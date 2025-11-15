Τι κρύβει το DNA του Χίτλερ; Αποκαλύψεις και αντιδράσεις

Μια νέα ανάλυση DNA από αίμα του Αδόλφου Χίτλερ αποκάλυψε ενδιαφέροντα ευρήματα για την καταγωγή και πιθανές παθήσεις του. Οι επιστήμονες, χρησιμοποιώντας ένα αιματοβαμμένο κομμάτι υφάσματος από το καταφύγιο όπου αυτοκτόνησε, επιβεβαίωσαν ότι δεν είχε εβραϊκή καταγωγή, καταρρίπτοντας μια παλιά φήμη.

Παράλληλα, εντόπισαν ενδείξεις ότι έφερε το Kallmann syndrome, μια γενετική διαταραχή που επηρεάζει την ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων και τη σεξουαλική ωρίμανση – κάτι που θα μπορούσε να συνδέεται με φήμες της εποχής για προβλήματα στη σεξουαλική του λειτουργία. Ιστορικοί σχολιάζουν ότι αυτό ίσως βοηθά να εξηγηθεί η απουσία προσωπικής ζωής και η απόλυτη αφοσίωσή του στην πολιτική.

Πιο αμφιλεγόμενα είναι τα αποτελέσματα που δείχνουν ότι ο Χίτλερ είχε υψηλή γενετική προδιάθεση για αυτισμό, ΔΕΠ-Υ, σχιζοφρένεια και διπολική διαταραχή. Οι ειδικοί τονίζουν ότι αυτά δεν αποτελούν διάγνωση, μόνο πιθανότητα – και ότι η γενετική δεν καθορίζει τη συμπεριφορά. Πολλοί επιστήμονες εκφράζουν ανησυχίες για υπεραπλούστευση, στιγματισμό και την ηθική διάσταση της μελέτης.

Το ντοκιμαντέρ που παρουσιάζει τα ευρήματα («Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator») δέχεται κριτική τόσο για τον τίτλο όσο και για τον κίνδυνο να ενισχυθούν λανθασμένες αντιλήψεις, όπως η αναζήτηση «γονιδίου του κακού». Ορισμένοι ειδικοί θεωρούν ότι η έρευνα μπορεί να συμβάλει στην ιστορική κατανόηση, ενώ άλλοι υποστηρίζουν πως δεν βοηθά να εξηγηθεί η εγκληματική του δράση και ότι αποσπά από τα πραγματικά διδάγματα της ιστορίας.

Τίθενται επίσης ηθικά ερωτήματα: αν είναι σωστό να μελετάται το DNA κάποιου χωρίς συγκατάθεση, ακόμη κι αν πρόκειται για έναν ιστορικό εγκληματία χωρίς απογόνους. Παρά τις αντιρρήσεις, η έρευνα πέρασε από τις απαιτούμενες επιτροπές δεοντολογίας και θα δημοσιευθεί μετά από επιστημονικό έλεγχο.

Οι ειδικοί καταλήγουν ότι τα ευρήματα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με προσοχή, ότι ο κόσμος πρέπει να κατανοήσει τα όρια της γενετικής και ότι τα μέσα ενημέρωσης έχουν ευθύνη να μην ενισχύσουν τον στιγματισμό.