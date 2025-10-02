Η απάντηση του Πούτιν στον Τραμπ για τη «χάρτινη τίγρη» - Μηνύματα και στην Ευρώπη

Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ρωσία είναι μια «χάρτινη τίγρη», ο Πούτιν απάντησε ότι η χώρα του μάχεται ενάντια σε όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία και κερδίζει. «Αν είναι η Ρωσία χάρτινη τίγρη τότε το ΝΑΤΟ τι είναι;» αναρωτήθηκε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως η Ρωσία παρακολουθεί τη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης ώστε αν χρειαστεί αν λάβει αντίμετρα.

Υποστήριξε ότι η Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση να επιτεθεί στη συμμαχία του ΝΑΤΟ, «απλώς δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτό που συμβαίνει. Δεν έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε για λόγους που άπτονται της δικής μας ασφάλειας και άμυνας. Παρακολουθούμε λοιπόν στενά τη συνεχιζόμενη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης».

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος, μιλώντας την Πέμπτη στο Valdai Discussion Club στο Σότσι, κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές ηγεσίες ότι καλλιεργούν «υστερία» όταν λένε πως ένας πόλεμος με τη Ρωσία είναι κοντά. «Οι κυρίαρχες ελίτ της ενωμένης Ευρώπης συνεχίζουν να καλλιεργούν υστερία. Επαναλαμβάνουν ξανά και ξανά ότι η Ρωσία θα επιτεθεί στο ΝΑΤΟ. Αν όντως το πιστεύουν, είναι είτε απίστευτα ανίκανοι είτε απλώς ανέντιμοι», τόνισε.

Ο Ρώσος πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η χώρα του δεν προτίθεται να αναλάβει τέτοια δράση «για λόγους ασφαλείας» της Ρωσίας, αλλά προειδοποίησε πως αν χρειαστεί θα λάβει «αντίμετρα» απέναντι στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης. Νωρίτερα, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε επίσης πως αν η Ουκρανία λάβει πυραύλους Tomahawk τότε η Ρωσία θα απαντήσει "κατάλληλα".

Σε μια πιο προσωπική αναφορά, ο Ρώσος πρόεδρος θέλησε να απορρίψει την εικόνα του αυταρχικού ηγέτη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είμαι αυτοκράτορας, αλλά εκλεγμένος πρόεδρος».

Ο Πούτιν είπε ότι η Μόσχα παρακολουθεί στενά τις αναφορές για την ενίσχυση του γερμανικού στρατού και διαβεβαίωσε ότι η απάντηση της Ρωσίας θα είναι «πειστική». «Εάν κάποιος θέλει να ανταγωνιστεί στη στρατιωτική σφαίρα, η Ρωσία έχει αποδείξει πολλές φορές ότι ανταποκρίνεται γρήγορα. Η Ρωσία δεν πρέπει να προκαλείται, η αδυναμία είναι απαράδεκτη», σημείωσε.

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε την Ευρώπη ότι ευθύνεται για τη μη επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, εκφράζοντας ωστόσο την αισιοδοξία του ότι τελικά «η καλή θέληση θα υπερισχύσει».