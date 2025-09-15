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FBI: Εντοπίστηκε DNA του Τάιλερ Ρόμπινσον στο σημείο της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ
Ειδήσεις
19:45 - 15 Σεπ 2025

FBI: Εντοπίστηκε DNA του Τάιλερ Ρόμπινσον στο σημείο της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ

Reporter.gr Newsroom
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Το FBI ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως εντόπισε DNA του Τάιλερ Ρόμπινσον, κοντά στο σημείο της δολοφονίας του συντηρητικού ινφλουένσερ Τσάρλι Κερκ.

Ο Ρόμπινσον είναι ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία και βρίσκεται υπό κράτηση, ωστόσο, δεν έχει ομολογήσει και δεν συνεργάζεται με τις αρχές.

Το FBI προσπαθεί να "δέσει" την υπόθεση και ανακοίνωσε πως εντόπισε DNA του Ρόμπινσον σε δύο αντικείμενα στο σημείο της δολοφονίας.

«Μπορώ να ανακοινώσω σήμερα πως τα ίχνη DNA στην πετσέτα που ήταν τυλιγμένη γύρω από το πυροβόλο όπλο και το DNA στο κατσαβίδι ανήκουν στον ύποπτο που κρατείται αυτήν τη στιγμή», είπε ο Κας Πατέλ.

Έχοντας δεχθεί επικρίσεις για τις ενέργειές του από την αρχή της υπόθεσης, ο επικεφαλής του FBI αναφέρθηκε επίσης σε ένα σημείωμα που άφησε ο ύποπτος προτού αναλάβει δράση.

«Ο ύποπτος έγραψε, με κεφαλαία γράμματα “έχω την ευκαιρία να εξοντώσω τον Τσάρλι Κερκ και θα την αδράξω”», ανέφερε, προσθέτοντας πως το FBI έχει «αποδείξεις» αυτού του σημειώματος, το οποίο κατέστρεψε στη συνέχεια.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα, κανένα συγκεκριμένο κίνητρο δεν έχει προκριθεί προς το παρόν για αυτήν τη δολοφονία.

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