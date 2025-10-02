Μπαρό: Η Χαμάς έχει ηττηθεί και πρέπει να δεχτεί το σχέδιο Τραμπ

Ο κορυφαίος διπλωμάτης της Γαλλίας δήλωσε την Πέμπτη (2/10) ότι η Χαμάς έχει ηττηθεί στη Γάζα και πρέπει να αποδεχτεί την «παραίτηση» όπως προβλέπει το σχέδιο που πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η παλαιστινιακή οργάνωση εξετάζει προς το παρόν την απάντησή της στο σχέδιο, το οποίο έχει λάβει τη δημόσια στήριξη του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ σύμφωνα με παλαιστινιακή πηγή κοντά στους ηγέτες της οργάνωσης, η Χαμάς δεν έχει ακόμη λάβει τελική απόφαση.

«Η Χαμάς φέρει πολύ μεγάλη ευθύνη για την καταστροφή που βίωσαν οι Παλαιστίνιοι», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, σε συνέντευξή του στην AFP στη Σαουδική Αραβία, όπου συμμετείχε σε σύσκεψη για θέματα παγκόσμιας ασφάλειας.

Πρόσθεσε πως «έχει χάσει» και ότι «πρέπει να αποδεχτεί την παράδοσή της», αναφερόμενος σε πρόσφατη απόφαση του ΟΗΕ που ζητά τον αποκλεισμό της Χαμάς από την ηγεσία ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους.

Ο Μπαρό επανέλαβε την υποστήριξη της Γαλλίας στο σχέδιο Τραμπ, δηλώνοντας ότι η χώρα είναι έτοιμη να «εργαστεί για την εφαρμογή του, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος, η πείνα και τα δεινά στη Γάζα». Το σχέδιο προβλέπει κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση των ομήρων εντός 72 ωρών, αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς και σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα.