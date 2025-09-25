Ζελένσκι: Δηλώνει έτοιμος να αποχωρήσει από την προεδρία μετά τη λήξη του πολέμου και προμηνύει… χτυπήματα εντός Ρωσίας

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να ηγηθεί της χώρας του μετά το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία. Ο Ζελένσκι δεσμεύτηκε επίσης ότι θα ζητήσει από το ουκρανικό κοινοβούλιο να οργανώσει εκλογές εάν επιτευχθεί εκεχειρία.

Αναλυτικότερα, όταν ρωτήθηκε στα πλαίσια συνέντευξής του στο Axios, αν θα θεωρούσε πως η αποστολή του ολοκληρώθηκε με το τέλος του πολέμου, ο Ζελένσκι απάντησε ότι θα είναι «έτοιμος» να παραιτηθεί.

Δήλωσε ακόμη ότι εάν η Ρωσία δεν τερματίσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου «καλό θα είναι να ξέρουν πού βρίσκεται το πλησιέστερο καταφύγιο».

«Ο στόχος μου είναι να τελειώσω τον πόλεμο», είπε, και όχι να συνεχίσει να θέτει υποψηφιότητα για αξίωμα.

Υπενθυμίζεται ότι οι εκλογές έχουν αναβληθεί επ’ αόριστον λόγω του πολέμου – γεγονός που επικρίνουν αντίπαλοί του, συμπεριλαμβανομένου του Αμερικανού προέδρου Τραμπ. Ο Ζελένσκι αναγνώρισε ότι τόσο η κατάσταση ασφαλείας όσο και το ουκρανικό σύνταγμα δημιουργούν εμπόδια, ωστόσο πιστεύει ότι η διεξαγωγή εκλογών είναι εφικτή.

Ο Ζελένσκι παραχώρησε τη συνέντευξη στη Νέα Υόρκη, λίγο πριν αναχωρήσει από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για να επιστρέψει στο Κίεβο. Όταν ρωτήθηκε αν θα δεσμευόταν να προωθήσει εκλογές σε περίπτωση πολυμήνης εκεχειρίας, απάντησε «ναι».

Ο ίδιος είπε ότι εξήγησε στον Τραμπ, κατά τη συνάντησή τους την Τρίτη (23/9), πως εάν υπάρξει εκεχειρία, «μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτήν την περίοδο και μπορώ να δώσω αυτό το σήμα στο κοινοβούλιο».

Ο Ζελένσκι παραδέχθηκε ότι κατανοεί πως ο λαός μπορεί να θέλει «έναν ηγέτη με … νέα εντολή» για να λάβει τις κρίσιμες αποφάσεις που θα απαιτηθούν για μια μακροπρόθεσμη ειρήνη.

Επεσήμανε ότι οι ανησυχίες για την ασφάλεια θα κάνουν δύσκολη τη διοργάνωση εκλογών, αλλά τόνισε ότι είναι εφικτό.

Exclusive: Zelensky "ready" to leave office after war ends https://t.co/kY1l6Gvg3u — Axios (@axios) September 25, 2025

Η αποδοχή του Ζελένσκι στο εσωτερικό της Ουκρανίας

Υπενθυμίζεται, ότι Ο Ζελένσκι εξελέγη με συντριπτική πλειοψηφία το 2019. Αν δεν υπήρχε ο πόλεμος, η πενταετής θητεία του θα είχε ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2024.

Η δημοτικότητά του εκτοξεύθηκε γύρω στο 90% τους πρώτους μήνες του πολέμου. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ψευδώς τον Φεβρουάριο ότι είχε πέσει στο 4%, αλλά οι πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις τον εμφανίζουν σταθερά πάνω από το 60%.

Τον Ιούλιο, ο Ζελένσκι βρέθηκε αντιμέτωπος με τις πρώτες μεγάλες εσωτερικές διαδηλώσεις από την έναρξη του πολέμου, μετά την προσπάθεια των συμμάχων του στη βουλή να αποδυναμώσουν τις ανεξάρτητες αντιδιαφθορικές αρχές της Ουκρανίας. Η απόφαση ανακλήθηκε γρήγορα, ωστόσο προκάλεσε ανησυχίες για τη δημοκρατική πορεία της χώρας υπό την ηγεσία Ζελένσκι.

Αν ο Ζελένσκι υποστήριζε νομοσχέδιο για τη διεξαγωγή εκλογών, αυτό πιθανότατα θα περνούσε με ευκολία, λόγω της μεγάλης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας του κόμματός του.

Γιατί δεν έχουν διεξαχθεί εκλογές στην Ουκρανία από το 2019

Οι εκλογές απαγορεύονται ρητά από το ουκρανικό σύνταγμα όσο ισχύει στρατιωτικός νόμος. Και ακόμη κι αν ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο, η κατάσταση ασφαλείας καθιστά τις διαδικασίες εξαιρετικά δύσκολες.

Περίπου το 20% της Ουκρανίας τελεί υπό ρωσική κατοχή, ενώ εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν εκτοπιστεί. Ολόκληρη η χώρα βρίσκεται εντός εμβέλειας ρωσικών επιθέσεων, σε περίπτωση που η Μόσχα επιχειρήσει να διαταράξει τη διαδικασία.

«Κατά την εκεχειρία, πιστεύω ότι η ασφάλεια μπορεί να δώσει τη δυνατότητα για εκλογές. Μπορεί να συμβεί», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Περισσότερα αποσπάσματα από τη συνέντευξη θα δοθούν στη δημοσιότητα. Ολόκληρο το επεισόδιο θα προβληθεί την Παρασκευή.