιάτρων, ενίσχυση της βιοασφάλειας και όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τους παραγωγούς. Χωρίς αυτά, υπογράμμισε, δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ:

«Η σημερινή μας επίσκεψη στη Θεσσαλία και στον νομό Λαρίσης έχει αποκλειστικό αντικείμενο τη μεγάλη επέκταση και τη διασπορά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Υπάρχει βάσιμη ανησυχία για την αμφισβήτηση της κτηνοτροφικής λειτουργίας σε όλη την Ελλάδα και τη μεγάλη επέκταση της ασθένειας που δείχνει την αδυναμία της Πολιτείας και του σχεδίου της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα.

Η απαίτησή μας είναι πρώτα απ’ όλα να μην υπάρχει έλλειμμα στην κτηνοτροφική λειτουργία. Άρα, η Πολιτεία οφείλει να επιταχύνει τις πολύ μεγάλες καθυστερήσεις που έχει στις αποζημιώσεις.

Να υπάρξει ένα οργανωμένο σχέδιο, το οποίο προφανώς δεν μπορεί να είναι δέκα ημερών, αλλά χρειάζεται μια σοβαρή παρέμβαση που να στηρίζεται στην επιστήμη. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς κτηνιάτρους και ισχυρή στήριξη της βιοασφάλειας και όλων των εργαλείων που πρέπει να έχουν δίπλα τους οι κτηνοτρόφοι. Και σαφέστατα πρέπει να υπάρξουν μέτρα από τώρα για να μην αμφισβητηθεί το κτηνοτροφικό κεφάλαιο της Ελλάδας.

Έχουμε σοβαρή ανησυχία από την ανεπάρκεια που μέχρι στιγμής αποδεικνύεται ότι έχει η κυβέρνηση. Δεν θέλουμε να είναι εργαλεία ενός επικοινωνιακού σχεδίου όλα αυτά που ανακοινώνονται μέχρι στιγμής.

Χωρίς να υπάρχει ισχυρή στήριξη, με διπλασιασμό των κτηνιάτρων και οικονομική στήριξη των κτηνοτρόφων, δεν μπορεί ένα τέτοιο σχέδιο να εφαρμοστεί.

Θα ενημερωθούμε από την Περιφέρεια και την Κτηνιατρική Υπηρεσία, θα δούμε τους κτηνοτρόφους και στη συνέντευξη Τύπου θα σας παρουσιάσω ένα συνολικό σχέδιο που ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει με βάση την επιστήμη αλλά και τις ανάγκες της χώρας».