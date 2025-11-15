Τσουκαλάς: Έχουν αφήσει στο Chat GPT τη διάγνωση και λύση των κοινωνικών ζητημάτων
14:30 - 15 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε σκωπτικά με δήλωσή του σήμερα (15/11) τη χθεσινή τοποθέτηση του πρωθυπουργού για την ακρίβεια. 

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του εκπροσώπου τύπου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης:

«Η εικόνα του Πρωθυπουργού να συζητά με τους Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και να βρίσκει ξεκαρδιστικό ότι τα όσπρια από το ελληνικό χωράφι πωλούνται στο ράφι του σούπερ μάρκετ 15 και 16 φορές πάνω λόγω αισχροκέρδειας των μεσαζόντων, είναι το λιγότερο τραγική.

Απέναντι στο ράλι ακρίβειας, την καρτελοποίηση της αγοράς και την ασυδοσία, απαντά ότι δεν είναι ο... Χάρι Πότερ.

Η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να παριστάνει τον «διώκτη» των ολιγοπωλίων, ενώ επί διακυβέρνησης του σπάνε όλα τα ρεκόρ κερδοφορίας, μοιάζει με χοντροκομμένη παρωδία.

Ακόμη περιμένουμε να απαντήσει στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ πόσα χρήματα έχει εισπράξει από τα πρόστιμα, που έχουν επιβληθεί.

Πότε στην ιστορία της χώρας δεν υπήρξε κυβέρνηση σε τέτοια απόσταση από τα προβλήματα της κοινωνίας .

Χωρίζει άβυσσος πια το Μαξίμου και τον κ. Μητσοτάκη από την κατανόηση των δυσκολιών των πολιτών.

Κυβερνούν χωρίς επίγνωση, χωρίς σχέδιο και στοιχειώδη αποτελεσματικότητα, έχουν αφήσει στο Chat GPT την διάγνωση και λύση των κοινωνικών ζητημάτων», όπως χαρακτηριστηκά κατέληξε ο κ. Τσουκαλάς.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/11/2025 - 14:45
