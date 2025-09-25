ΗΠΑ: Ο Τραμπ ανοίγει έρευνες για κρίσιμες εισαγωγές με επίκεντρο την εθνική ασφάλεια

Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε έρευνες εθνικής ασφάλειας για τις εισαγωγές ρομποτικής, βιομηχανικών μηχανημάτων και ιατρικών συσκευών – μια κίνηση που ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για την επιβολή νέων δασμών και να αυξήσει το κόστος για τους καταναλωτές, τα νοσοκομεία και τους κατασκευαστές.

Όπως μεταδίδει το CNBC, το Υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε την Τετάρτη (24/9) ότι οι έρευνες ξεκίνησαν στις 2 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του Άρθρου 232 του Νόμου περί Επέκτασης του Εμπορίου, και θα αξιολογήσουν κατά πόσον οι εν λόγω εισαγωγές απειλούν την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με σχετικές δημοσιεύσεις στο Ομοσπονδιακό Μητρώο.

Οι νέες έρευνες επεκτείνουν τη λίστα προϊόντων που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν υψηλότερους δασμούς, περιλαμβάνοντας μέσα ατομικής προστασίας, όπως χειρουργικές μάσκες, αναπνευστήρες τύπου N95, γάντια και άλλα ιατρικά αναλώσιμα, μεταξύ των οποίων σύριγγες, βελόνες και συνταγογραφούμενα φάρμακα.

Πού εστιάζουν οι έρευνες

Οι έρευνες καλύπτουν επίσης ιατρικό εξοπλισμό όπως αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομειακά κρεβάτια, καθώς και διαγνωστικές και θεραπευτικές συσκευές όπως βηματοδότες, αντλίες ινσουλίνης και καρδιακές βαλβίδες.

Οι έρευνες αυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως αιτιολόγηση για την επιβολή νέων τομεακών δασμών, με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής προϊόντων που θεωρούνται κρίσιμα για την εθνική ασφάλεια.

Το Υπουργείο ζητά σχόλια από εταιρείες σχετικά με την αναμενόμενη ζήτηση για αυτά τα προϊόντα, το αν η εγχώρια παραγωγή μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς, καθώς και τον ρόλο των ξένων αλυσίδων εφοδιασμού.

Οι επιχειρήσεις καλούνται επίσης να αναφέρουν τις επιπτώσεις από ξένες επιδοτήσεις και τις αποκαλούμενες «αρπακτικές εμπορικές πρακτικές» που εφαρμόζονται από άλλες χώρες.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επικαλεστεί και στο παρελθόν το Άρθρο 232 για την επιβολή δασμών σε αυτοκίνητα και εξαρτήματα, καθώς και σε χαλκό, χάλυβα και αλουμίνιο.

Ποιοι τομείς επηρεάζονται

Οι έρευνες για τις εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων, ημιαγωγών και εξαρτημάτων μικροτσίπ – όπως δίσκοι πυριτίου, εξοπλισμός κατασκευής τσιπ και συναφή προϊόντα – βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη, αντανακλώντας τις ανησυχίες της Ουάσιγκτον για την εξάρτηση από υπερπόντιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Οποιοιδήποτε νέοι δασμοί που θα προκύψουν από τις τομεακές αυτές έρευνες, θα προστεθούν στους ήδη υφιστάμενους δασμούς που έχει επιβάλει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συγκεκριμένες χώρες, αν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία έχουν ήδη συνάψει συμφωνίες που μπορεί να τις προστατεύσουν από επιπλέον επιβαρύνσεις.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το Μεξικό και την Κίνα για την εισαγωγή βιομηχανικών μηχανημάτων, με τις εισαγωγές από τις δύο χώρες να αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 18% και 17% αντίστοιχα του συνόλου των αγορών μηχανημάτων των ΗΠΑ το 2023, σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου.

Η αυτοκινητοβιομηχανία ενδέχεται να είναι από τους τομείς που θα πληγούν περισσότερο από τους νέους ενδεχόμενους δασμούς, καθώς αντιπροσώπευε τη μεγαλύτερη ζήτηση για βιομηχανικά ρομπότ — με 13.747 εγκαταστάσεις το περασμένο έτος, σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ρομποτικής. Τα περισσότερα από αυτά τα ρομπότ ήταν εισαγόμενα, ενώ οι εγχώριοι κατασκευαστές είναι ελάχιστοι, σύμφωνα με την Ομοσπονδία.

Οι ενδεχόμενοι δασμοί σε ιατρικές συσκευές και μέσα προστασίας ενδέχεται να αυξήσουν το κόστος για τα νοσοκομεία και τους ασθενείς, περιορίζοντας την πρόσβαση σε κρίσιμο εξοπλισμό και περίθαλψη, προειδοποιούν ειδικοί.

«Οι υπεύθυνοι εφοδιαστικών αλυσίδων του κλάδου ιατρικής τεχνολογίας ήδη αναφέρουν ανησυχίες για τη σταθερότητα των αλυσίδων εφοδιασμού, και δεν μπορούμε να αντέξουμε την περαιτέρω αύξηση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης για τους ασθενείς ή για το σύστημα υγείας συνολικά», δήλωσε ο Σκοτ Γουίτακερ, Διευθύνων Σύμβουλος του AdvaMed, του εμπορικού συνδέσμου που εκπροσωπεί κατασκευαστές ιατρικής τεχνολογίας και συσκευών. «Η πραγματικότητα είναι ότι τα αυξημένα κόστη θα βαρύνουν κυρίως τα κρατικά προγράμματα υγείας, όπως τα Medicare, Medicaid και η Υπηρεσία Υγείας Βετεράνων (VA).»

Ενώσεις νοσοκομείων έχουν επίσης εκφράσει ανησυχία φέτος, προειδοποιώντας ότι οι υψηλότεροι δασμοί θα μπορούσαν να υποβαθμίσουν την ποιότητα της περίθαλψης.

Ο Ρικ Πόλακ, Διευθύνων Σύμβουλος της Αμερικανικής Ένωσης Νοσοκομείων, δήλωσε τον Απρίλιο ότι «τυχόν διακοπές στη διαθεσιμότητα αυτών των κρίσιμων ιατρικών συσκευών — πολλές από τις οποίες προέρχονται από το εξωτερικό — έχουν τη δυνατότητα να διαταράξουν τη φροντίδα των ασθενών».