Ισραήλ και Χαμάς αντάλλαξαν καταλόγους με ομήρους και κρατουμένους

Υψηλόβαθμος στέλεχος της Χαμάς δήλωσε πως οι διαπραγματευτές των δύο αντιμαχόμενων πλευρών – του Ισραήλ και της Χαμάς – έχουν ήδη ανταλλάξει λίστες με κρατούμενους και ομήρους που προβλέπεται να απελευθερωθούν, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει συμφωνία στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για τη Γάζα, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αίγυπτο.

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Ταχίρ Αλ-Νούνου, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία, δηλώνοντας στο Reuters ότι η οργάνωση έχει προσεγγίσει τις διαπραγματεύσεις με διάθεση συνεργασίας και εποικοδομητικό πνεύμα.

Οι επόμενες 48 ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την έκβαση των συνομιλιών, που ενδέχεται να καθορίσουν όχι μόνο την ειρήνη στη Γάζα, αλλά και τη σταθερότητα ολόκληρης της Μέσης Ανατολής.

Ανώτεροι διπλωμάτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ και την Τουρκία αναμενόταν να συμμετάσχουν σήμερα στις έμμεσες συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, με κοινό στόχο την επίτευξη συμφωνίας που θα βάλει τέλος στη σύγκρουση στη Λωρίδα της Γάζας.