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Αίγυπτος: Σε τελική ευθεία οι συνομιλίες για εκεχειρία – Ο κρίσιμος ρόλος και οι εγγυήσεις Τραμπ
Ειδήσεις
09:15 - 08 Οκτ 2025

Αίγυπτος: Σε τελική ευθεία οι συνομιλίες για εκεχειρία – Ο κρίσιμος ρόλος και οι εγγυήσεις Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζονται στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου οι κρίσιμες συνομιλίες με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας και τον τερματισμό των εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Οι επόμενες 48 ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την έκβαση των συνομιλιών, που ενδέχεται να καθορίσουν όχι μόνο την ειρήνη στη Γάζα, αλλά και τη σταθερότητα ολόκληρης της Μέσης Ανατολής.

Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται με τη μορφή έμμεσων επαφών μεταξύ των δύο πλευρών και συμμετέχουν υψηλόβαθμες αντιπροσωπείες από το Κατάρ, την Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την Τετάρτη αναμένεται να συμμετάσχει και ο πρωθυπουργός του Κατάρ, ενισχύοντας το διπλωματικό βάρος των διαβουλεύσεων.

Το σχέδιο Τραμπ και οι προοπτικές συμφωνίας

Οι συνομιλίες βασίζονται σε ένα σχέδιο 20 σημείων που πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον περασμένο μήνα. Το σχέδιο περιλαμβάνει προσωρινή κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση ομήρων και διευκόλυνση ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Η Αίγυπτος, που διαδραματίζει παραδοσιακά ρόλο-κλειδί στη μεσολάβηση μεταξύ Ισραήλ και παλαιστινιακών οργανώσεων, επιδιώκει τη διαμόρφωση μιας ευρύτερης περιφερειακής συμφωνίας, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες δυνάμεις.

«Υπάρχει πραγματική πιθανότητα να καταλήξουμε κάπου», δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, τονίζοντας ότι Αμερικανοί διαπραγματευτές συμμετέχουν ενεργά στις συνομιλίες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι μπορεί να επιτευχθεί «ειρήνη στη Μέση Ανατολή», ζητώντας παράλληλα άμεση απελευθέρωση των ομήρων.

Διεθνής εμπλοκή και εγγυήσεις

Στις συνομιλίες της Τετάρτης θα συμμετάσχει ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, όπως ανακοίνωσε ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ, Μπάντρ Αμπντελατί.

«Η βασική εγγύηση επιτυχίας είναι ο ίδιος ο Πρόεδρος Τραμπ», σημείωσε ο Αιγύπτιος αξιωματούχος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρειαστεί η προσωπική του παρέμβαση.

Ανώτεροι αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, το Κατάρ και την Τουρκία αναμένεται να ενταχθούν σήμερα στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, με φόντο τις αυξανόμενες πιέσεις να κλειστεί συμφωνία.

Το Κατάρ θα εκπροσωπηθεί από τον πρωθυπουργό Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, ενώ η Τουρκία θα στείλει αντιπροσωπεία υπό τον επικεφαλής της ΜΙΤ, Ιμπραχίμ Καλίν.

Από πλευράς Χαμάς, ο επικεφαλής διαπραγματευτής Χαλίλ Ελ-Χάγια δήλωσε ότι η οργάνωση ζητά «σαφείς εγγυήσεις από τον Τραμπ ότι ο πόλεμος θα λήξει οριστικά».

Το σχέδιο Τραμπ περιλαμβάνει:

  1. Κατάπαυση πυρός,
  2. Απελευθέρωση όλων των ομήρων,
  3. Αφοπλισμό της Χαμάς,
  4. Σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα.

Οι πρώτες αντιδράσεις από Ισραήλ και Χαμάς ήταν προσεκτικά θετικές, οδηγώντας στην έναρξη των έμμεσων συνομιλιών τη Δευτέρα.

Παλαιστινιακές πηγές ανέφεραν ότι οι χθεσινές συνεδριάσεις επικεντρώθηκαν στους χάρτες που παρουσίασε το Ισραήλ σχετικά με το χρονοδιάγραμμα αποχώρησης στρατευμάτων, καθώς και στους όρους ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων.

Η Χαμάς απαίτησε την αποφυλάκιση του Μαρουάν Μπαργούτι.

Πρώην στέλεχος της Φάταχ από τα εφηβικά του χρόνια, ο 66χρονος σήμερα Μαρουάν Μπαργούτι συνελήφθη από τις ισραηλινές αρχές το 2002 και καταδικάσθηκε το 2004 σε πέντε φορές ισόβια δεσμά για φόνους, σχετικά με τον ρόλο του στη δεύτερη Ιντιφάντα (2000-2005).

Στη λίστα των κρατουμένων προς απελευθέρωση της Χαμάς περιλαμβάνονται επίσης οι Άχμαντ Σααντάτ, Χασάν Σαλάμε και Αμπάς αλ Σάγεντ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Επετειακή συγκυρία και διεθνής πίεση

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται στην επέτειο της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, η οποία σηματοδότησε την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Η επίθεση προκάλεσε τον θάνατο 1.219 ανθρώπων, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία, ενώ 251 άτομα απήχθησαν, με 47 να παραμένουν αιχμάλωτοι, εκ των οποίων 25 έχουν επιβεβαιωμένα πεθάνει.

Η διεθνής πίεση για τερματισμό του πολέμου αυξάνεται, καθώς η κατάσταση στη Γάζα παραμένει δραματική, με εκτεταμένες καταστροφές, λιμό και ανθρωπιστική κρίση.

Έκθεση του ΟΗΕ κατηγόρησε πρόσφατα το Ισραήλ για γενοκτονία, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταλογίζουν στη Χαμάς εγκλήματα πολέμου. Και οι δύο πλευρές αρνούνται τις κατηγορίες, ωστόσο η διεθνής κοινότητα πιέζει για άμεση κατάπαυση του πυρός και πολιτική λύση.

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