Νέα επένδυση 3,5 δισ. ευρώ της MSC Cruises στη γαλλική ναυπηγική βιομηχανία Chantiers de l’Atlantique
Ναυτιλία
15:11 - 15 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Σε συμφωνία ύψους 3,5 δισ. ευρώ προχώρησε η MSC Cruises με τα Ναυπηγεία Chantiers de l’Atlantique στη Γαλλία, για την κατασκευή δύο νέων πλοίων της σειράς World Class, με παραδόσεις το 2030 και το 2031. Η νέα παραγγελία ανεβάζει το συνολικό αποτύπωμα της εταιρείας στη Γαλλία κοντά στα 10,5 δισ. ευρώ, εάν ληφθούν υπόψη οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί από τις αρχές του 2025.

Η ανακοίνωση έγινε στο Σεν Ναζέρ, στο πλαίσιο τελετής που σηματοδότησε δύο ακόμη ορόσημα για τη σειρά World Class: την καθέλκυση του MSC World Asia και την παραδοσιακή τελετή τοποθέτησης νομίσματος για το MSC World Atlantic. Τα δύο αυτά πλοία αποτελούν τη συνέχεια μιας μεγάλης παραγωγικής φάσης για την MSC και τα ναυπηγεία, καθώς η εταιρεία έχει ήδη παραλάβει ή έχει σε εξέλιξη συνολικά οκτώ πλοία της ίδιας πλατφόρμας.

Σύμφωνα με τον εκτελεστικό πρόεδρο της Cruise Division του Ομίλου MSC, Pierfrancesco Vago, η πλατφόρμα World Class «αντιπροσωπεύει το όραμα για νέες προδιαγραφές στην κρουαζιέρα», επισημαίνοντας ότι η MSC συνεχίζει να επενδύει σε πλοία υψηλής ενεργειακής απόδοσης και στη χρήση LNG, με στόχο τη μελλοντική προσαρμογή σε ανανεώσιμα καύσιμα.

Από την πλευρά των ναυπηγείων, ο γενικός διευθυντής των Chantiers de l’Atlantique, Laurent Castaing, χαρακτήρισε τη χρονιά «εξαιρετική», υπογραμμίζοντας ότι οι τέσσερις παραγγελίες του 2025 αποτυπώνουν τόσο την εμπιστοσύνη της MSC όσο και την τεχνογνωσία των γαλλικών ναυπηγείων.

Η κατασκευή των δύο νέων πλοίων θα ξεκινήσει το 2029 και, όπως συμβαίνει σε όλες τις μεγάλες παραγγελίες κρουαζιερόπλοιων, η ολοκλήρωσή τους τελεί υπό την προϋπόθεση πρόσβασης στη χρηματοδότηση.

Το MSC World Asia θα παραδοθεί τον Νοέμβριο του 2026 και θα εκτελεί εβδομαδιαία δρομολόγια στη Μεσόγειο, με προορισμούς όπως Μπαρτσελόνα, Μασσαλία, Γένοβα, Ρώμη, Μεσσήνη και Βαλέτα. Το MSC World Atlantic αναμένεται να τεθεί σε υπηρεσία το 2027, με προγραμματισμένες κρουαζιέρες στην Καραϊβική, έχοντας ως βάση το Port Canaveral.

Όλα τα πλοία της σειράς World Class διαθέτουν κινητήρες διπλού καυσίμου LNG και είναι σχεδιασμένα ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν βιομεθάνιο και συνθετικά καύσιμα όταν αυτά είναι ευρέως διαθέσιμα. Η εταιρεία διατηρεί σταθερό τον στόχο της για επίτευξη μηδενικών εκπομπών έως το 2050, εντάσσοντας τις νέες παραγγελίες στη στρατηγική περιβαλλοντικής μετάβασης που ακολουθεί.

Το επενδυτικό πρόγραμμα της MSC ενισχύει σημαντικά τη γαλλική ναυπηγική βιομηχανία, η οποία παραμένει ένας από τους βασικούς προμηθευτές κρουαζιερόπλοιων παγκοσμίως. Οι νέες παραγγελίες αναμένεται να διασφαλίσουν εργασία για χιλιάδες εργαζομένους τα επόμενα χρόνια, διατηρώντας υψηλή την παραγωγική δυναμική των Chantiers de l’Atlantique.

